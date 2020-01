Pearl Jam is terug! De grunge-iconen brengen op 27 maart met 'Gigaton' éindelijk een opvolger uit van 'Lightning Bolt' (2013), en die plaat komen Eddie Vedder en co. voorstellen op Rock Werchter. Met 'Dance of the Clairvoyants' deelde de band zonet een eerste single, en die begint zowaar met een synthesizer. Gaat Pearl Jam verrassen met 'Gigaton'?