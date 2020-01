The Strokes komen naar Rock Werchter en Best Kept Secret

Rock Werchter kondigde zonet de komst van iconische New Yorkse indieband The Strokes aan. Het is nog maar de tweede keer dat Julian Casanlancas en co. afzakken naar België; in 2002 stelden ze hun meesterlijke debuutplaat 'Is This It' al eens voor in de AB. De band passeert ook bij onze noorderburen, op Best Kept Secret.

Eerder werden voor Rock Werchter o.a. Kendrick Lamar, Thom Yorke, Pixies, The Streets en Wilco aangekondigd.

The Strokes spelen op Rock Werchter op 3 juli 2020. Meer info en tickets.