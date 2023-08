60 euro voor Blur, 100 euro voor Charlotte de Witte: wie bepaalt de prijzen aan de T-shirtstand?

Een T-shirt van Angèle, een totebag van Florence + The Machine of een longsleeve van Brutus: op Pukkelpop zijn ze dit weekend allemaal te koop, maar daarom niet goedkoop. En hoeveel van uw geld gaat nu echt naar uw lievelingsband? ‘Denk maar niet dat er veel Vlaamse artiesten duizenden shirts per jaar verkopen.’

Techno-dj Charlotte de Witte deed op de laatste editie van Rock Werchter van zich spreken, niet alleen met een gesmaakte set in The Barn, maar ook met haar merchandise en specifiek het officiële T-shirt van haar Europese tournee. Fans die het wilden, betaalden daar 100 euro voor, maar velen vonden dat toch te duur. Ter vergelijking: dat is 25 euro meer dan een shirt van Muse, dat als headliner op het hoofdpodium stond.

“Als de fans het voor die prijs willen hebben, dan heeft Charlotte gelijk”, klinkt het – off the record – bij enkele grote spelers uit de merchandise- en muziekwereld. Het is in elk geval meer dan de gangbare prijzen voor T-shirts en truien van bands, ook op internationaal niveau.

“De meeste Belgische groepen vragen 25 à 30 euro voor een T-shirt en ongeveer 60 euro voor een trui. Bij grote buitenlandse groepen schommelt dat rond 40 euro voor een shirt en 80 euro voor een hoodie”, zegt Tom Verscheure, die met zijn bedrijf Mister T de Vlaamse marktleider is in merchandise en naast tientallen andere artiesten met Camille, Milow en Black Box Revelation werkt.

“Er zijn uitzonderingen: Blur verkocht op de Lokerse Feesten truien van prima kwaliteit voor 60 euro, Machine Gun Kelly had op Rock Werchter hoodies van 105 euro liggen. Maar van hem weet ik dat hij fanatieke fans heeft die zijn spullen graag kopen.”

Victor Luyckx van Andrea, het bedrijf dat De Wittes merchandise ontwierp en verdeelt, vindt dat je het T-shirt van 100 euro niet zomaar mag vergelijken met eender welke groep die zijn logo op een kledingstuk heeft gedrukt. “Dat T-shirt van Charlotte is een voorbeeld van wat wij apparel noemen, hoogwaardige kledij die zich van van klassieke bandshirts onderscheidt door de snit, de uitvoering en de stof.”

Volgens Luyckx, die ook Bazart en Oscar and the Wolf als klant heeft, was er onder de fans van De Witte al langer vraag naar dit soort spullen: “We werken ook altijd met limited editions om overschotten te vermijden.”

Met mate(n)

Ook de prijs van klassieke bandshirts wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van het kledingstuk en wat de artiest erop wil laten drukken. “Een eenvoudig shirt dat enkel aan de voorkant in één kleur bedrukt is, kun je nog wel ergens voor 2 euro laten maken. Maar zodra je met meer kleuren wilt werken, een tekening op de rug wilt of een andere stof kiest, kan dat al snel 15 euro worden”, zegt Christoph Elskens, manager van gitaarbands als High Hi en Equal Idiots.

Elskens raadt zijn groepen aan om altijd een winstmarge te nemen van minstens 20 procent – “het liefst zelfs 30 procent, als ik eerlijk ben.” Een T-shirt van 30 euro levert de band in dat geval 6 tot 9 euro op, maar zo eenvoudig is het volgens de manager niet.

“Om geld te verdienen aan merchandise moet alles meezitten. Vaak blijft kledij in bepaalde maten liggen, bijvoorbeeld. Maar voor elke tien extra smalls of extra larges die je niet verkoopt, moet je er twee keer zoveel van een andere maat kunnen slijten. Eén ontwerp dat niet in de smaak valt en je winst smelt zo weg.”

Om dat te verhelpen werkt Fabric Merch, een nog vrij nieuwe speler in de wereld van de merchandise die onder meer voor Marble Sounds drukt, met voorverkoop en drukken à la carte. “Zo kunnen we alle bestelde T-shirts in één keer printen of een ontwerp drukken op de dag dat het besteld wordt. Overstock is dan niet langer een probleem. Veel bands komen ons spontaan naar dat soort oplossingen vragen.”

De conclusie van Elskens: “Mijn groepen verdienen geen sloten geld aan hun merchandise. Het is zeker een inkomstenbron, net zoals gages, streams, platenverkoop en auteursrechten dat zijn. Maar denk niet dat er veel artiesten in Vlaanderen duizenden shirts per jaar verkopen. Vergeet ook niet dat een grote band met grote oplages kan werken en er dus altijd meer aan zal overhouden dan een kleine artiest. Daarom zeg ik tegen al mijn nieuwe groepen: begin met één design, misschien twee, en hou het simpel. Uiteindelijk verkopen de eenvoudige designs het beste.”

Voor Brutus is merchandise noodzakelijk om te kunnen toeren in het buitenland, zegt bassist Peter Mulders. “In sommige landen komt de verkoop van de shirts en albums zelfs in de buurt van de fee van de show. Dat zijn ondertussen zeer belangrijke inkomsten. We hanteren trouwens niet overal dezelfde prijzen, maar passen die aan aan de plek waar we spelen of aan de rest van de line-up. Als we een voorprogramma spelen, vragen we zeker niet meer dan de hoofdact.”

Geen winst, wel promo

De merchandise in de festivalboetiek van Pukkelpop vindt u wellicht goedkoper op kleinere optredens of in de webshops van de artiesten zelf. Pukkelpop vraagt net zoals de meeste andere grote festivals namelijk een commissie op de omzet van de verkochte spullen in ruil voor een plekje in de centrale merchandisingstand. Woordvoerder Frederik Luyten van Pukkelpop wil daar zelf niets over kwijt, maar meerdere bands die dit weekend in Kiewit spelen, bevestigen dat ze 25 procent van hun omzet plus btw afdragen.

Rock Werchter hanteert hetzelfde percentage, klinkt het bij MerchPlus, het bedrijf dat de stand in Werchter uitbaat. Ter info: het T-shirt van Charlotte de Witte staat op haar website te koop aan 75 euro en was in Werchter dus 25 euro of 33 procent duurder.

“Dat geld wordt verdeeld tussen de organisatie van Rock Werchter en wijzelf. Wij gebruiken ons deel onder meer om het bancontactsysteem te onderhouden en om de basketbalploeg van Lummen te vergoeden, die ons honderdtwintig vrijwilligers levert om de stand te bemannen.” Verscheure, die instaat voor de merchandise op onder meer de Lokerse Feesten en Live is Live, rekent een commissie aan van 20 procent.

De commissie op Pukkelpop deed punkgroep Captain Kaiser, die zondag in de Backyard speelt, alvast beslissen om ter plekke geen merchandise aan te bieden. “Ik zou het niet cool vinden mochten de mensen die al op de middag naar ons komen kijken ook nog eens zoveel moeten betalen voor een T-shirt”, zegt frontman Sascha Vansant.

De spullen van Brutus zullen dan weer wel in de festivalwinkel van Pukkelpop liggen, zegt Mulders. “Ik weet dat niet alle bands of managers er hetzelfde over denken, maar voor festivals wil ik nog meegaan in die commissie. Je bereikt er veel nieuwe mensen en ik zie elk verkocht T-shirt als extra promo en niet als iets waar ik per se winst moet uithalen. Maar een concertzaal waar jij de hoofdact bent, je eigen merchandise verkoopt en dan nog 25 procent moet afdragen, dat is de grootste bullshit die er is.”

Nochtans is die praktijk in veel concertzalen gangbaar. Vooral in het Verenigd Koninkrijk is het al lang een gevoelig thema. Vorige maand nog riep de belangenvereniging Featured Artists Coalition alle Britse zalen nog op om de commissie, die tot 25 procent kan oplopen, te laten vallen.

T-shirt of cola?

In het Vlaamse en Brusselse clubcircuit is het nog geen groot issue. Bands die optreden in de Trix, De Roma, de Botanique, het Wilde Westen of de VIERNULVIER ­kunnen gratis hun standje opstellen. Het Depot en De Roma vragen enkel een toeslag als ze zelf verkopers moeten inschakelen. De AB rekent voor concerten in de grote zaal 150 euro aan om de merchandisestand te gebruiken. La Madeleine in Brussel vraagt 150 of 250 euro, afhankelijk van of er meer of minder dan 740 van de 1.500 beschikbare kaartjes zijn verkocht.

Be.at, de groep achter onder meer het Sportpaleis en de Lotto Arena, zorgt zelf voor een stand met personeel en roomt daarvoor een percentage van de omzet af. Dat leidde dit voorjaar nog tot een relletje met Goldband, dat geen geld wilde afdragen om hun spullen te verkopen in de Lotto Arena en dan zelf maar een pop-upshop opende in Antwerpen.

CEO Jan Van Esbroeck van Be.at wil geen percentages noemen, omdat die volgens hem per act verschillen, maar wil wel uitleggen waar dat geld voor dient. “Bands betalen er onze verkopers mee en huren ons meubilair, maar compenseren ook de inkomsten die wij verliezen. Op de plek van de merchandisestand zouden we ook togen en eetkramen kunnen installeren. En elke euro die aan merchandise wordt besteed, gaat niet naar drankjes of snacks. Die inkomsten maken een groot deel uit van ons businessmodel: als die worden gekannibaliseerd, moet dat worden gecompenseerd.”

Ook Paleis 12 op de Heizel vraagt een commissie van 20 procent, maar voorziet enkel meubilair en stroom. Een belangrijk verschil volgens Verscheure, die zelf ervaring heeft als merchandiser van onder meer Simple Minds en Weezer.

“95 procent van de bands in het Sportpaleis heeft één verkoper bij, maar dat is niet genoeg om zo’n stand uit te baten. Het helpt dan als je lokale helpers ter beschikking hebt die de taal begrijpen en de gewoontes kennen, ook al heeft dat zijn prijs. Ik kan je trouwens zeggen dat de tarieven in België nog meevallen.”

Christoph Elskens heeft tot slot nog de ultieme verkooptruc, die hij ook zijn artiesten op het hart drukt: “Ga signeren na de show. Dat is niet altijd even plezant na een intens optreden, maar het doet de verkoop wel exponentieel stijgen.”

(DM)