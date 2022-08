Mooneye, de vijfkoppige band rond Michiel Libberecht, timmert al een paar jaar met groeiend succes aan de weg, en op het podium van de Club stond een hechte groep met 1) zichtbaar plezier en veel schwung, en 2) een aanstekelijke neiging om de bekende songs (van ‘Thinking About Leaving’ tot een mooi ‘Fix the Heater’) lang uit te spinnen en aan te dikken met pathos van het zuiverste pompwater. Goed! ‘Time to Move Away From Here’ was straf. ‘Not the One’ schipperde op gegeven moment tussen een powerballad van Duran Duran en één van Guns N’ Roses. Moet kunnen. En nieuw nummer ‘Changing’ was er ook al niet naast. Mooneye: mag nog terugkomen.

