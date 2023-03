AB brengt een uniek eerbetoon aan Arno met Adamo, Tom Barman, Zwangere Guy en meer

Vorig jaar verloor ons land met Arno Hintjens een absolute Belpoplegende: Oostendse Brusselaar, Brusselse Oostendenaar, enfant terrible van de Belgische muziek, maar vooral ‘le plus beau’. Arno was kind aan huis in de Ancienne Belgique en vroeg net voor zijn heengaan of AB voor hem een waardevol eerbetoon wou opzetten. Hij leverde daar Arnogewijs een lijstje van geknipte artiesten bij.

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni organiseert AB, de zaal die hij steevast ‘zijn tweede living’ noemde, een unieke hommage aan Arno, met een affiche dat de zegen kreeg van Le Plus Beau himself. Muzikanten waarmee hij muziekgeschiedenis schreef, samenwerkte of die hij simpelweg bewonderde. Onder andere Adamo, Jane Birkin, Patricia Kaas, Melanie De Biasio, Tom Barman, Wim Opbrouck, Wim Vandekeybus en Zwangere Guy zullen een eerbetoon brengen aan ‘s lands grootste.

Een line-up verwezenlijkt samen met Arno’s rechterhand en bassist Mirko Banovic, zijn vriend Danny Willems en manager Cyril Prieur. Geloof ons: dichter dan deze Arno Hommage, raken we niet meer bij ‘le plus beau’.

Alle inkomsten van de AB-concerten worden integraal geschonken aan Kom Op Tegen Kanker.

De concerten vinden plaats in AB op zaterdag 17 en zondag 18 juni 2023. Vervolgens reist deze AB- productie door naar Oostende op donderdag 22 juni en krijgt het verhaal dit najaar nog een buitenlands staartje in de prestigieuze Parijse zaal Salle Pleyel.

De ticketverkoop start op woensdag 8 maart om 11u.