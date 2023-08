‘Abloom’ van Caspar Auwerkerken verdient meer luisteraars

Liefhebbers van zachte songs die groots openbarsten gaven de naam Caspar Auwerkerken tot nu toe stiekem aan elkaar door, als een liefdesbriefje in een klaslokaal. Gedaan ermee: in koeien van letters wil ik op het bord krijten dat Auwerkerken, ooit supportact van Portland en Meskerem Mees, een stem heeft die bij elke lettergreep uit de knop komt als een lelie, en dat een nummer als ‘Hyacinth’ volstaat voor een onderscheiding in de taminologie. Op Spotify lokt hij er voorlopig 729 luisteraars per maand mee: in een rechtvaardige wereld gaat dat maal tien.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: