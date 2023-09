‘Achter de booth vond ik mijn eigen seksualiteit’

Jamie xx dropt bommen op elke dansvloer waar hij draait, met het intieme solodebuut ‘Hideous Bastard’ deed Oliver Sim de eindejaarslijsten van 2022 in een prachtige plooi vallen, en nu zendt The xx ook zijn dochter uit: Romy Madley Croft (34) gooide voor haar plaat ‘Mid Air’ het zwarte groepsuniform van zich af. En kijk, er zit een fuchsia popprinses onder!

HUMO Liep je al lang rond met het plan om een soloplaat uit te brengen?

ROMY MADLEY CROFT «Toen The xx vijf jaar geleden stopte met touren, schreef ik al songs die nu op ‘Mid Air’ staan, maar die waren toen bedoeld voor andere artiesten. Ik vond het bevrijdend om te werken aan nummers die niet voor me-zelf waren. Ik kon de teksten zo persoonlijk maken als ik wilde, want ik zou ze toch niet inzingen. Tot mijn vrienden me vroegen of ik die songs echt wilde weggeven (lacht).

»Het heeft even geduurd voor ik mezelf ervan kon over-tuigen dat ik los van The xx iets te zeggen had. Fred again.., die ik in die periode leerde kennen, heeft me erg geholpen. We werkten al samen aan deze plaat toen hij nog niets had uitgebracht als soloartiest en alleen ingewijden hem kenden als producer en songwriter. Ik hoor mezelf nog tegen hem zeggen dat hij meer tijd moest vrijmaken voor zijn eigen muziek. Blij dat hij dat heeft gedaan (lacht).»

HUMO Op ‘Enjoy Your Life’ sample je Beverly Glenn-Copeland. Hoe heb je zijn muziek leren kennen?

MADLEY CROFT «Robyn had me uitgenodigd voor een concert van hem en dat blies me weg. Zijn muziek is zo spiritueel en emotioneel. Toen ik hem ‘My mother says to me: enjoy your life’ hoorde zingen, voelde ik me meteen verbonden. Mijn eigen moeder is gestorven aan een hersenbloeding toen ik 11 was en zij zei me altijd: ‘Laat de dingen achter zoals je wilt dat ze gevonden worden.’ In die zin zit zoveel bedachtzaamheid: het gaat erom dat je iets wat jou dierbaar is, niet zomaar weggooit. Mijn song is een manier om te connecteren met mijn familie. Als ik mijn tante nu bel, is het laatste wat ze zegt vóór ze de telefoon neerlegt: ‘Enjoy your life!’»

HUMO In ‘La vita’, het nummer van Glenn-Copeland dat je samplet, gaat het over hard werken en doorzetten. Herkenbaar?

MADLEY CROFT «Zeker. Ook in die context moet je ‘Enjoy your life!’ zien: vergeet niet te genieten en je geliefden graag te zien. Ik weet dat ik een workaholic ben, maar muziek is nu eenmaal mijn manier om dingen te verwerken. Hard werken is niet slecht voor me, zolang ik mezelf beheers.»

HUMO En of je hard hebt gewerkt: je hebt op de zomerfestivals niet alleen zelf opgetreden, maar ook plaatjes gedraaid.

MADLEY CROFT «Dat doe ik al langer. Op mijn 17de dj’de ik voor het eerst in de Ghetto, een queerclub in Londen waar ik geregeld kwam – die is intussen gesloopt voor een treinstation, helaas. Toen de eigenaar me vroeg of ik niet eens wilde draaien, wist ik niet hoe ik dat moest doen, maar hij zei: ‘Brand gewoon een paar cd’tjes en schuif de faders op en neer.’ Ik koos nummers die iedereen zou herkennen zodra ik op de play-knop drukte. Dat was oké in de Ghetto, je mocht er ongegeneerd van pop houden.»

HUMO Die voorliefde voor glimmende hits heb je nog altijd: op Pukkelpop draaide je vorig jaar onder meer ‘Break My Soul’ van Beyoncé.

MADLEY CROFT «Ik wil nummers draaien die iedereen kent, maar zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Eerst een obscure track en dan pakweg ‘Finally’ van CeCe Penniston, mooier kan toch niet?»

HUMO Sta je graag zelf op de dansvloer?

MADLEY CROFT «Laten we zeggen dat ik niet the life and the soul of the party ben. Ik ben altijd een verlegen danser geweest, vroeger nog meer dan nu. Daarom was ik zo graag de dj: je zit midden in het feest zonder dat iemand op je let. Achter de booth van de Ghetto zag ik voor het eerst lgbtq+’ers onbezorgd feestvieren en vond ik een veilige plek om mijn ei-gen seksualiteit te ontdekken. Ik vind het mooi dat ik nu zelf zo iemand kan zijn voor andere mensen. Dat zit in kleine dingen. Bij The xx vermijden Oliver en ik de voornaamwoorden he of she in de lyrics, omdat we willen dat iedereen zich onze songs kan eigen maken.»

HUMO In ‘She’s On My Mind’ refereer je aan de Paradise Garage, een New Yorkse club die net als de Ghetto niet meer bestaat.

MADLEY CROFT «Overal waar ik kom, hebben clubs plaats moeten maken voor flats. Met corona is het nog erger gewor-den. Afgelopen mei ging in Londen de Printworks dicht, een club in een oude drukkerij waar ik graag kwam. Het geeft me hoop dat de vraag naar dansmuziek sinds het einde van de pandemie alleen maar gestegen is. Elke sluiting wekt de energie op om iets nieuws te beginnen.»

HUMO Hoe ziet de ideale club eruit voor jou?

MADLEY CROFT «Op mijn plaat staat een nummer dat ‘DMC’ heet, wat voor deep meaningful conversation staat. Ik vind dat elke club een DMC-hoek zou moeten hebben, waar mensen leuke gesprekken kunnen voeren. Het nachtleven is de perfecte plek om eens goed te praten: je laat er de druk van de werkweek los, je schild zakt als vanzelf. De gesprekken die je ’s nachts hebt, brengen andere emoties aan de oppervlakte dan een babbel overdag bij de koffie.»

HUMO Waar vind je ontspanning buiten de club of de opnamestudio?

MADLEY CROFT «Ik ben met mijn vrouw en onze twee honden buiten Londen gaan wonen omdat ik de natuur nodig heb. En ik speel voetbal!»

HUMO Op welke positie?

MADLEY CROFT «De verdediging, ik sta de hele tijd vol blauwe plekken (lacht). Daar ben ik na de laatste tournee van The xx mee begonnen. Ik wilde mijn vrienden meer zien en zij zeiden: ‘We starten met een voetbalploeg en jij doet mee.’ Dat was ten tijde van het WK voetbal 2018. Ik was toen 29: de meeste vriendengroepen zijn tegen dan wel gevormd, maar plots ontmoette ik toch een hele-boel nieuwe mensen. Onder wie mijn vrouw, trouwens. Twintig jaar geleden waren we al eens een koppel, en door te voetballen heb ik haar terug.»

HUMO Fans kunnen je toevoegen op WhatsApp voor updates waar je speelt, of voor teasers van nieuwe muziek. Leuk idee!

MADLEY CROFT «Het label vond dat een toffe manier om mensen op de hoogte te houden, en zelf vind ik het almaar leuker om van alles met mijn fans te delen.»

HUMO Wie waren jouw idolen als kind?

MADLEY CROFT «Mijn eerste concert was er één van The Distillers, een punkband uit het New York van de jaren 70, waar ik een grote fan van was. Hun frontvrouw Brody Dalle straalde zoveel kracht en vertrouwen uit. Op diezelfde dag speelde Peaches. Ik was toen 14, kun je je voorstellen dat je op die leeftijd zulke oerkrachten op een podium ziet?»

HUMO Nu heb je zelf fans. Welke ontmoeting met één van hen schiet je hier en nu te binnen?

MADLEY CROFT «Onlangs maakte ik me in een club klaar voor een set en een vrouw kwam me vertellen hoeveel ze aan ‘Strong’ had gehad toen ze zelf door een moeilijke periode ging. Dat nummer gaat over rouw en heeft me zelf hard geholpen om erover te kunnen praten. Wel, we waren vreemden voor elkaar, maar in die paar minuten voelde ik me diep met haar verbonden.»

HUMO Van een deep meaningful conversation gesproken. Bedankt voor dit gesprek.

‘Mid Air’ van Romy verschijnt op 8 september bij Young Recordings.

