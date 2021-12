Adele: ‘Net mijn bekende vriendinnen houden me met beide voeten op de grond. Zij horen me niet uit over mijn muziek en het succes’

In een muziekjaar dat zich van bluts naar buil sleepte, kan het er ook nog wel bij dat de dominantste plaat er één was over een bittere, van spijt en onvervulde verlangens doortrokken echtscheiding. Adele Laurie Blue Adkins MBE was qua verkoopcijfers al de (veruit) succesvolste zangeres van de lopende eeuw. Dankzij de Humo-lezers, en hun wakkere bloemkooloren, is ze nu ook de eigenares van twee nagelnieuwe Pop Poll-medailles: Beste Zangeres (Internationaal) en – voor ‘30’ – Beste Plaat (Internationaal). Genomineerd voor Beste Dankwoord van het Jaar: het grote Adele-interview.

– In het voorjaar van 2019 maakte je bekend dat je zou scheiden van Simon Konecki. Jullie waren toen acht jaar samen en hadden een zoon, Angelo.

Adele Adkins (33) «De facto was ons huwelijk al even voorbij, maar dat wisten de pers en de fans nog niet.»

– Je stuurde het persbericht uit op Goede Vrijdag.

Adele «Een feestdag: dat zou de aandacht wel van mijn nieuws afleiden, hoopte ik – wat meteen bewijst dat ik een fucking idioot ben. Vrijwel meteen volgde er een tsunami aan tweets en memes. En niet alleen van mensen die het jammer voor me vonden, die gechoqueerd waren of weet ik veel. Er was vooral veel opwinding: ‘Joepie! Het hart van Adele is gebroken. Ze zal dus straks wel weer nieuwe muziek uitbrengen.’»

– Het is niet moeilijk te begrijpen waarom: door songs als ‘Someone Like You’ en ‘Hello’ zijn hartzeer en liefdesverdriet uitgegroeid tot de belangrijkste steunberen van je backcatalogue en je succes. Bovendien was je vorige plaat, ‘25’, al jaren uit: de fans waren hongerig naar meer.

Adele «Nu snap ik dat, maar toen helemaal niet. ‘Waarom zien mijn fans me niet graag?’ vroeg ik me af. ‘Waarom zijn ze blij dat ik pijn heb?’ Wie zich niet goed in zijn vel voelt, interpreteert alles altijd op de ergst mogelijke manier. Ik heb geleerd om dat allemaal met een korrel zout te nemen. De fans hebben geen schuld aan mijn ellende. Het is normaal dat ze uitkijken naar iets nieuws en hopen dat ik weer een goede plaat gemaakt heb.»

– Jullie zijn nog altijd goede vrienden. In het halfuurtje dat ik nog maar bij je ben, heeft Simon je al twee berichtjes gestuurd.

Adele «Wat me destijds vooral verdrietig maakte, was het gevoel dat ik gefaald had. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik piep was – die fout wilde ik niet herhalen. Maar van de ene dag op de andere wist de hele wereld dat Simon en ik er een potje van hadden gemaakt. Ik geneerde me, het heeft me fucking kapotgemaakt. Weken heb ik in mijn bed doorgebracht. Ik ben toen opnieuw naar ‘The Sopranos’ beginnen te kijken.»

– ‘30’ zou een plaat over je scheiding worden, had je aangekondigd. Maar eigenlijk gaat alleen ‘Easy on Me’ over Simon en jou.

Adele «De andere nummers gaan er wel onrechtstreeks over: alle kanten van mijn leven in die periode, waarin plots alles veranderde, komen erin aan bod.»

– Je ging gezonder leven.

Adele «Ik ben zes maanden gestopt met drinken, want ik was de psychologische katers achteraf strontmoe. Ik ging veel hiken, vaak met vrienden. En ik ging reizen. Overal waar de energie goed schijnt te zijn: Jamaica, Griekenland, zelfs een woestijn in Arizona… Ik werd verslaafd aan de fitnesszaal.

»Ik ontdekte ook dat ik een glutenallergie heb. En dat je depressief voelen daar één van de symptomen van is – waarna ik dacht: o, bedánkt, jongens, ik had als twintiger een geweldige tijd gehad kunnen hebben.»

– De producers en songschrijvers die jou ten tijde van ‘25’ hadden geholpen, waren er voor ‘30’ opnieuw allemaal bij: Greg Kurstin, Tobias Jesso Jr., Max Martin en Shellback. Nieuw was de Noord-Londenaar Inflo, vooral bekend van zijn werk voor SAULT en Little Simz.

Adele «Hij hielp me om terug te keren naar mijn roots. En hij heeft me leren loslaten. Na de geboorte van Angelo was ik een controlefreak geworden. Dat kon je goed horen op ‘25’: die plaat klonk veel gelikter dan ‘19’ en ‘21’. Om dat tegen te gaan, vroeg Inflo me nog eens aandachtig te luisteren naar mijn favoriete platen – klassiekers van Donny Hathaway, The Carpenters, Al Green, Marvin Gaye… Allemaal muziek die perfect klinkt, maar vooral omdat ze dat technisch gezien níét was. Inflo zei: ‘De muzikanten op die platen maken er vaak een rommeltje van. Ze spelen de verkeerde noten, vallen in op het verkeerde moment, noem maar op. Maar zo creëren ze wel een zekere energie, een mooie, hoogpolige sfeer. En die heb jij ook nodig.’»

– Je bent al in 2019 aan ‘30’ beginnen te schrijven. Begin 2020 waren alle nummers klaar, maar door de pandemie is de release een paar keer uitgesteld.

Adele «Nog langer uitstellen kon niet meer. Dan zou het onderwerp te ver van me af zijn gaan staan en zou ik gezegd hebben: ‘Laten we gewoon aan de volgende plaat beginnen.’ En dat verdiende ‘30’ niet.

»Het is allemaal niet ideaal, natuurlijk. Later zal niemand zich deze periode willen herinneren. 2021 was kut voor iedereen. Al een stuk beter dan vorig jaar, uiteraard, maar op de dag dat ‘30’ uitkwam, hebben veel mensen een familielid of een vriend aan covid-19 verloren. Daar zullen ze aan herinnerd worden telkens als ze ‘Easy on Me’ op de radio horen.»

‘Het klinkt vreemd, maar net mijn bekende vriendinnen houden me vaak met beide voeten op de grond. Zij horen me niet uit over mijn muziek, het succes – die dingen.’ Beeld Simon Emmett

– Oorspronkelijk was de release in september 2020 gepland, geloof ik.

Adele (kreunt) «Ik heb dat hardop aangekondigd tijdens een geïmproviseerde speech op het trouwfeest van mijn vriendin Laura, ja. Ik had een paar glazen wijn te veel op, ik was enthousiast… (grijnst)»

– Vroeger daagde je principieel nooit op voor de huwelijks- en andere feesten van vrienden.

Adele «Omdat ik zo’n belachelijk bekende kop heb en op een feest dus automatisch de aandacht naar me toe trek. En dat wil ik mijn vrienden niet aandoen op de belangrijkste dag van hun leven.

»Maar Laura is mijn allerbeste vriendin, en ik had me al zo lang opgesloten als een trieste kluizenaar. Ze stond erop dat ik kwam. Waarna ik dus toch weer alle aandacht naar me toe zoog met die aankondiging (kreunt opnieuw).»

– In oktober nam je twee livespecials op: één voor Amerika en één voor het Verenigd Koninkrijk. In 2022 doe je nog wel een handjevol grote optredens, waaronder twee in Hyde Park in Londen, maar er komt geen marathontour, zoals na ‘25’.

Adele «Zoiets valt tegenwoordig toch niet te organiseren? Alles is zo onvoorspelbaar. Ik wil ook niet dat de fans met angst naar mijn optredens komen. En ik wil zelf geen covid-19 krijgen.»

– ‘I Drink Wine’ is een single die meteen opviel, alleen al door de titel. Het gaat over grote ego’s en hoe je die – wanneer je beseft dat je er één krijgt – moet doorprikken. Je zingt het met de flair van de seventies-Elton John.

Adele «Ik heb een periode meegemaakt dat ik alles veel te persoonlijk nam. Ik voelde me snel gekrenkt. In ‘I Drink Wine’ zing ik: ‘I hope I learn to get over myself’, en daarmee bedoel ik: ‘Misschien kan ik dáárna toelaten dat je van me houdt.’»

– De song is een dialoog, waarbij je in de verschillende strofen bovendien verschillende personages speelt.

Adele «Daardoor werd het allemaal iets vrolijker en minder intimiderend. De ontlading was nodig: veel van de dingen waar ik over zing, blijken erg confronterend voor veel mensen.»

Verliefd op L.A.

– Na je scheiding was je voor het eerst in bijna tien jaar nog eens ‘op de markt’. Maar voor wie op haar dertigste al één van de best verkopende artiesten aller tijden is, kan het niet gemakkelijk zijn om rustig en sereen op zoek te gaan naar een nieuwe partner.

Adele «Ik ben jaloers op vrienden die daarvoor een app kunnen gebruiken. Maar het gras is altijd groener aan de andere kant van de heuvel, hè. Ik ben allang blij dat niemand van mijn bedpartners ooit zijn verhaal aan de tabloids heeft verkocht. Dat had namelijk óók gekund.»

– ‘Can I Get It’ gaat over de zoektocht naar een échte relatie, iets dat dieper gaat dan de losse scharrel en vrijblijvende seks.

Adele «En dat laatste is precies waar de hele datingscene van Los Angeles op gericht lijkt.»

– Ook ‘Oh My God’ verkent het onderwerp van de superster op zoek naar een date.

Adele «Sommigen van mijn vrienden hebben me willen koppelen aan hún vrienden, en ook dat haatte ik. Ik kan met mijn bekende kop toch niet meer op blind date? Hoe zou dat in zijn werk moeten gaan? Nog voor het voorgerecht staan er overal paparazzi, of iemand belt gegarandeerd de roddelmedia – DeuxMoi, bijvoorbeeld, of hoe die Instagram-account ook fucking heet.»

– Uiteindelijk heb je de liefde toch op je eentje gevonden. ‘All Night Parking’ is een ode aan de roes die je voelde toen je net iemand had leren kennen.

Adele «Het is niet lang blijven duren. Het was een langeafstandsrelatie – en dus gedoemd om te mislukken. Maar ik heb er veel van geleerd, en sowieso was het fijn nog eens te voelen dat iemand me graag zag om wie ik ben.»

– Dat gevoel vond je niet veel later opnieuw, bij Rich Paul. Hij is de agent van enkele prominente Amerikaanse atleten, zoals LeBron James. Jullie leerden elkaar jaren geleden al kennen op de dansvloer, op een feestje van een gemeenschappelijke vriend.

Adele «Ik weet niet meer precies tijdens welk nummer, maar het zal wel iets van Drake geweest zijn. Ik herinner me dat de dj hem die avond veel te veel draaide. Ik hou van zijn muziek, en hij is tegenwoordig een goede vriend, maar genoeg is genoeg.»

– Je bent opgegroeid in Londen en bent daar ook lang blijven wonen, maar tegenwoordig is Los Angeles je uitvalsbasis.

Adele «Ik vond het hier vroeger maar niets. Ik zag Los Angeles als een spookstad: iedereen kwam hier werken, maar ik kende niemand die écht van hier was. Toen ik hier in 2013 een tijdlang een huis huurde (toen ze een Oscar won voor haar James Bond-song ‘Skyfall’, red.) werd ik alsnog verliefd. Die zon, élke ochtend! We wonen in Beverly Hills: geen wolkenkrabbers, dus we hebben altijd uitzicht op een kraakheldere blauwe lucht.»

– Je hebt hier intussen ook nieuwe vrienden gemaakt.

Adele «Eerst de moeders van enkele schoolvriendjes van Angelo. En verder: ik heb het lang willen tegenhouden, maar ik ben ook bevriend geraakt met collega-beroemdheden. Nicole Richie en Jennifer Lawrence, bijvoorbeeld, die bij mij in de buurt wonen. Praten met iemand die ook maar een beetje bekend is, dat heb ik lang vermeden. Ik zag er het nut niet van in, vond het te pretentieus en dacht: ik ben nog altijd niet écht beroemd, dit is niet mijn soort mensen. Wat dat betreft, ben ik behoorlijk Brits. Maar eigenlijk is het net heel verfrissend om vrienden te hebben die ook beroemd zijn. Omdat zij me nooit vragen stellen over mijn werk. Bijna al mijn andere vrienden horen me voortdurend uit over mijn muziek, mijn carrière, het succes – die dingen. Dan denk ik vaak: ik ben bekaf, kunnen we het alsjeblieft ergens ánders over hebben?

»Het klinkt vreemd, maar net daarom houden mijn bekende vriendinnen me vaak het gemakkelijkst met beide voeten op de grond. En voel ik me bij hen het normaalst.»

‘The Green Mile’

In Los Angeles heeft Adele de rust gevonden waar ze al lang naar snakte. De zangeres, die al sinds haar eerste hit in bijna elk interview benadrukt hoe trots ze is op haar roots in de Britse arbeidersklasse, houdt tegenwoordig zoveel van de Californische stad dat ze de skyline op haar arm heeft laten tatoeëren. Maar om helemaal met zichzelf in het reine te komen, moest ze nog minstens één keer terug naar haar moederland, waar haar vader al jaren tegen kanker vocht.

Adeles ouders scheidden toen ze drie was. In de jaren daarna verzonk vader Mark Evans almaar dieper in zijn alcoholisme, waarna hij vervreemdde van zijn dochter. Toen Adele bekend werd, bleef de relatie gespannen.

– Aan het begin van 2021 ging het plots bergaf met je vader.

Adele «Eerst wist ik niet of ik er goed aan deed hem op te zoeken. Een vriendin heeft me overtuigd om het toch te doen. Toen pas bleek dat hij er helemaal voor openstond om eerlijk en oprecht te praten over onze relatie – of het gebrek daaraan. En over de pijn die ik heb gevoeld na zijn vertrek, drie decennia geleden. Het werd echt een goed gesprek.»

– Je hebt zelfs nog enkele nieuwe songs voor hem gespeeld.

Adele «Sterker nog, hij was de allereerste die ze heeft gehoord.

»Ik had al heel mijn leven last van verlatingsangst en het gevoel dat niemand écht van me hield. Dat laatste gesprek met mijn vader heeft me daarvan verlost. Plots besefte ik dat ik hem zijn vertrek nooit helemaal had vergeven. Dat had ik verdrongen, wellicht. Niet alleen gingen mijn gevoelens dus veel dieper dan ik dacht – plots was ik er ook klaar voor om hem te vergeven.»

– Beïnvloedde je relatie met hem ook je relaties in het algemeen?

Adele «Natuurlijk. Al van kindsbeen af dacht ik bij iedereen die te dicht bij dreigde te komen: straks ga je me toch verlaten, waarom zou ik dan energie en tijd in deze relatie steken? Angelo’s vader Simon was lang de enige uitzondering op die regel, denk ik.»

– Je vader stierf uiteindelijk in mei dit jaar.

Adele «Ken je de film ‘The Green Mile’? Daarin geneest een gedetineerde man zieke mensen door hun ziekte als het ware uit hen te zuigen. Ik had hetzelfde gevoel toen mijn vader stierf. Ik herinner me dat ik één lange kreet uitstootte, waarbij ik het gevoel had dat iets – een emotie, een kracht, een heel concrete aanwezigheid – mijn lichaam verliet. Sindsdien voel ik me bijzonder kalm. Alsof honderd kilo van mijn schouders is gevallen. Het heeft me echt een beetje bevrijd.

»Een week later heb ik opnieuw contact opgenomen met Rich Paul, die ik destijds op de dansvloer had leren kennen. Sindsdien hebben hij en ik een ongelooflijke relatie, en de gemakkelijkste waar ik ooit deel van heb uitgemaakt. Eén waarover ik met plezier aan de wereld vertel. Met een man die ik met trots heb voorgesteld aan mijn zoontje.

»Nee, eenzaamheid schrikt me niet meer af.»

© Rolling Stone

Ontdek hier alle uitslagen van Humo’s Pop Poll 2021!

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: