Verwarring bij klassiekemuziekfans: ook Etienne (89) uit Deurne-Zuid is nu lid van Wagner Group.

Tennessee heeft een nieuw officieel staatsnummer: ‘Copperhead Road’ van de op 7 juni in De Roma ten dans spelende singer-songwriter Steve Earle TTT Wat is daar nu zo speciaal aan? Vooral dat ­‘Copperhead Road’ een nummer is over een Vietnamveteraan die marihuana begint te kweken, en dat Tennessee nog altijd een staat is met een werkelijk draconisch drugsbeleid TTT Zou een ­beetje zijn alsof men als nieuw Antwerps volkslied plots zou kiezen voor ‘Witte was’ van Goldband

Om te benadrukken hoe vooruitstrevend ­Tennessee wel niet is: Lizzo kreeg het advies om haar shows in Knoxville te cancelen omdat ze van plan was performers uit ‘RuPaul’s Drag Race’ mee op het podium te halen, wat in Tennessee sinds februari verboden is door een nieuwe antidragwet TTT Antidrug én antidrag: qua consistentie kun je ze alvast niks verwijten TTT Vandaar ook dat zoveel mensen er kampen met een alcoholverslaving: ze zijn er wellicht ook antidroog TTT Sorry! TTT Alle onheilsberichten over ­arti­­ficiële intelligentie in de muziek ten spijt: menselijke muzikanten slagen er óók nog altijd in om heel succesvol te zijn met zielloze lulkoek TTT Zo verbrak Post Malone net het door Bruno Mars gevestigde record van meeste diamanten singles – singles die meer dan 10 miljoen keer zijn verkocht. Mars’ record stond op zes stuks, één meer dan The Weeknd en Drake, terwijl Posty er nu acht heeft, die hij speciaal opnieuw uitbrengt onder de naam ‘The Diamond Collection’ TTT Wie had er trouwens geld op ingezet dat Grimes de volgende zou zijn om zich in het AI-debat te mengen? TTT Grimes, een vrouw van wie we sinds ze met Elon Musk samen is geweest en haar kind X Æ A-12 heeft gedoopt ook niet vollédig overtuigd zijn dat ze geen androïde is, moedigt haar fans aan om muziek te maken met de AI-versie van haar stem TTT ‘We delen de royalty’s fiftyfifty, zoals met een ­echte artiest’

Elon Musk en Grimes. Beeld Wirelmage

Ook hier geen gebrek aan consistentie: Grimes zei eerder al dat AI ‘zoveel beter zou zijn’ in musiceren dan mensen, dat de technologie ooit livemuziek overbodig zou maken en zelfs dat het – niet verzonnen – ‘de snelste weg naar het communisme’ zou zijn TTT Als u wilt voelen wat zich afspeelt in het hoofd van Grimes: zulke stoffen zijn niet alleen in Tennessee illegaal TTT Om nog éven in the South te blijven: de Franse elektronische artiest M83 staakte onlangs een optreden in Texas na één nummer, volgens het persbericht vanwege gezondheidsproblemen. De organisatie heeft nu beloofd alle tickets terug te betalen TTT Dit in schril contrast met Fred Durst: van hem wordt nu al jaren gesmeekt om, bij wijze van schadevergoeding, de tickets terug te betalen van de concerten die hij wél gespeeld heeft.