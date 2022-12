Aili op Braindance: ‘In Japan verstonden ze al onze teksten. Ik heb maar iets stiller gezongen’

Wie wil repeteren voor de eindejaarsfeesten, kan op zaterdag 17 december in de AB terecht. Dan wordt de Brusselse tempel een zweterige nachtclub voor Braindance. Staan te popelen achter de draaitafel: Fatima Yamaha, HAAi, Daniel Avery, Asa Moto en het Belgisch-Japanse electrodanceduo Aili.

HUMO Jullie braken in het voorjaar van 2021 door met ‘Dansu’, een krautrocklied in het Japans, waarmee jullie de top in de ‘Vox’-lijst van Radio 1 haalden. Voelen jullie je thuis op deze affiche?

ORSON ‘TRANSISTORCAKE’ WOUTERS «Wij wel, hopelijk vinden de feestgangers dat ook. We maken geen typische boenke-boenkemuziek, maar we proberen het publiek wel altijd aan het dansen te brengen.»

HUMO Welke artiest wil je zelf zien?

WOUTERS «Daniel Avery, een Britse producer die voor elke plaat een nieuw genre onder handen neemt, van techno over ambient tot drone. Ik ben benieuwd hoe dat live klinkt.»

AILI MARUYAMA «Ik wil vooral backstage blijven, zodat ik mijn boekje met handtekeningen kan aanvullen.»

HUMO Jullie nemen twee nieuwe singles mee naar de AB. Wat betekent de titel ‘Toki Doki’?

WOUTERS «Tokidoki betekent ‘soms’ in het Japans. Het is ons meest uptempo nummer en gaat over stress van je afschudden.»

HUMO De andere single heet ‘Make Me Rich’. Is het gelukt?

MARUYAMA (zucht) «Nee. Blijkbaar word je niet per se rijker van een song over rijk worden. Wie daar verandering in wil brengen: we declameren ons rekeningnummer in de bridge van de song.

»Ik zing in ‘Make Me Rich’ over de dromen die ik als kind wilde waarmaken. Ik overloop alle dieren waarop ik eens wilde rijden: een kameel, een dromedaris, een tijger, een dolfijn.»

HUMO Braindance wordt jullie laatste concert van het jaar. Wat was jullie absolute hoogtepunt van 2022?

WOUTERS «We speelden in september ons eerste optreden in Japan, in Tokio.»

MARUYAMA «Het was heerlijk, maar ook zenuwslopend. Ik gebruik voor mijn teksten het weinige Japans dat ik van mijn kindertijd heb onthouden – ik ben op mijn 7de naar België verhuisd. Die kleutertaal is charmant, maar niet noodzakelijk grammaticaal correct. In onze contreien begrijpen weinigen waarover ik zing, maar in Tokio kon iedereen elk woord verstaan. Ik heb bepaalde zinnen iets stiller gezongen die avond (lacht).»

Braindance vindt plaats op zaterdag 17 december in de AB. Tickets en info: abconcerts.be