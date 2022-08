Al ooit meerwaardezoekers zien shaken alsof ze vol bollen door de Cherry Moon stuiteren? Wij dankzij Emma-Jean Thackray nu dus wel

Emma-Jean Thackray etaleerde meteen onomfloerst wat ze in huis heeft. ‘Say Something’ was jazz, soul, house, acid jazz en Braziliaans. Wat een rijkdom!

‘Golden Green’ was een liefdesliedje, zei ze. Van het dromerige, psychedelische soort dan. Halverwege staakte ze het zingen om haar trompet door een batterij effecten te jagen. Zou Miles Davis ooit ayahuasca hebben geprobeerd? Dan benaderde dit toch wel die ervaring.

Thackray speelt jazz, quoi, but not as we know it. Het hokjesdenken is haar vreemd, een knieval maken voor hapklare popmuziek evenzeer. Ze wordt in één adem genoemd met andere hooggewaardeerde nieuwlichters uit de Londense jazz zoals Moses Boyd, Joe Armon-Jones, Shabaka Hutchings en Nubya Garcia.

‘Speak No Evil’ van Wayne Shorter ging ze te lijf al was het Play-Doh. Uit de platgeknepen boetseerklei trok ze een impressionante houseconstructie op die via een fusionomweggetje vervaagde tot stuiptrekkende latinofunk. Wauw! En: waanzinnige drummer, heerlijke pianist, onwaarschijnlijk chille bassist.

‘We are the cosmos, we are the planets, we are the animals, we are the trees’, zo orakelde Thackray. ‘We’re all made of the same shit.’ Yep, dezelfde spirituele we als die van Alice Coltrane. Alleen de allergrootsten mogen van ons zo lekker ongegeneerd boeddhistisch uit de hoek komen. Geen wonder dat ze een ademstootje later onze chakra’s herschikte met het opzwepende ‘Sun’, een eerbetoon aan Amon-Ra zelve.

’t Was heerlijk trippen op de nummers uit Thackrays debuut ‘Yellow’ dat we vorig jaar in ons persoonlijke lijstje met favoriete albums van 2021 pleurden. Thackray mag dan niet de meest charismatische der jonge Britse jazzgoden zijn, ze maakte dat helemaal goed met uitmuntende, prachtig uitgewerkte composities. Wat een trompettiste! Wat een zangeres!

Al ooit meerwaardezoekers zien shaken alsof ze vol bollen door de Cherry Moon stuiteren? Wij nu dus wel. U vindt de opnames wellicht ergens op YouTube.

