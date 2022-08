Alex G op Pukkelpop: ‘Wonderkind van de indierock’ volgens de ene, ‘deed geweldig goed zijn best’ volgens ons

‘Amerika’s grootste levende songschrijver’, schreef The Fader. ‘Wonderkind van de indierock’, volgens Rolling Stone. ‘Deed geweldig goed zijn best’, vond Humo op Pukkelpop. Alex Giannascoli - nog altijd maar 29, maar eind september met ‘God Save the Animals’ al aan zijn negende plaat toe - creëert aanhoudend hoge verwachtingen, maar stelt zelden teleur. Vandaag was de sfeer loom, maar bevlogen. Slacker, maar strak. Pavement, maar met toegevoegde chaos. Tussendoor veel noise, maar subtiel. Kalm publiek, maar vaak genoeg enthousiast. Bleven vooral bij: een geweldig ‘Miracles’, een intens ‘Runner’ (eigenlijk gewoon zijn verbeterde versie van Soul Asylums ‘Runaway Train’), een indrukwekkend ‘Hope’. Not miss!

Mis niets van het festival via onze Pukkelpop liveblog

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: