Alice Cooper: ‘Trans personen zijn een rage.’ Make-upfabrikant zet samenwerking stop

Na succes staatsbon: overheid lanceert verkoop ongebruikte Bongobons

Opvallend veel notabelen hoestten vorige week zonder uitlokking hun afwijkende mening over trans personen op, laten we het daarom houden bij een simpele opsomming: Róisín Murphy, Alice Cooper, Carlos fucking Santana TTT Voor geen van de voornoemden liep dat écht lekker af, wat dacht u TTT Vooral niet voor Alice Cooper, wiens samenwerking met een make-upfabrikant geschrapt werd nadat hij de minderheid in kwestie ‘een rage’ had genoemd TTT Op zijn leeftijd kan Alice zich beter iets minder opwinden als hij wil vermijden dat zijn mascara uitloopt TTT Of zoals de kameleon op restaurant zei na het voorgerecht: vlieg op

Katia de Vidas, mevrouw Pete Doherty, heeft een documentaire gemaakt over haar man: ‘Stranger in My Own Skin’ gaat over een maandje in première op het filmfestival van Zürich TTT Hmmm, ‘Trainspotting’ ís toch al een keertje gemaakt?

Slechter nieuws op dat vlak voor The Weeknd. ‘The Idol’, de fictiereeks van zijn hand, krijgt geen tweede seizoen. Dat wijzen en heel hard lachen de vaakst voorkomende reactie onder kijkers was, heeft daar mogelijk mee te maken TTT Voor wie ‘The Idol’ per se nog wil inhalen: het gaat over een alom geprezen muzikant die zijn volledige marktwaarde op het spel zet door een acteercarrière te lanceren TTT Dat deed The Weeknd niet alleen, natuurlijk. Naast hem speelde ook Lily-Rose Depp mee, dochter van. Met haar vertolking kun je wél iets als kijker: sindsdien weten wij, bijvoorbeeld, dat je als Depp nog ergere dingen kunnen overkomen dan iemand die in je bed kakt

Du hast mich gefragt, und ich hab nichts gesagt: Till Lindemann, ook na de voorbije maanden nog altijd de eerstaanwezende boze Duitser in Rammstein, wordt niet langer onderzocht door het Duitse parket TTT Volgens de officiële instanties, die weleens wilden weten wat er nu aan was van de aantijgingen van seksueel misbruik aan ’s mans adres, zijn er geen aanwijzingen van strafbare feiten TTT In een eerste reactie op het heuglijke nieuws liet Rammstein weten vanaf nu weer helemaal beschikbaar te zijn voor verjaardagsfeestjes, trouwpartijen en plechtige communies TTT Daarbij gelden dezelfde afspraken als voorheen: zij voorzien in benzine, u in Flamigel

Beeld Mondadori via Getty Images

Artista: Rammstein | Evento: Gods Of Metal | Fotografo: Francesco Castaldo | Data: 2 giugno 2016 | Venue: Autodromo di Monza | Citt_: Monza Beeld Mondadori via Getty Images

Florence Welch heeft iets meer uitleg verschaft over haar afwezigheid op Pukkelpop, enkele weken terug. Ze moest een levensreddende spoedoperatie ondergaan, zo blijkt, maar zou ondertussen alweer aan het werk zijn TTT Het had ook die andere roodharige op de Pukkelpop-affiche kunnen zijn, maar nee. In plaats daarvan duikt Macklemore nu zelfs al op tijdens ándermans optredens TTT Eentje van Ed Sheeran bijvoorbeeld, vorige week in Macs thuisstad Seattle, waarna de twee samen ‘Can’t Hold Us’ brachten TTT Nu wordt het ons wel vaker rood voor de ogen tijdens dat nummer, maar zo erg is het nog nooit geweest

Dieptepunt van vorige week: Elton John die veroordeeld werd tot een kort verblijf in het ziekenhuis. Elton kwam lelijk ten val bij hem thuis in Nice en moest uit voorzorg een nachtje blijven logeren van de dokter TTT Zijn kapsel mocht dezelfde avond alweer naar huis

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: