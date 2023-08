In de zomer stopt Mauro elke week één plaat in zijn reiskoffer. Deze week: ‘Music from Afghan Badakhshan’ (2005) van Mehri Maftun uit Afghanistan.

De ondertitel ‘I am burning from the sparks of your eyes’ klinkt als een oud variétéliedje uit de Great British Music Hall-traditie. Wat wij hier schouderophalend een bonte avond noemen, zoals men dat bijvoorbeeld in Het Witte Paard te Blankenberge zo goed kan doen. Maar dan wat minder op zijn victoriaans en meer als Blankenberge. Ja, dat vind ik dan toch maar weer helder uitgelegd van mezelf. Zo refereerden zelfs The Beatles trots aan variété in liedjes als ‘When I’m Sixty-Four’ of ‘Your Mother Should Know’. Het wazige fenomeen Belg is nog te pril voor dat soort traditie. Alleen Lou Deprijck – God sta ons bij – zou ons kunnen voorthelpen.

Mehri Faftsun - Music from Afghan Badakhshan Beeld rv

De provincie Badakhshan in Afghanistan is bekend om haar rijke folkgenres met liefde als onderwerp, gewijd aan zowel vrouwen als mooie dansende jongens van het platteland. Een typische voorstelling is een spontane mix van muzikanten, dichters, dansers, zangers en humor. Een bonte avond dus. En het moet gezegd: zanger en dambura-virtuoos Mehri Maftun met zijn band uit Bazgir komt hier met zijn plaatselijke en hoogstwaarschijnlijk meer dan duizend jaar oude groove binnen alsof hij partyt like it’s 1999. Voor of na onze tijdrekening? Beide, neem ik aan.

Ten slotte nog enkele Afghaanse pikante insinuaties uit de hoestekst: ‘Open my letter and you will be hungry for yearning’. ‘I saw a country, like an opening’. En uiteraard mijn favoriet: ‘I am burning from the sparks of your eyes’. Niets dan menselijkheid.