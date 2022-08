Alleen muzikanten uit het internettijdperk klutsen zo roekeloos verleden en toekomst door elkaar als BadBadNotGood

Geinig: de jongens van BadBadNotGood slopen het podium op op de tonen van Black Sabbaths ‘War Pigs’. Ze kwakten er meteen een golf feedback en luidsprekergebrom achter.

Ho maar, mannen! We snappen het. We zouden niet dúrven jullie nog langer een jazzgroep te noemen. Kunnen jullie niet om lachen. Point taken.

Wat was BadBadNotGood dan wél op Pukkelpop? Een stelletje dwarsliggers. Arty nozems die krautrock de sporen gaven tot ze bij punk terechtkwamen en die dan weer doodleuk psychedelische fusion lieten ontbinden tot alleen nog bedwelmend minimalisme restte. Op een videoscherm flikkerden felle visuals: grootstadsbeelden, kolkend water, het wild dansende silhouet van een meisje. Freaky.

Tien jaar geleden was het simpeler. Toen maakte dit zootje cheeky Canadezen furore als leveranciers van jazzy hiphopcovers. Ze vonden aansluiting bij de Los Angeles-scene rond Flying Lotus, ze flirtten met Wu-Tang, ze jamden met Tyler, the Creator en werden opgepikt door BBC-dj Gilles Peterson.

In een aardig gevulde Castello - straf want Arctic Monkeys speelden op de Main Stage - doken ze nog wel onder in neurotische jazzfunk, ja, maar de BBNG-sound herbergde ook funky dub, kosmische ambient, etherische bossa nova en proggy blues. Oh, en een knipoogje naar elektroproducer Kaytranada. De betreurde MF Doom werd door de band geëerd met een superbe blaxploitationgroove terwijl het iconische masker van de rapper op het scherm verscheen.

Heel seventies, bij momenten - de jankende gitaarsolo’s, het jazzgefreak, de druggy cityscapes op scherm - maar ’t was ook ontegensprekelijk van nu. Alleen muzikanten die zijn opgegroeid in het internettijdperk klutsen zo roekeloos verleden, heden en toekomst door elkaar.

Noem het gewoon geen jazz.

