‘Allemaal goed en wel zo nieuwe muziek schrijven, maar we kijken toch vooral uit naar zalen vol zwetende lijven’

Ramkot: met zo’n groepsnaam weet een mens al waar-ie aan toe is nog voordat het potige Gentse trio één noot heeft gespeeld. In het kader van De Week van de Belgische Muziek komen de heren dinsdag langs in ‘Fabriek Belgique’ op Willy, nu al mag frontman Hannes Cuyvers een antwoord bedenken op de vraag:

HUMO Hoe gaat het, een jaar na jullie winst in De Nieuwe Lichting, nog met Ramkot?

HANNES CUYVERS «Op zich goed, alleen hadden we natuurlijk gehoopt dat we meer live hadden kunnen spelen na de release van onze laatste EP (‘What Exactly Are You Looking For’, red.). Geen enkele van onze pakweg dertig geplande releaseshows is vanwege corona kunnen doorgaan: een behoorlijk zure appel. We zijn de vrijgekomen tijd goed aan het gebruiken door nieuwe muziek te schrijven, maar we kijken toch vooral uit naar het moment waarop we weer voor zalen vol zwetende lijven zullen mogen optreden. Dát is waar we ’t voor doen.»

HUMO Binnenkort staan jullie vier keer op het podium in Nederland.

CUYVERS «Ja, waarvan drie keer in het voorprogramma van DeWolff, een populaire band in Nederland. Als het doorgaat, tenminste.»

HUMO Hoe komt het dat jullie daar zo populair zijn?

CUYVERS «Dat vragen we onszelf ook weleens af. KINK, zeg maar de Nederlandse radio Willy, steunt ons alleszins al sinds ‘Red’, het nummer waarmee we De Nieuwe Lichting wonnen: onze singles worden er vaak gedraaid. Mede daardoor hebben we even geleden de bevestiging gekregen dat we in juni op Pinkpop spelen.»

HUMO Een eerste bescheiden stap op weg naar jullie ultieme ambitie?

CUYVERS «Onze ultieme ambitie?»

HUMO Rock Werchter afsluiten op het hoofdpodium.

CUYVERS (lacht) «Juist, dat hebben we ooit gezegd. Kijk: we zijn nu eenmaal ambitieus, dan zeg je weleens zoiets. We méénden het overigens: zo’n internationaal gereputeerd festival mogen afsluiten, dat is toch de droom van elke muzikant?»

HUMO Wie was het ook weer die de laatste editie afsloot, The Cure?

CUYVERS «Kan zijn, ja.»

HUMO Die status zien jullie jezelf wel ooit bereiken?

CUYVERS «Hoe lang is The Cure al bezig, van eind jaren 70? Dan hebben we nog wel een paar jaartjes, hè? Dus ja: we gaan ervoor!»