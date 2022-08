James, mijn hoed! Ik zet ’m op en neem ’m meteen weer af, want ik heb Meskerem Mees gezien. Ik weet niet meer voor de hoeveelste keer, maar elke keer heb ik gedacht: dit gaat niet lukken. Net voor haar doortocht als laatste act in een rumoerige parochiezaal in de preselecties van Humo’s Rock Rally, voor haar setje op de finale, elders in zalen en tenten, en nu ook weer in de Club op Pukkelpop, met het gebonk van Sea Girls op de Main Stage duidelijk hoorbaar op de achtergrond: dit ging moeilijk worden. Het werd a walk in the park.

Meskerem deed samen met cellist Frederik Daelemans zelf haar soundcheck, gekleed in de outfit waarmee ze twee minuten later ook haar show zou aanvatten: T-shirt, korte broek, sneakers. Alles wat Meskerem doet lijkt gewoon, tot ze begint te zingen. De volle Club deed er instant het zwijgen toe en het gedreun van Sea Girls verbrokkelde tot een onschuldig ruzietje bij de buren.

‘Kunnen jullie nog een beetje recht blijven staan na drie dagen Pukkelpop?’ wilde ze weten. ‘En is het al leuk geweest? Ja? Dat hoor ik graag.’ Of ze nu zingt of praat – doorgaans op een volume dat schijnbaar alleen voor bepaalde hondenrassen hoorbaar is – je luistert en hangt aan haar lippen. Dat wisten we sinds haar winst in Humo’s Rock Rally 2020, maar het blijft keer op keer verrassend en verbazingwekkend.

Hoogtepunten? ‘Astronaut’ misschien, of ‘Joe’, ‘The Writer’ of persoonlijke favoriet ‘Where I’m From’. Maar eigenlijk was alles wat Meskerem deed een hoogtepunt, zelfs het ‘Happy Birthday’ wat Daelemans op de cello bracht voor de jarige Flore, 19 vandaag. Of haar eenvoudige maar extreem ontwapenende afscheidswoorden: ‘Het was een genoegen.’ Op het einde stond de Club nog exact even vol als in het begin. Het genoegen was geheel aan ons, Meskerem.

