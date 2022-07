Alles wat u moet weten over Les Ardentes, Gent Jazz en Cactusfestival: ‘Ik hou van meisjes. Het eindigt er gewoon altijd mee dat ik hun broer neuk’

De festivalzomer draait op volle toeren en u zal het geweten hebben. De komende dagen kan u geen weide passeren of er zit langharig, werkschuw tuig op te lummelen. Het grootste deel daarvan is te vinden op de grasmatten van Les Ardentes, Gent Jazz en Cactusfestival, waar ze zich vergapen aan kleppers als Stromae, Tyler The Creator, Sting, Coely, Anderson. Paak en Balthazar. Dankzij Humo weet u tussen al dat goeds door ook nog eens iets interessants te zeggen: ‘Een volwassen man kan niet in een band zitten.’

Stromae

Zondag pakt Les Ardentes met één van de grootste namen die je tegenwoordig ten westen van Oekraïense-Russische grens kan strikken: Stromae. Het populairste Belgische exportproduct van het moment speelt zijn tweede van twee festivalshows dit jaar in België. Het vorige, op Werchter Boutique, blies Onze Man van zijn sokken: ‘Stromae stond op Werchter Boutique te blinken als één van de meest onwaarschijnlijke supersterren ooit, quoi!’

Sting

Driemaal is scheepsrecht voor stervelingen, maar voor een icoon als Sting is meer moeite nodig. Staan alle sterren op 13 juli op één lijn, dan zal Sting straks bij zijn víérde poging eindelijk toch Gent Jazz aandoen, na een eerste afzegging wegens ziekte en nog eens twee door de coronamalaise. De tickets voor zijn eerste Belgische concert in vijf jaar zijn al een jaartje of drie uitverkocht, maar kijk: een interview met Humo kon er nog net af: ‘Een volwassen man kan niet in een band zitten.’

Tyler The Creator

Tyler, the Creator is een van de grote namen op de tweede dag van Les Ardentes. Tyler Gregory Okonma – naast Creator ook beroepsprovocateur, Odd Future-rapper en kloteclown – is matuurder, subtieler, inventiever en milder geworden dan in de tijd van zijn debuut ‘Goblin’, vorig jaar 10 jaar oud. Althans, dat is wat zijn album wil doen geloven. Het ABC van de man zelf leert iets anders: ‘Ik hou van meisjes. Het eindigt er gewoon altijd mee dat ik hun broer neuk.’

Daniel Lanois

Een halve eeuw geleden begon Daniel Lanois samen met zijn broer Bob het werk van reizende gospelartiesten op te nemen in de kelder van hun moeders huis in Ontario. Zijn producerscarrière bracht hem sindsdien op het pad van U2, Peter Gabriel, Bob Dylan, Emmylou Harris, Willie Nelson, Neil Young, Robert Plant en vele, vele anderen. En cours de route maakte de Canadees een handvol mooie soloplaten. Voor hij naar Gent Jazz afzakt, klapte hij bij Humo uit de school over de levende legenden met wie hij lief en leed deelde in de studio. ‘Bob Dylan haat discussies. Als er een pijnpunt is, wandelen we naar de parking om het rustig te bespreken’

Balthazar

Betrouwbaar als mijn boekhouder, solide als Rob Schoofs die het verkeer regelt op het middenveld van KV Mechelen, cool als in Daddy Cool-cool. Bestaat überhaupt de mogelijkheid dat Balthazar ooit live gaat teleurstellen? Als we afgaan op hun prestatie op Rock Werchter, zal dat zondag op Cactusfestival niet het geval zijn, want de band speelde zich moeiteloos naar een plaats bij de 20 beste concerten van de vierdaagse: ‘Balthazar bindt een gitaar om en weet: jij gaat in onze zak zitten. Zo’n groep is het geworden.’

Coely

Tien jaar geleden bracht ze ‘Ain’t Chasing Pavements’ uit, haar straatwijze eerste single. ‘Run It Up’, haar jongste single, paart de rauwheid van toen aan futuristische beats – en stootte Rammstein al van de troon in ‘De Afrekening’. Maar hoe zelfverzekerd Coely Mbueno (28) het voorbije decennium ook leek – op haar debuutplaat ‘Different Waters’, als winnaar van de ene MIA na de andere Cultuurprijs voor Muziek, als supportact van Kendrick Lamar – de demonen uit haar jeugd bleven haar tergen. Tot ze in therapie ging en moeder werd. ‘Nu heb ik pas écht ballen aan mijn lijf.’ Benieuwd hoe die zaterdag zullen klinken op Cactusfestival.

Anderson. Paak

Anderson. Paak en The Free Nationals, dat is soul, hiphop en funk die zelfs de rollator van je overleden oma weer aan het schuren krijgt. Gezeten achter afwisselend het drumstel en de microfoon van die dansbrigade is de genaamde Anderson. Paak, sinds kort samen met kompaan Bruno Mars ook lid van Silk Sonic. Zij zetten hun horloge 50 jaar terug en maakten een plaat waarop het geluid van de seventiessoul tot op de millimeter werd nagebootst. ‘De mensen plezier brengen, dat is een kwestie van leven en dood voor ons.’

STIKSTOF

Minst straffe uitspraak van het jaar: de heren van STIKSTOF zullen vrijdag 15 juli de meest opvallende figuren zijn op het festivalterrein van Gent Jazz. En dat zeggen we goed wetende dat onze nonkel/amateurbassist Frank met de veer door zijn oorlel en de parachutebroek zoals elke jaar weer een ticket heeft gekocht. De rapgroep staat erom bekend optredens te geven die aangrenzende natuurgebieden verschroeid achterlaten, maar een gesprek met Humo leert dat ze met de jaren ook een contemplatievere kant ontwikkelden, perfect op maat van Gent Jazz: ‘Op restaurant tot drie uur en erna een siësta. Thuis vroegen ze: ‘Goed kunnen werken?’’

