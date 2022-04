Alles wat u wil weten over de legendarische editie Humo’s Rock Rally 2022: ‘Ik was al verbaasd dat ik de preselecties had gehaald’

De sterren stonden perfect voor de finale van Humo’s Rock Rally 2022. Tien acts die gewikt, gewogen en uitstekend bevonden waren, een met Joost Zweegers, Eppo Janssen, Kurt Overbergh en Anne-Sophie Ooghe van High Hi aangevulde jury die er zin in had, Willy dat bij monde van Stijn Meuris en gasten vanuit de lobby van Ancienne Belgique rechtstreeks verslag ging uitbrengen, en buiten traditiegetrouw een stralend zonnetje en een Waalse klassieker, Luik-Bastenaken-Luik. Eén ster ontbrak in Brussel: Arno. Le plus beau had de dag voordien de strijd tegen kanker verloren. (...)

Meltheads in finale Humo's Rock Rally 22 AB Brussel Beeld Koen Keppens

Wat vonden de finalisten er achteraf zelf van? Humo’s Rock Rally 2022, de backstagetapes: de tweede vraag was nog niet gesteld, of daar was de eerste al! ‘Optreden, dat is voor mij: jezelf eens goed kapotmaken’ (...)

Yacid finale Humo's Rock Rally 22 AB Brussel Beeld Koen Keppens

Het was een gezegende avond, de finale van Humo’s Rock Rally 2022. Niet alleen omdat le plus beau, Arno Hintjens, vanuit de hemel goedkeurend neerkeek op het jong geweld dat zijn Ancienne Belgique op zijn grondvesten deed daveren, maar ook omdat het één van de meest diverse en sterke finales in jaren was. De oververdiende winnaar was BLUAI, maar de avond kende met de optredens van Meltheads en YACID, respectievelijk nummers twee en drie, en publiekswinnaar Isaac Roux heel wat hoogtepunten. (...)

Beeld Alex Vanhee

Afgelopen zondag werd BLUAI in de Brusselse AB bekroond met de muziekprijs der muziekprijzen. Het vrouwelijke geweld liet Meltheads, Yacid en al de rest achter zich en wordt toegevoegd aan het grootse rijtje van Humo’s Rock Rally-winnaars. Zij die er niet waren, hadden ongelijk. Maar probeer de pijn toch een beetje te verzachten met onze allesomvattende aftermovie! (...)

RR Beeld HUMO

Wat vooraf ging: twaalf concertavonden in elf steden en gemeenten met zesennegentig bands op de bühne. James, een overzicht! (...)