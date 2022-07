Honderd groepen in totaal op Rock Werchter en de breedste smeer hiphop die ik tot vandaag had gehoord, was dat mankepotend Eminem-imiteren – een aanfluiting voor het fatsoen – dat Tyler Joseph van Twenty One Pilots gisteren uit zijn strot perste. Het goede nieuws: Polo G, de drillrapper uit Chicago die The Barn voor eeuwig – of toch minstens tot volgend jaar – mocht afsluiten, was tienduizend keer beter. Het slechte nieuws: tienduizend keer nul is nog altijd nul.

Het optreden – pff, als dit een optreden was, dan telt yoghurt als mayonaise – begon een kwartier te laat. De dj vulde de leegte op met Kendrick Lamar. Toen Polo G dan toch ten tonele verscheen, stapte hij op het podium als een terdoodveroordeelde in zijn laatste meters naar de galg. Hij neuzelde, hij fezelde, hij brabbelde. Elke regel rap stond op tape. Elk woord tegen het publiek – waaronder een eerbetoon aan de betreurde Juice WRLD – was voor rekening van die arme, zwaar overwerkte dj. Polo G was lijfelijk aanwezig, om maar eens met lof te strooien.

Lokale hockeyploegen hadden Herman Schueremans nog zo gewaarschuwd: hij had een Polo A, of toch minstens een Polo B moeten boeken. Ellende: wij zaten opgesloten met Polo G.

