Als u wel eens doodongelukkig durft te zijn, moet u ‘Loveles’ van My Bloody Valentine zeker kopen

30 jaar geleden kwam ‘Loveless’ van My Bloody Valentine uit. Lees hier wat Marnix Peeters er toen van vond:

U wilt weten hoe ‘Loveless’ klinkt? Wel, ‘Loveless’ klinkt precies zoals ‘To here knows when’ (de single) dat op MTV doet : als een donkerpurper geschilderde tienerkamer zonder venster, met een zwarte sofa in het midden en een levenloos hoopje mens in de hoek.

‘Loveless’ klinkt ook als een moeras. Of als een ketel vol gifgroen heksenbrouwsel, fuzz zeg maar, waarin een koppel lelijk boerende grijze padden bovendrijft. Kortom: ‘Loveless’ is de geknipte sound-track bij uw hoogsteigen bijna-dood-ervaring.

Eigenlijk kun je dit tweede My Bloody Valentine-product bezwaarlijk een elpee noemen. Het is een emmer vol kleverige schmerz. Een picknick in een zomers weiland, vlak na een verrassingsaanval met Agent Orange. Bilinda Butcher zingt niet, ze draait een blik Melancholie Met Klinknagels open. Om de tijd te doden (om het wachten te bederven) bedrijven Colm O’Ciocoig, Debbie Googe en Kevin Shields het Industrieel Impressionisme: met verhakkelde, traag ebbende gitaarsalvo’s en samples van opgedroogde harten en stil verdriet.

‘Loveless’ is — op het eerste gehoor — even opwindend als een dooie kamerplant. Maar als u van Ride houdt, en van Twin Peaks, en als u wel eens doodongelukkig durft te zijn, moet u dit zeker kopen.