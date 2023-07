‘Als vrouw in een mannenwereld moet je opvallen: de beats opdrijven is een goed begin’

In clubs, op Chirofuiven en – al dan niet legale – raves blijkt het al een tijdje, en ook op Tomorrowland zult u er vanaf vrijdag niet naast kunnen horen: de dansmuziek gaat almaar sneller. Gabber en hardcore worden volop gerecycled en naar duizelingwekkende hoogten gestuwd, tot de dansende massa er alle controle bij verliest. Hoe kon de ‘johnnymuziek’ van de jaren 90, met haar roots in de Lage Landen, hét dancegeluid van 2023 worden en zelfs de platen van bonafide popsterren inspireren? Humo zocht het uit.

De Nederlander Joost Klein scoorde een hit met ‘Friesenjung’, de Belg DJ Pombak pakte uit met ‘Dovy Keukens Hardcore Remix’, er is het nevenproject Klakmatrak van STAKE-opperman Brent Vanneste, en op hun laatste platen laten ook mainstreamsterren als Björk, Gorillaz en Tsar B zich niet onbetuigd: wijd en zijd wordt tegenwoordig lustig geëxperimenteerd met gabber en hardcore, twee dancestijlen uit de Lage Landen die met elkaar delen dat ze ultrahard en ultrasnel zijn. Toen Björk vorig jaar ‘Fossora’ dropte, verklaarde ze die keuze als volgt: ‘Tijdens de pandemie waren we lui en lazen we boeken. Maar als we dan tóch eens de remmen losgooiden, was er geen houden aan. De lockdowns vroegen om a little gabber.’

Zullen de snelheidsmeters laten doorslaan op Tomorrowland, waar ze vrijdag de line-up van de Rave Cave cureren: het vrouwelijke en piepjonge (gemiddelde leeftijd: 23) Antwerpse hardcorecollectief Burenhinder, dat volgende maand ook op WECANDANCE in Blankenberge en op Pukkelpop aantreedt.

LOLA ILEGEMS (DJ Lolita) «Ook wij hadden tijdens de lockdowns de behoefte om helemaal loos te gaan. Beginnende dj’s hadden door de pandemie bovendien zeeën van tijd om online te graven naar muziek. En zo heb ik Nederlandse hardcorelegendes als Neophyte en Paul Elstak ontdekt: ik luisterde al wel naar het genre, maar dat gaf me de kick die ik nodig had. Het eerste wapenfeit van Burenhinder was een livestream op Wereldvrouwendag in 2021: we konden iedereen wild zien dansen in zijn living.»

ARIANA VAN TONGERLOO (DJ Waltur) «Ik heb de klik gevoeld op Dour 2019. Het gabbercollectief Casual Gabberz uit Parijs sloot er af: het was de eerste keer dat ik gabber góéd vond. Als kleuter had ik mijn ouders natuurlijk wel de hardcoreremixes van Pokémon-liedjes laten grijsdraaien (lacht).»

HUMO De gemiddelde rocksong heeft een tempo van 70 à 95 beats per minuut of bpm, bij r&b is dat 70 à 110, bij hiphop 80 à 130 en bij pop 110 à 140. Aan hoeveel bpm zit Burenhinder?

VAN TONGERLOO «Ik begin bij 150 en eindig mijn set bij 200.»

ILEGEMS «Soms durf ik naar 230 te gaan, maar dat is om iedereen in het laatste kwartier alles te doen geven. Mensen moeten dan héél snel springen, de zwaartekracht is gewoon niet sterk genoeg om je voeten weer tijdig op de grond te krijgen. Dan verliezen mensen de controle over hun lichaam en gaan ze als spaghettislierten bewegen – mooi om te zien.»

HUMO Wat is het allersnelste genre?

ILEGEMS «Speedcore gaat in extreme gevallen tot 300 bpm of zelfs meer. Gaandeweg kun je niet meer volgen: je registreert automatisch alleen nog de halve maten.»

VAN TONGERLOO «In de allersnelste speedcore vind ik daardoor net een soort rust.»

HUMO In de jaren 90 waren gabbers arbeidersjongeren op wie werd neergekeken door alternatieve muziekliefhebbers. Maar de nieuwe gabbers zijn hip: in Parijs heb je Casual Gabberz, in Berlijn het collectief Gabber Industries, in Italië Gabber Eleganza.

ILEGEMS «En Gentle Monster, een merk van dure accessoires, heeft net een hele reclamecampagne met hakkende – heftig dansende – gabbers gelanceerd.»

VAN TONGERLOO «Verschillende jonge subculturen hebben gabber uit zijn traditionele context gehaald en zijn ermee aan de slag gegaan. Daar hoor je weleens kritiek op: ‘Gabber is gegentrificeerd.’ Maar ik heb alleen nog maar respect gevoeld.»

ILEGEMS «Als oudere kale gabbers in trainingspakken naar onze feesten komen, voel ik me gevleid. Dan denk ik: yes, ze haten ons niet!»

HUMO De gabber-dj’s van weleer waren ook allemaal mannen, terwijl vandaag opvallend veel vrouwen kiezen voor snel en hard.

VAN TONGERLOO «Als vrouw moet je proberen op te vallen in de nog altijd zeer mannelijke muziekindustrie. De bpm opdrijven is een goed begin: met snelheid kun je criticasters vermorzelen (lacht).»

HUMO Hebben de zogenoemde free party’s – wereldberoemd in Vlaanderen sinds de illegale rave in Sint-Truiden tijdens het pinksterweekend – een rol gespeeld in de heropleving van hardcore en gabber?

VAN TONGERLOO «Op de free party’s hoor je toch vooral tekno met een ‘k’, een Frans genre dat zowat de baby van hardcore en gabber is. Volgens mij hebben vooral de sociale media de doorslag gegeven: hardcore past bijvoorbeeld uitstekend bij TikTok, een medium waarop het snel móét gaan.»

HARDHEID EN HUMOR

‘Ik was gevraagd voor de illegale rave in Sint-Truiden,’ zegt Lola Ilegems. ‘Ik heb er uiteindelijk niet gedraaid, maar ik kan je wel zeggen: op die party’s staat de muziek écht centraal.’ Zozeer zelfs dat het publiek op het oude militaire vliegveld van Brustem Robine Schelkens (33) alias Gitzwart, die op Tomorowland één van de invités van Burenhinder is, niet eens kon zien.

ROBINE SCHELKENS «Ik stond achter een muur van speakers: niemand heeft geweten dat ik daar speelde (lacht).»

HUMO Je bent geen dj maar een producer die livesets speelt. Wie jouw mix van ambient en gabber wil leren kennen, kan ook terecht op je SoundCloud-pagina. Niet dat we dat liefhebbers van de rustgevende ambient van pakweg Brian Eno zouden aanbevelen: jouw tracks zijn keihard en ultrasnel. Wat trekt je daarin aan?

SCHELKENS «Overdag ben ik een saaie softwaredeveloper: gabber – met zijn mengeling van hardheid en humor – is daar een tegenwicht voor. De ambient levert de melodieën, en die paar ik vervolgens aan een kickdrum en een hihat. Ik gebruik ook veel samples van pophits op TikTok.

»Tegenwoordig zit ik aan 185 bpm. Ik heb altijd van harde genres gehouden – punk, metal... Ik heb een chaotisch brein en chaotische muziek maakt me rustig, hoe raar dat misschien ook klinkt.»

HUMO Hoe heb je gabber ontdekt?

SCHELKENS «Op illegale feesten in loodsen en bossen, rond mijn 16de, 17de. Toen ik later de ‘Thunderdome’-cd’s uit de jaren 90 ontdekte (Thunderdome was in die tijd een groot hardcorefeest, onder meer in het Sportpaleis, red.) kende ik de helft van de nummers al van die free party’s: klassiekers als ‘Face Down, Ass Up’ van DJ Isaac en ‘Pessa Pessa’ van Masoko Solo.

»Aan Sint-Lucas, waar ik naar school ben gegaan, leerden we over de zogenoemde dertigjaarregel: iets wat ooit heel niche was, wordt drie decennia later vaak mainstream. In de jaren 80 waren de choreografieën van Anne Teresa De Keersmaeker avant-garde, in 2011 kopieerde Beyoncé ‘Rosas danst Rosas’ in de clip van ‘Countdown’. Hetzelfde zien we nu met gabber – kijk naar Björk op ‘Fossora’.

»Ik denk ook écht dat het snelle geluid van nu een reactie is op corona. Voor 17-jarigen moet het vréselijk geweest zijn om niet te kunnen gaan feesten.»

Lola Ilegems, Isabel Brems en Marieke Janssens van Burenhinder. 'Als oudere kale gabbers in trainingspakken naar onze feesten komen, denk ik: yes, ze haten ons niet!' Beeld Felix Rabou

GAT OP DE DANSVLOER

Kenny Vandaele (43), ook bekend als DJ X&trick, organiseerde in 2008 in Gent de allereerste Rave Alert-feesten, met hardcore, breakcore, techno en acid op het programma. Sinds 2018 focust hij als producer, dj en organisator van Rave Alert op een genre dat hij neorave heeft gedoopt: harde techno gemixt met verschillende substijlen. Rave Alert, dat nu ook een label is, heeft dit jaar een regelrechte hit te pakken met ‘Push Up’ (160 bpm!) van de Franse producer Creeds.

KENNY VANDAELE «In amper vier maanden is ‘Push Up’ al meer dan 44 miljoen keer beluisterd op Spotify. Dankzij dat succes worden onze artiesten nu geboekt in de verste uithoeken van de wereld.»

HUMO Jullie organiseren al Rave Alert-feesten van Gent over Glasgow tot Puerto Rico: is de top stilaan bereikt?

VANDAELE «Zeker niet. Amerika en Australië moeten gabber en neorave nog ontdekken, en ook op Ibiza – waar het traditioneel draait om zonnige house – gaat het tempo de hoogte in. Hakken op het strand? Wie weet! (lacht)

»Ook wij hebben op onze Rave Alert-feesten die fameuze knaldrang na de pandemie gezien. Een deel van ons publiek snakt nu naar verzachting. Om die fans te bedienen, hebben we net een nieuw sublabel opgestart, Neotrance, voor releases die wat dromeriger zijn maar niet noodzakelijk trager: het tempo blijft rond de 150 bpm liggen.»

HUMO Is Bonzai, het Belgische label dat in de jaren 90 de hardtrance lanceerde, een voorbeeld voor je?

VANDAELE «Absoluut. Toen ik jong was, kon je niet naar een scoutsfuif gaan of je werd getrakteerd op de Bonzai-classics als ‘Bonzai Channel One’ van Thunderball. Daarom deed het me ook zoveel plezier toen een buurjongen me zei: ‘Ze draaien ‘Push Up’ van Creeds tegenwoordig op élke scoutsfuif.’ Later in de jaren 90 ging ik naar discotheken als La Bush in de buurt van Doornik, Lagoa in Menen en Extreme in Affligem. Mensen bléven toen maar uitgaan, vaak tot dinsdagochtend, dankzij de afterclubs. Daar hoorde energieke muziek bij, en dat was Bonzai: energie.»

Over naar Bonzai-stichter Christian Pieters (58) alias DJ Fly. Hij staat deze zomer voor de tiende keer op rij op Tomorrowland met z’n Bonzai-dj’s: de krasse knarren beloven The Rose Garden twee zaterdagen op rij te doen kraken.

CHRISTIAN PIETERS «In juni draaide ik op Legacy Festival aan het Zilvermeer in Mol: de eerste rij stond vol 18-jarigen. Nu de jongeren ons weten te vinden, zijn alle veteranen van Bonzai weer aan de slag: Push, DJ Ghost, Franky Jones, DJ Bountyhunter…

»De ommekeer is er zo’n zes, zeven jaar geleden gekomen, toen techno-dj’s als Nina Kraviz, Amelie Lens en Charlotte de Witte oude Bonzai-tracks begonnen te draaien. Je set afsluiten met een tranceclassic als ‘Universal Nation’ van Push: in de jaren 90 was dat not done voor techno-dj’s, maar vandaag wordt Push gewoon techno genoemd. Na de zomer brengen we onder de vlag O.R.B. – kort voor Old Raving Bastards – een Amelie Lens-remix uit van ‘The Prophet’ van CJ Bolland uit 1997.»

HUMO Toen ik je een decennium geleden interviewde ter ere van 20 jaar Bonzai, had 2ManyDJs net de aflevering ‘Cherry Moon on Valium’ van Radio Soulwax gedropt, met een zevental vertraagde Bonzai-nummers. Je maakte je boos omdat de dansers in de bijbehorende clip trainingspakken droegen: ‘Die pakken horen bij gabber, niet bij Bonzai!’

PIETERS «Gabber was Nederland, Bonzai was België. De danspasjes kwamen een beetje overeen, maar jumpen – wat ons publiek deed – is niet hetzelfde als hakken, wat gabbers doen. Gabber was gewoon veel sneller: 180 bpm, terwijl Bonzai rond de 140-145 bpm zat.

»Begin jaren 90 had Paul Elstak me eens uitgenodigd in Ahoy in Rotterdam. Ik dacht: shit, wat moet ik hier opleggen om in het tempo van die gasten te blijven? Er was 10.000 man in de hal, ik leg één plaat op – en 5.000 man was wég, een groot gat op de dansvloer. Ik heb toen ‘White Line’ van Krid Snero gedraaid op 45 toeren plus 8, de maximale versnelling van mijn draaitafel: dat is véél te snel, maar de vloer stond meteen weer vol (lacht).»

Robine Schelkens alias Gitzwart: 'Overdag ben ik een saaie softwaredeveloper: gabber - met zijn mengeling van hardheid en humor - is daar een tegenwicht voor.'

MUZIEK VOOR IDIOTEN

‘Het omgekeerde is ook gebeurd, hoor,’ zegt Paul Elstak (57), de Rotterdamse godfather van de happy hardcore, zoals gabber ook wordt genoemd. ‘Ik moest eens draaien op een Bonzai-feestje in België, maar het was véél te snel (lacht).’ Elstak was één van de dj’s in de Rotterdamse discotheek Parkzicht, waar gabber begin jaren 90 ontstond.

PAUL ELSTAK «Het hardere Bonzai-werk was populair bij gabbers in Nederland en via het Gentse R&S-label, met tracks als ‘Energy Flash’ van Joey Beltram, heeft België gabber ook beïnvloed: ik was dol op die keiharde house, zoals we dat toen nog noemden. Ik kocht een Spirit Live-mixer van Soundcraft, waar je een overstuurd geluid uit kon halen dat toch heel mooi klonk. Eerst joegen we daar de kickdrum door, dan de snare, dan de hihat – en gabber was geboren. De Amsterdamse house-dj Joost van Bellen (die begin jaren 90 draaide in de toonaangevende discotheek Roxy, red.) noemde onze sound snerend ‘gabberhouse’, muziek voor idioten. Wij hebben er een geuzennaam van gemaakt.»

HUMO Hoe is hakken, de typische dansstijl van gabbers, ontstaan?

ELSTAK «Simpel: door de snelheid van de muziek in Parkzicht. In dat tempo kun je niet twerken, hè (lacht).»

HUMO Bij gabber hoorde een hele look, met Nike Air Max-schoenen, Australian-trainingspakken en vaak ook fopspenen, die dienden om knarsetanden tegen te gaan, een neveneffect van speed.

ELSTAK «Iedere muziek heeft z’n drug. Speed paste bij de snelheid van gabber, maar zelf ben ik er altijd afgebleven. Anders stond ik hier nu niet.»

HUMO Gabber werd destijds ook met hooliganisme en extreemrechts geassocieerd.

ELSTAK «Mensen waren bang van gabbers: ze hadden kale koppen en kwamen weleens schuimbekkend van de speed uit een tent gerend. Maar meestal waren het vredelievende mensen, op onze feesten heerste een groot familiegevoel. En ja, eind jaren 90 was er een extreemrechtse afsplitsing met Fred Perry-hemden en van die kisten (Doc Martens-schoenen, red.) met witte veters, maar dat was een tijdelijk fenomeen.»

HUMO ‘Friesenjung’ van Joost Klein is onversneden happy hardcore, zoals jij die begin jaren 90 maakte, bijvoorbeeld in ‘Amsterdam waar lech dat dan’, je hit met Euromasters. Wat vind je ervan?

ELSTAK «Top! Joost Klein heeft me onlangs benaderd voor een samenwerking. Ik zie dat helemaal zitten.

»Jonge techno-dj’s eindigen hun set nu ook vaak met wat gabber, de kids zijn er gek op – voor hen is dat geluid nieuw, hè. Eén van die dj’s is mijn landgenote Cynthia Spiering. De vrouwelijke dj’s hebben nu ook hun eigen look: zwart haar, tattoos, helemaal anders dan de gabberina’s van vroeger met hun trainingspakken.»

HUMO Wat vindt een pionier als jij van hipsters als Casual Gabberz die sound van toen kruisen met van alles en nog wat?

ELSTAK «Ik zie het als een eerbetoon. Verandering laat een muziekstijl net voortbestaan. Als ik een purist was geweest, draaide ik al lang niet meer.»

HUMO In plaats daarvan profiteer je mee van de huidige revival.

ELSTAK «Klopt. Toen ik 30 was, dacht ik dat het wel klaar was, maar vandaag heb ik het drukker dan ooit.»

De hit 'Friesenjung' van Joost Klein (foto) is onversneden happy hardcore, zoals Paul Elstak die begin jaren 90 maakte. 'Hij heeft me onlangs benaderd voor een samenwerking,' zegt Elstak. Beeld Brunopress

MERCI, ‘ZILLION’!

Nog een oudgediende met een volle agenda is Yves Deruyter (53). La Rocca, Cherry Moon, Barocci, Extreme, Illusion: er is geen Belgische discotheek waar hij níét heeft gedraaid. Hij dj’t al sinds 1985 en staat deze zomer onder meer op Tomorrowland en Lokerse Feesten.

HUMO De voorbije jaren werden jouw Bonzai-producties ‘The House of House’ uit 1994 en ‘Back to Earth’ uit 2000 wereldwijd gedraaid door techno- dj’s Amelie Lens en Charlotte de Witte. Merk je de impact daarvan als je zelf draait?

YVES DERUYTER «Zeker. Op ravey events mag het duidelijk een versnelling hoger voor de kids: 145 à 155 bpm. Daardoor kan ik mijn eigen nummers eindelijk weer in hun originele tempo draaien.

»Het mooiste compliment kreeg ik van Tiësto, die op het hoofdpodium van Tomorrow iets zei à la: ‘Yves Deruyter was my inspiration.’ Levert me dat nu ineens tonnen aanbiedingen in het buitenland op: nee. Krijg ik nu in België wél het respect dat ik jaren niet heb gekregen: ja.»

HUMO Omdat trance lang als johnnymuziek is gebrandmerkt, bedoel je?

DERUYTER (haalt de schouders op) «Ik zie twee belangrijke verklaringen voor de ninetiesrevival. De eerste: ouders die onze muziek aan hun kinderen hebben doorgegeven. Kijk naar Amber Broos, wier moeder en vader ooit echte clubkids waren. En de tweede: ‘Zillion’, de film van Robin Pront over de gelijknamige megadiscotheek in Antwerpen.»

HUMO Op Pukkelpop zullen jonge dj’s als Amelie Lens jouw classics draaien, maar zelf word je er niet geboekt. Steekt dat?

DERUYTER «Ach, ik mag niet klagen. Vorige week stond ik in Ieper voor een publiek waarvan, schat ik, niemand ouder dan 17 was. Iedereen riep: ‘Yves! Yves!’ Alsof ze me al jaren kenden. Maar natuurlijk zou ik graag eens op Pukkelpop staan. Kun jij dat voor me fiksen? (lacht)»

THE GREAT DICTATOR

Staat wél op Pukkelpop 2023: het Franse duo Ascendant Vierge, ofwel Mathilde Fernandez en Paul Seul, die op hun debuutplaat ‘Une nouvelle chance’ (met daarop het lockdownhitje ‘Influenceur’) hardcore mixen met Franse eightiespop à la Mylène Farmer. Seul is ook lid van Casual Gabberz, net als Esteban Gonzalez (36), die zeven jaar in Brussel heeft gewoond en er geen doekjes om windt: de Belgen hebben hem beïnvloed.

ESTEBAN GONZALEZ «Via ‘Cherry Moon on Valium’ op Radio Soulwax heb ik Belgische labels als Bonzai en R&S ontdekt. En door dat bijbehorende filmpje heb ik ook leren hakken (lacht). Toen ik terugkeerde naar Parijs, heb ik Casual Gabberz mee opgestart. In heel Europa doet iedereen nu zijn eigen ding met gabber. Zelf ben ik de elektronische avant-garde à la Steve Reich aan het kruisen met speedcore. Maar de bakermat van onze muziek blijft belangrijk voor ons: als we met Casual Gabberz in Rotterdam of Amsterdam spelen, heerst er een bijzondere sfeer in de zaal.»

HUMO Een set van Casual Gabberz haalt gemiddeld 200 bpm. Wat trekt jou aan in die extreme snelheid?

GONZALEZ «Omdat het me tot een catharsis brengt.

»Zijn er grenzen? Per definitie, hè. Ik heb een track gemaakt die ‘Better World’ heet. Er zit een sample in van de legendarische speech die Charlie Chaplin geeft op het einde van ‘The Great Dictator’, de Hollywood-klassieker uit 1940: ‘We have developed speed, but we have shut ourselves in.’ Het is écht een vicieuze cirkel: als je een track blíjft versnellen, voorbij 500 bpm, kom je uiteindelijk weer bij nul terecht. Je staat weer stil.»

Tomorrowland, van 21 tot 23 juli en van 28 tot 30 juli in Boom.

