‘Als we het voor de roem deden, hadden we wel een knappere zanger gezocht’

In een perfecte wereld wist nog steeds niemand wie achter Jungle zat en had dit interview nooit plaatsgevonden. Maar Londenaars Tom McFarland en Josh Lloyd-Watson doen nukkig en kieskeurig toegevingen om hun muziek aan de man te brengen, zo ook voor ‘Loving in Stereo’, hun derde lading sprankelende funksongs.

HUMO Dit is de eerste Jungle-plaat op jullie eigen label Caiola Records. Bevrijdend?

JOSH LLOYD-WATSON «Daar gebruik je het perfecte woord. We hebben in onze carrière al heel wat slechte raad gekregen van mensen die nog nooit in hun leven een song hebben geschreven. Sommigen van hen hebben ons zelfs liederlijk aangeraden om Jungle op te doeken en een nieuwe band te beginnen. Waarom zouden wij iemand nodig hebben die ons zegt wat wij horen te doen? We zijn geen 12 meer.»

TOM MCFARLAND «Het moet inmiddels voor iedereen duidelijk zijn dat wij het voor de muziek doen, niet voor het geld of de roem: anders hadden we wel een leadzanger ingelijfd met betere looks dan wij hebben (lacht).»

HUMO De hoes van ‘Loving in Stereo’ is dezelfde als jullie vorige twee platen, alleen kleurt het ditmaal grijs. Lang over nagedacht?

LLOYD-WATSON «Ik vind het eerder crèmekleurig, maar oké. De hoes was voor ons een evidentie. We volgen het voorbeeld van Daft Punk en Justice, die op hun platen ook slechts hun logo zetten. Toen ik jong was, gaven die bands me het gevoel dat ik deel uitmaakte van een groter project – een sekte, als het ware. Ik geloof sindsdien in intrige. Wanneer een publiek alles van je weet, zal het zich vervelen. Ik zag dat bevestigd toen ik enkele van mijn helden backstage mocht ontmoeten, en zij vriendelijk en normaal waren, en ik besefte: ‘Hé, het zijn ook maar mensen.’ Verschrikkelijk! Muziek moet je drómen.»

MCFARLAND «We hebben voor de volgende hoes wel een probleem: we hebben alle goede kleuren gebruikt. Dat kan weleens het einde van Jungle betekenen.»

HUMO Toen Jungle in 2014 kwam piepen, wist niemand wie jullie waren. SAULT doet nu iets gelijkaardigs.

LLOYD-WATSON «You don’t say.»

HUMO Weten jullie wie achter SAULT zit?

LLOYD-WATSON «Ja. We hebben samengewerkt met de man…»

MCFARLAND (onderbreekt) «Of vrouw!»

LLOYD-WATSON (vervolgt) «...of vrouw achter SAULT. Die song heeft het daglicht nog niet gezien. Ik geef hun geheim voor geen geld prijs. Ik ben jaloers op SAULT, ze doen mij wensen dat wij onze anonimiteit nooit hadden opgegeven.»

MCFARLAND «Weet je nog, Josh, dat men destijds dacht dat Jungle een zijproject van Daft Punk was?»

LLOYD-WATSON «Een al even idioot als flatterend compliment (lacht).»

MCFARLAND «Nu, je kunt niet eeuwig anoniem blijven. SAULT brak op een gunstig moment door, want er vinden wegens corona nauwelijks optredens of publieke evenementen plaats.»

LLOYD-WATSON «Je kunt je niet voorstellen hoe vermoeiend het is om in de moderne muziekindustrie je identiteit verborgen te houden. Bij elke kans die je aangeboden krijgt, moet je bedenken hoe je anoniem kunt blijven. Muziekvideo’s, persfoto’s, albumcovers, televisie, concerten, sociale media, enzovoort.»

HUMO Dansmuziekvideo’s zijn jullie handelsmerk, al laten jullie de productie ervan steeds over aan professionals. Hebben jullie zelf enkele van jullie choreografieën onder de knie?

LLOYD-WATSON «Nee (lacht). We hielpen onlangs mee aan een tutorial voor de choreografie van ‘Keep Moving’: bloody difficult. De dansers in de video doen het er nochtans zo simpel uitzien, door nonchalant een tikje naast de beat te bewegen.»

MCFARLAND «Door het dansen uit te besteden, denken wij aan de toekomst: in het bejaardentehuis zullen wij met een glimlach kunnen terugblikken op onze gloriedagen, in plaats van ons te moeten generen over onze idiote danspassen.»

HUMO Jullie noemden deze plaat naar het eerste lied dat jullie samen schreven: ‘Loving in Stereo’. Hebben jullie ook overwogen om de werkelijke song te gebruiken?

LLOYD-WATSON «Je zou die vraag niet stellen als je dat lied had gehoord (lacht). We waren 14 en prutsten wat op onze akoestische gitaren, toen daar een simpel folkriedeltje uitkwam. De titel was veruit het beste aan ons eerste probeersel.»

HUMO Klopt het dat leadsingle ‘Keep Moving’ eerst 25 minuten duurde?

MCFARLAND «We wisten dat ‘Keep Moving’ een speciale song was, dus hebben we ’m de full Jungle treatment gegeven: we bleven de groove herhalen, steeds een beetje anders, op zoek naar perfectie. Achteraf knipten we de beste minuten eruit.

»Ik kan echt eeuwig naar dat nummer luisteren. Ik zing het ook overal: in de douche, in de auto, tijdens het koken. Mijn huisgenoten zijn daar niet altijd even blij om.»

HUMO Hoe weet je wanneer een song af is?

MCFARLAND «Muziek is simpel: het doet je iets of het laat je koud. Ik wil enthousiast zijn over onze nummers, en niet alleen op vrijdagavond, want dan vind ik élke song geweldig. Nee, op zaterdagochtend met een houten kop wil ik nog steeds met plezier naar Jungle kunnen luisteren.»

HUMO Discussiëren jullie vaak in de studio?

MCFARLAND «Ja. We zijn als broers: we botsen, maar we zijn die ruzies snel weer vergeten.»

LLOYD-WATSON «We houden elkaars ego in check. De beste ideeën komen op de plaat, ongeacht van wie ze komen of hoe onverwacht ze zijn. Neem nu ‘Drops’ vanop ons debuut: daar staat een deursolo op, maar het maakt niet uit wíéns slaapkamerdeur precies in de juiste toonaard piepte. Jungle is groter dan wij.»

HUMO Wat is de gekste plek waar jullie een Jungle-nummer hebben gehoord?

MCFARLAND «Mijn broer sliep eens in een hotel in Oezbekistan waar ze ‘Casio’ op repeat hadden. Wij kunnen ook geen sportzender opzetten zonder één van onze liedjes te horen. Maar mijn favoriete keer was tijdens de comedyreeks ‘Brooklyn Nine-Nine’, omdat ik van die show hou en ik het niet had zien aankomen. Onze muziek is best cinematografisch, het leent zich tot soundtracks.»

HUMO Tot slot: Josh, jij zou een lief hebben gevonden in België?

LLOYD-WATSON (afwijkend) «Sommigen zeggen dat ik Antwerpen frequenteer.»

HUMO Wat vind je van de Belgen?

LLOYD-WATSON «You’re lovely. Niet arrogant, in tegenstelling tot de Fransen. Jullie hebben prachtige gebouwen staan. De trappisten mogen er zijn, net als de kroketjes: er zitten vaak garnaaltjes in. Het is hier beter dan in Engeland, waar ze veel te trots zijn op hun land. Dan denk ik: ‘Leven we niet allemaal op dezelfde planeet?’ Maar dat is voer voor een volgend gesprek.»

HUMO Tot dan!

‘Loving in Stereo’ van Jungle verschijnt op vrijdag 13 augustus bij Caiola Records.

