‘Als wij ergens samen zijn, is het meestal geen feest’

Rond de deelname van The Hickey Underworld aan Humo’s Rock Rally 2006 was nogal wat te doen. Gitarist Jonas Govaerts schreef voor Humo, maar mocht dat wel? Het mocht, leerde het reglement, zolang je niet vast in dienst was – Govaerts freelancete. Maar daarmee ging de wind niet liggen. Zelf zat ik dat jaar in de jury, en ik herinner me nog levendig mijn opwinding én kippenvel na amper tien seconden ‘Mystery Bruise’ op de preselectie in De Velinx in Tongeren. Ik wist: dít krijgen we uitgelegd. The Hickey Underworld won de Rock Rally, maakte drie bejubelde platen, hield er in 2016 mee op, en is nu helemaal terug

Het eerste teken van nieuw leven, dit voorjaar, was de comebacksingle ‘Living on Big Foot’ – mét Jonas Govaerts, die in 2014 wegens gehoorproblemen was vervangen door Tim Vanhamel. Sindsdien passeerde de groep onder meer op Rock Herk en Pukkelpop, en eerder deze maand verscheen de tweede single ‘Wall on the Fly’.

Live heb ik de groep nog niet opnieuw aan het werk gezien, maar ze vandaag in hun oorspronkelijke toestand de trappen van hun repetitielokaal zien afkomen: het doet me meer dan verwacht. Bij die ‘oorspronkelijke toestand’ hoort een kanttekening: bassist Georgios Tsakiridis (met zijn 37 jaar de benjamin van het gezelschap) is sinds kort in het bezit van een nieuwe knie, en drummer Jimmy Wouters, zanger-gitarist Younes Faltakh en Jonas Govaerts – prille twintigers toen ze het goud om de nek hingen – zijn intussen vlotjes de 40 gepasseerd.

Omdat in hun repetitiehok een volledig zilveren pak hangt, begin ik door te vragen of dat een podium- dan wel videoattribuut is.

YOUNES FALTAKH «’t Is het pak dat Jimmy draagt in de clip van ‘Wall on the Fly’ – hij is het enige groepslid dat erin voorkomt.»

JONAS GOVAERTS «Voor die clip hebben we een legendarische jeugdserie uit de jaren 80 verknipt en bewerkt. Eén notoire Halloween-aflevering heeft toen een hele generatie nietsvermoedende tv-kijkertjes nachtmerries bezorgd, en die sfeer wilde ik met de clip opnieuw oproepen.»

HUMO Vanwaar die omslachtigheid, Jonas?

GOVAERTS «Omdat we vergeten zijn om toestemming te vragen. Oeps! (lacht) Het leek me ook niet de moeite: de bedenker is een notoire rechtse zak, ik mocht van mijn ouders zelfs niet naar zijn serie kijken.»

HUMO Heren, I see a bad moon rising.

FALTAKH «Als ze de clip van YouTube verwijderen, is dat goeie publiciteit.»

‘COMEBACK! COMEBACK’

HUMO Jullie hebben het zelf over een comeback, dus leg maar uit.

JIMMY WOUTERS «Nee, Knack Focus heeft het zo genoemd.»

HUMO Anders geformuleerd, dan: hoe zijn jullie er opnieuw aan begonnen?

GEORGIOS TSAKIRIDIS «Tijdens de pandemie waren we voor het eerst weer samen met z’n vieren. Op een tuinfeest, als ik mij niet vergis voor Jonas’ verjaardag. Daar bleek iedereen wel zin te hebben om het nog eens te doen.»

HUMO Het was geen feest met voorbedachten rade?

TSAKIRIDIS «Nee, zeker niet.»

GOVAERTS «Ik vond het anders wel raar dat wij de enige aanwezigen waren. Als wij ergens samen zijn, is het meestal geen feest (lacht).»

WOUTERS «Er waren wel degelijk andere mensen. Ik herinner me dat er gezegd werd: ‘Kijk, de mannen van The Hickey zijn weer samen.’ Dat vonden ze blijkbaar schattig.»

TSAKIRIDIS «Hebben ze toen niet gescandeerd?»

WOUTERS «‘Comeback! Comeback!’ (lacht)»

TSAKIRIDIS «Juni 2020.»

GOVAERTS «2020, ja?»

TSAKIRIDIS «Ah ja, het was jouw verjaardag.»

GOVAERTS «Ik verjaar elk jaar, hè. Tot nu toe toch.

»Enfin, we hebben gewacht tot Younes min of meer klaar was met Arabnormal, want we wilden ons hier wel echt op concentreren.»

TSAKIRIDIS «Er was ook nog altijd een pandemie gaande, hè. Het was vrij veilig om te zeggen: ‘We gaan het doen!’»

HUMO Had iedereen er evenveel zin in?

WOUTERS «Ja, anders was het niet doorgegaan.»

GOVAERTS «Of dan hadden jullie Tim Vanhamel gebeld.»

HUMO Is het een optie geweest om Tim erbij te halen, eventueel als tweede gitarist?

FALTAKH «Nee.»

HUMO Oké. De legende wil dat jullie vervolgens naar oude demo’s zijn gaan luisteren.

FALTAKH «‘Wall on the Fly’ was één van de weinige goeie dingen die ertussen zaten. We hebben die track wel volledig herwerkt.»

GOVAERTS «Nieuwe riff erover gelegd.»

FALTAKH «En een tekst van Jonas.»

GOVAERTS «Omdat we de demo’s tien jaar niet meer hadden gehoord, was in mijn hoofd de romantische illusie onstaan dat het perfect afgewerkte songs waren. Dat viel behoorlijk tegen.»

FALTAKH «Ze dateerden van 2007-2008. Van voor de eerste plaat, dus.

»Onze derde plaat, die met Tim (‘III’, red.), heb ik ook nog eens opgezet. Live spelen we er maar één nummer meer van, en daar is een goeie reden voor.»

GOVAERTS «Ik vind dat een keigoeie plaat.»

TSAKIRIDIS «Ons debuut (‘The Hickey Underworld’, red.) heeft het meest betekend, dus is het logisch dat we vooral daaruit plukken. Het is de bedoeling om ons dit jaar warm te lopen en volgend jaar met een nieuwe plaat te komen.»

HUMO Jonas zei in een interview dat het moeilijk zou worden om de partijen van Tim Vanhamel uit te vlooien. Dat is uiteindelijk meegevallen?

GOVAERTS «Ik weet eigenlijk niet of Tim veel heeft meegeschreven aan die derde plaat. Waren dat niet vooral jouw partijen, Younes?»

FALTAKH (knikt) «De songs waren zo goed als af toen Tim erbij kwam. Ik heb hem de partijen aangeleerd, net zoals ik dat bij jou doe (lachje).»

GOVAERTS «Het doet mij vooral plezier dat Tim mijn debiele gitaarlijnen heeft moeten spelen. Tegen betaling, weliswaar, maar toch.»

TSAKIRIDIS «Tim heeft ons enorm geholpen op een moment dat we geholpen moesten worden. Maar voor mij was de rek er op een bepaald moment wel uit. Ik heb dat ook meteen gezegd.

»Er moet duidelijkheid zijn, en die is er weer. Zeker nu we in de Kempen hebben gespeeld.»

HUMO Wat is er in de Kempen?

TSAKIRIDIS «Dat is onze graadmeter: als het in de Kempen lukt, zijn we meestal vertrokken.»

FALTAKH «De mensen zijn er net dat tikje zatter dan in de rest van het land.»

'We hebben dingen niet gedaan waarvan ik mij nu afvraag: waarom in godsnaam? Het voorprogramma van Marilyn Manson in het Sportpaleis bijvoorbeeld: why the hell not?' Beeld Charlie De Keersmaecker

DOORGESTOKEN KAART

HUMO Wat hebben jullie op de eerste comebackrepetitie gespeeld?

GOVAERTS «Younes en ik hebben eerst wat samengespeeld met z’n tweeën. Dat doen we eigenlijk al sinds ons 12de.»

FALTAKH «Op de eerste repetitie met de hele groep hebben we vooral oude nummers gespeeld, om te kijken of we ze nog in de vingers hadden. Dat ging verrassend goed.»

HUMO Hadden jullie nog een boeker? En hebben jullie hem of haar gevraagd om na te gaan of er nog wel interesse was in The Hickey Underworld?

GOVAERTS «Dat was belangrijk, ja. We kregen vrij snel goed nieuws. Franky Roels van stage-mania – de man met de mooiste ogen in de business – liet ons weten dat er niet alleen shows geboekt waren, maar dat we er ook deftig voor betaald zouden worden.»

FALTAKH «‘Deftig’ is misschien wat royaal uitgedrukt.»

GOVAERTS «Dat we ervoor betaald werden, dan.»

HUMO Beter betaald dan voor de dingen die jullie sinds jullie derde plaat hebben gedaan?

FALTAKH «Euh, ja.»

GOVAERTS «Ik heb gehoord hoeveel Balthazar krijgt om op een trouwfeest te spelen, en daar zitten we nog niet.»

HUMO Terwijl jullie Humo’s Rock Rally gewonnen hebben en zij het onderspit gedolven.

GOVAERTS «In 2006 dan nog – ons jaar! Blij dat je dat nog eens zegt.»

WOUTERS «Zij hebben toen wel de publieksprijs gewonnen. Misschien is dat beter met het oog op trouwfeesten.»

FALTAKH «Wie zat er nog in onze editie? The Shelter Tapes, Goo Darling…»

WOUTERS «Rye Jehu.»

FALTAKH «En Revenge 88, niet te vergeten.»

GOVAERTS «Een hele hetze was dat: die van Revenge 88 waren kwaad op ons, ze dachten dat het doorgestoken kaart was.»

FALTAKH «De dag na de finale hebben ze mij opgebeld. Het woord ‘steekpenningen’ is toen gevallen.»

DOODGEBLOED

HUMO Georgios, als ik het goed begrijp, heb jij zeven jaar geleden de knuppel in het hoenderhok gegooid.

TSAKIRIDIS «Goh, zo duidelijk was dat niet, denk ik. Ik ben pas achteraf te weten gekomen dat er nog strubbelingen waren waarvan ik niets afwist. Maar op een bepaald moment heb ik wel de telefoon opgepakt en heb ik gezegd: ‘Bye.’ Vrij droog en kort.»

FALTAKH «Het was gewoon gedaan. Er was geen animo meer, geen contact…»

TSAKIRIDIS «Ik heb het woord ‘doodgebloed’ ergens gelezen – welja, dat was het.»

FALTAKH «Het was compleet op, en dat was duidelijk voor iedereen. We zijn gestopt zonder er veel woorden aan vuil te maken.

»Sindsdien zijn we met uiteenlopende dingen bezig geweest. Zelf kom ik nu ook met andere ideeën aanzetten dan vroeger.»

GOVAERTS «We zingen nu ook allemaal mee.»

FALTAKH «Je zult het zien, volgend jaar: die nieuwe plaat gaat fucking goed worden (lacht).»

HUMO Ze is sowieso voor 2024?

FALTAKH «Laten we het veiligheidshalve toch maar op 2025 houden.»

HUMO Waren jullie verrast door de belangstelling die er nog voor The Hickey Underworld blijkt te zijn?

GOVAERTS «Best wel. Door de pandemie gingen mensen beseffen dat ze sommige groepen misschien nooit meer zouden terugzien. Het kan ook snel gedaan zijn, hè. Onlangs hebben we weer een undergroundheld verloren: Rick Froberg, de gitarist van Drive Like Jehu en Hot Snakes. Gestorven aan hartfalen, hij was 55. O ironie, het eerste nummer op de laatste plaat van Hot Snakes heet ‘I Need a Doctor’, over de slechte gezondheidszorg in Amerika. Nu denk ik: fuck, ik heb Hot Snakes maar één keer gezien.»

HUMO Is met jullie alles nog oké op medisch vlak?

GOVAERTS «Georgios heeft dus een nieuwe knie.»

TSAKIRIDIS «Ik had al lang last van mijn kruisbanden, vandaar.»

GOVAERTS «Ik heb foto’s gezien van toen ik niet meer bij The Hickey was, waarop ze met z’n drieën op een stoel zaten: Tim had een gebroken voet, Georgios een knie in het gips, en Jimmy zat achter de drums.»

FALTAKH «Op het einde was ik letterlijk de enige die nog overeind stond (lacht).»

Als winnaars van Humo's Rock Rally 2006. 'De dag na de finale hebben die van Revenge 88 mij opgebeld. Het woord 'steekpenningen' is toen gevallen.' Beeld Gie Knaeps

HET SCHILDERIJ

HUMO Hoeveel nieuwe songs hebben jullie intussen?

FALTAKH «We hebben er drie afgewerkt met Niek Meul (ex-Das Pop, woont nu in Zweden, red.). En demo’s? (Telt in zijn hoofd) Een stuk of tien.»

TSAKIRIDIS «Eerder dan op een plaat met twaalf nummers te mikken, bekijken we elk nummer als iets wat we op zichzelf zouden kunnen uitbrengen.»

GOVAERTS «Is dat zo?»

TSAKIRIDIS «Dat lijkt me een goeie aanpak, toch?»

GOVAERTS «Rick Rubin has spoken (lacht).»

HUMO Voel je dat muziek vandaag op een andere manier aan de man wordt gebracht?

TSAKIRIDIS «Er wordt in ieder geval op een andere manier naar geluisterd. Als je naar Spotify surft, krijg je de discografie van een band bijvoorbeeld niet meteen te zien. Dan weet je dat de helft van je nummers, als je een plaat uitbrengt, in de vergetelheid zullen raken.»

FALTAKH «Maar het is wel degelijk onze bedoeling om een plaat te maken.»

TSAKIRIDIS «Uiteraard. Ik wil alleen maar zeggen dat de weg door het bos tegenwoordig moeilijker is.»

HUMO Iets wat zeker is veranderd, is het belang van de sociale media. Mag ik zeggen dat jullie op dat vlak geen specialisten zijn?

GOVAERTS (lacht) «Ik heb dat luik sinds de reünie op mij genomen, en ik heb me op een groepsmeeting laten vertellen dat de hashtags bij mijn eerste berichten net dat tikje te puberaal waren: #badvibes, #nietwoke, #racistisch, #sociopathisch… Ik hanteerde nog een beetje de toon van toen we 16 waren, maar dat bleek niet meer te werken.»

TSAKIRIDIS «Als we nu niet weten wat gepost, nemen we een foto van iemand met een rugzakje van Basic Fit.»

FALTAKH «In ’t Stad loopt iedereen daarmee rond.»

TSAKIRIDIS «Een soort samenzweringstheorie waarvan zal blijken dat het er geen is.»

HUMO Wat is er binnen de band veranderd?

FALTAKH «De communicatie is veel beter.»

TSAKIRIDIS «We hebben nu ook WhatsApp-groepen. En: een gemeenschappelijk doel.»

GOVAERTS (lacht)

TSAKIRIDIS «Zeg jij dan iets!»

GOVAERTS «Wat ik niet zo leuk vond in onze eerste periode, is dat er raar volk rond ons hing waarvoor we niet hadden gekozen. Dat leidde ook tot spanningen in de groep. Nu kiezen we zelf met wie we samenwerken, en bepalen we zelf het tempo.

»Omdat we van niks wisten, lieten we ons ook van alles aanpraten. En je weet op voorhand ook niet hoe groot je band zal worden, of wat het zal betekenen. We hebben dingen níét gedaan waarvan ik mij nu afvraag: waarom in godsnaam? Het voorprogramma van Marilyn Manson in het Sportpaleis, bijvoorbeeld: why the hell not?»

HUMO Wat niet is veranderd, merkte ik, is het schilderij dat jullie naar al jullie optredens meezeulen.

GOVAERTS «We hebben de e-mails bewaard van de conversatie die we daar ooit met Rock Werchter over hadden. De organisatie vroeg of we een backdrop naar de Main Stage zouden meebrengen, en zo ja: hoe groot die was. ‘70 bij 50,’ lieten we weten. Zij dachten dat het om meters ging en antwoordden: ‘Dat gaat niet lukken.’ Waarop wij: ‘Neenee, 70 bij 50 centimeter.’ (lacht) Heerlijk om te zien hoe hun frustratie in pakweg elf e-mails almaar groter werd, en ze ons dat idee uit het hoofd probeerden te praten. Maar dat ding hing er uiteindelijk wel. Ze hebben er speciaal touwen voor moeten hangen.»

TSAKIRIDIS «Het halfuur vóór onze optredens – wanneer je kunt zien hoe een viertal mensen in de weer is om het op te hangen – is bij ons minstens zo interessant als de optredens zelf (lacht).»

GOVAERTS «We hebben het ooit in een kringloopwinkel gekocht, omdat we dingen zochten om kapot te slaan in de clip van ‘Mystery Bruise’. Alleen dat schilderij heeft de opnames overleefd.»

HUMO Hoeveel heb je ervoor betaald?

FALTAKH «10 euro?»

GOVAERTS «Tijdens de pandemie hebben we het laten veilen voor een goed doel. Opbrengst: 420 euro. Gekocht door een vriend. Gelukkig, want nu mogen we het gewoon van hem lenen.»

NAAR HUIS GESPEELD

HUMO Hebben jullie sinds de reünie al een slecht optreden gespeeld?

FALTAKH «Rock Herk, in juli, was niet goed.»

GOVAERTS «Voor mij was het langer geleden dat ik nog eens live had gespeeld, en het was even wennen aan de podiummix. Na de eerste drie concerten hebben ze me achteraf moeten overtuigen: ‘Het was goed!’ Terwijl ik op Rock Herk voor het eerst het gevoel had dat alles juist zat, maar achteraf bleek dat het in het publiek een pak minder was (lacht).»

TSAKIRIDIS «We zijn in Herk naar huis gespeeld door STIKSTOF, die net na ons kwamen.»

WOUTERS «Voor ons speelde Dikke, en hij had het publiek ook mee.»

GOVAERTS «Na Herk heeft het even geduurd voor we weer een show speelden, en dat slechte concert is lang bij me blijven hangen. Ik heb dan het gevoel dat iedereen op straat dat weet (lacht).»

HUMO Staan er tegenwoordig andere dingen op jullie rider dan vroeger?

GOVAERTS «Onlangs in Sint-Niklaas zag ik backstage een ingelijste foto van de Amerikaanse comedian Bernie Mac: dat item hebben de anderen destijds aan de rider toegevoegd toen ik er niet meer bij was.»

WOUTERS «Funny, toch?»

GOVAERTS «Hoe vaak hebben jullie die foto ook gekregen?»

WOUTERS «Bijna altijd.»

HUMO Welke verzoeken hebben jullie verder nog?

FALTAKH «Daar moeten we nog eens goed over nadenken. Krasloten of zo? Sigaretten. Wodka?»

WOUTERS «Bier, water.»

TSAKIRIDIS «Snoepjes, wat chips misschien.»

GOVAERTS «Dat is wat mijn oom meebrengt als hij naar de supermarkt gaat, en hij speelt níét in een groep.»

HUMO Heren, om af te ronden: wat is het beste uit België dat jullie de laatste jaren hebben gehoord?

TSAKIRIDIS «Vermin Twins.»

GOVAERTS «Willy Organ. Skemer is ook goed, een nieuwe groep met Kim Peers en Mathieu Vandekerckhove van Amenra. We gaan hen misschien vragen als supportact.»

TSAKIRIDIS «Op We Are Open in Trix heb ik dit jaar goed gedanst op Gitzwart.»

FALTAKH «Is er een groep die Dick & De Durvers heet?»

GOVAERTS «Euh, volgens mij niet.»

FALTAKH «Jammer. Anders zeker Dick & De Durvers (lacht).»

The Hickey Underworld speelt op 7/9 in De Studio in Antwerpen, op 8/9 op Schippersweekend in Lauwe, 14/9 in STUK in Leuven, op 15/9 op Leffingeleuren en op 4/11 in de Warande in Turnhout.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: