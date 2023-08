In de zomer stopt Mauro elke week één plaat in zijn reiskoffer. Deze week: ‘Raised on Radio’ (1986) van Journey uit de Verenigde Staten.

En daar gaan we alweer, dames en heren, nog maar eens naar het onvermijdelijke land van ’t Tam-tamtamtamtamtamerikaantje. Bij de CIA gaat het Party Fun-lichtorgelsysteem spontaan op knippersnelheid aan, waarna Joe Bidens spionage-eenheid terstond een champagne- en confettifeest improviseert. Eindelijk weer de USA in deze column! Thank you, Belgium! Schouderklopjes alom in het Witte Huis. Een secretaresse pinkt een traantje weg. Zelfs de bewakers vallen even uit hun rol, terwijl het na dagen van regenbuien plots miraculeus opklaart. Een morele opkikker zonder weerga. Dat vraagt uiteraard om ondersteuning met opbeurende muziek. Wat zou dat anders kunnen zijn dan vintage album-oriented rock (AOR)? Een sound tussen triomfantelijk en melancholisch. Ik ben een trouwe aanhanger.

Journey Beeld rv

Ach, alsof de alternatieve muziekfan zoveel verhevener emoties ervaart dan de doorsneearbeider. Geef mij maar liever ‘Eye of the Tiger’ dan ‘Californication’. Om het even wanneer. Vorige week hield vooral Foreigner mijn AOR-bubbel in stand. Ondertussen ben ik in de ban van misschien wel de ultieme AOR-band, Journey. Hun ‘Raised on Radio’ uit 1986 is perfect in het genre. Bij songs als ‘Girls Can’t Help It’ en ‘Suzanne’ lijkt de wereld als een aflevering van ‘Miami Vice’, zolang het liedje draait. Uiteraard vol eightiessynths en met een gitaarsolo van iemand met een permanent bij hevige zeewind. Mijn favoriete track? De zwoele powerballad ‘I’ll Be Alright Without You’. Onlangs nog drie keer meegezongen in de auto. Puur AOR-geluk.