Amber Broos: ‘In het begin heb ik een paar keer moeten overnemen van mannen die me toonden waar de playknop stond’

Een klinkende naam op de Tomorrowland-affiche is Amber Broos: één van de jongste StuBru-medewerkers, want amper 20, én al een doorgewinterde techno-dj. ‘In dit vak kom je oneerlijke mensen tegen: ik ben blij dat ik als 16-jarige op mijn vader en moeder kon terugvallen.’

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in april 2023 op Humo.

Ondanks het middaguur en de afwezigheid van Red Bull – toch hét dj-drankje – is Amber Broos een stuiterend energiebommetje. We zitten buiten in het gras bij Hal 5 in Leuven, een historische spoorweghal die tegenwoordig onder meer hippe eetkraampjes huisvest – met een beetje fantasie waan je je in technohoofdstad Berlijn. Maar de dj heeft iets anders aan haar hoofd: de onvoldoende die ze gisteren kreeg voor haar rijexamen.

HUMO Ben je teleurgesteld?

AMBER BROOS «Ja. Vooral voor mijn vader. Hij zal me nog wat langer naar mijn sets moeten brengen (lacht).»

HUMO De liefde voor het vak is je met de paplepel ingegeven: je vader, Joeri Broos, is zelf dj. Met Begin to DJ geeft hij – en geef jij ondertussen ook – lessen en workshops aan beginners.

BROOS «Ik ben opgegroeid met elektronische muziek. Mijn ouders gingen in de jaren 90 uit in discotheken als La Bush in Doornik, Lagoa in Menen, La Rocca in Lier, en mijn vader heeft jarenlang gedraaid in cafés op de Oude Markt in Leuven. Toen ik 12 was, is hij met zijn dj-school begonnen. Dat was voor mij de trigger: natuurlijk wilde ik al die consoles zélf eens uittesten.

»Op mijn 13de won ik, samen met twee anderen, de wedstrijd voor beginnende Belgische en Nederlandse dj’s van de Robert Abigail Academy. Dankzij die winst zijn we een jaar lang begeleid door Robert Abigail zelf, de Belgische dj met Nederlandse roots die in 2008 een hit had met ‘Mojito Song’. Hij nam ons mee om te gaan draaien op skireizen, hielp ons bij onze eerste stapjes als producer, noem maar op.

»Sinds mijn 15de, 16de draai ik ieder weekend wel érgens in Vlaanderen.»

HUMO Op je 16de belde je naar Eva De Roo van StuBru, en even later was jij de filefuif-dj in haar programma. Waar haalde je dat lef vandaan?

BROOS «Don’t be a wuss, trek je stoute schoenen aan: dat is mijn ingesteldheid. Zo ben ik ook als dj in de foyer van de AB kunnen beginnen: ik was gewoon op die mensen afgestapt.

»Op een dag was ik onderweg naar de AB toen ik StuBru-dj Black Mamba alias Noonah Eze bij Eva De Roo hoorde aankaarten dat er nog altijd te weinig vrouwelijke dj’s en producers waren. Ik heb, als reactie, een sms naar StuBru gestuurd: ‘Ik ben blij dat jullie een platform bieden aan vrouwelijke dj’s als Noonah en Charlotte de Witte.’ Waarop Eva me vroeg: ‘Wil je dat aan de telefoon herhalen?’ En van het één kwam het ander.

»Kijk, met mijn vader had ik natuurlijk al een voorbeeld, maar het was als beginnend dj ook fijn om andere vrouwen te zien draaien. Het is nu eenmaal lang een mannenwereld geweest. Tegenwoordig melden zich veel meisjes aan bij Begin to DJ, terwijl het vroeger alléén maar jongens waren.»

HUMO StuBru gaf je hét ticket om op iedere fuif in Vlaanderen te draaien, maar toen kwam corona. Plots had je het meest beschimpte beroep ter wereld. Heeft dat je doen twijfelen?

BROOS «Nee, ik dacht: shit, nét nu ik plankgas aan het geven ben!

»Corona is goed uitgedraaid voor mij. Ik heb in die periode mijn eigen stijl gevonden en verfijnd. In het begin was ik gericht op EDM, met hier en daar wat house, techno, retro en rock. Nu zou ik mijn stijl omschrijven als melodic techno, ofwel techno met retro-invloeden en af en toe een edit ertussen – iets van Anne Clark of ABBA. Zeker dat laatste zie ik harde techno-dj’s niet direct doen.»

Met haar vader en collega-dj Joeri Broos. 'Toen ik 12 was, is hij met zijn dj-school begonnen. Dat was voor mij de trigger: natuurlijk wilde ik al die consoles zelf eens uittesten.' Beeld Marc Baert

DE POOP OF DOOP

HUMO Je bent de host en samensteller van ‘UNTZ’ op StuBru, maar ook van ‘Sorry for the Noise’ op One World Radio, de zender van Tomorrowland. Sinds begin dit jaar verzorgt Tomorrowland ook je management: je bent opgenomen in de familie?

BROOS «Ja, en dat is alleen maar fijn, want die familie ademt muziek. Als samensteller van ‘UNTZ’ krijg ik massa’s promomateriaal binnen van labels: ik wéét hoeveel moeite ze bij Tomorrowland doen om hun artiesten te promoten. Ze verzorgen ook internationale boekingen, en kijken voor me rond in Europa: ik ben net voor het eerst in Zwitserland gaan draaien en in Spanje – in Vic, op een uurtje van Barcelona. Ik ben nu bezig met een nieuwe single, die wellicht ook op het label van Tomorrowland zal uitkomen.»

HUMO Wanneer dit interview verschijnt, zul je Tomorrowland Winter op Alpe d’Huez achter de rug hebben, en deze zomer beleef je je vuurdoop op het hoofdpodium in Boom. In hoeverre waren dat doelen van je?

BROOS «Ik heb het nooit durven uit te spreken – er lopen zovéél getalenteerde dj’s rond – maar ik heb altijd gedroomd van de main op Tomorrowland. Vorig jaar stond ik in Boom al op de Freedom Stage, een crazy ervaring.

»Ondertussen hebben een paar mensen van Tomorrowland me verteld: ‘We hadden je voor de pandemie al in de gaten, maar we vonden je nog wat te jong.’ Toen ik dat hoorde, dacht ik: damn, ik had als 16-jarige al op Tomorrowland kunnen staan! (lacht)»

HUMO ‘Between the Beats’, een documentaire uit 2013 over de Russische dj Nina Kraviz, bracht het leven van een tourende dj scherp in beeld. Kraviz draait voor joelende massa’s, maar is alleen op haar hotelkamer, alleen op de luchthaven: die eenzaamheid moet je aankunnen.

BROOS «Tot nu toe is altijd iemand met me meegereisd: Anthony, bijvoorbeeld, mijn boeker bij Tomorrowland. Of mijn ouders, of mijn vriend. Eerlijk gezegd: ik zie het me nog niet alleen doen. Maar ik wil wél de wereld zien met mijn muziek. Gelukkig heb ik veel vrienden die me graag zouden vergezellen. Er zijn ook een paar toekomstige leraren bij, en die hebben veel vakantie (lacht).

»Ook voor slaapgebrek ben ik trouwens gewaarschuwd. Dan helpt het als je, zoals ik, overal kunt powernappen: in de auto, op het vliegtuig. Iedere internationale dj doet ook een powernap voor zijn set, heb ik al gemerkt.»

HUMO Gaat je vriend vaak mee naar je sets?

BROOS «Ja. Hij is mijn number one fan: hij gaat altijd dansen in het publiek. We zijn een koppel geworden vlak voor corona. Ik denk niet dat hij had voorzien wat het voorbije jaar allemaal op me af is gekomen.»

HUMO Heb je al eens op Ibiza gedraaid?

BROOS «Op mijn 16de heb ik eens in een beachbar op Ibiza gespeeld: heel low profile en heel fijn. Maar vorige zomer mocht ik draaien in het grote Ushuaïa-hotel, vlak voor Paul Kalkbrenner. Dat was best heftig, want hij is mijn jeugdidool. Ik móést mijn allerbeste platen tevoorschijn halen.

»Nee, ik heb hem niet durven aan te spreken. Paul Kalkbrenner, Daft Punk en The Subs: dat zijn mijn muzikale helden.»

HUMO Dan komt er vast gauw een samenwerking met Jeroen De Pessemier, de Subs-voorman die al in de studio zat met iedereen van Charlotte de Witte tot Max Colombie van Oscar and the Wolf?

BROOS «Haha, was het maar waar. Op StuBru Snowcase in Avoriaz waren The Subs dit jaar van de partij. Ik heb hun toen een persoonlijk verhaal verteld dat ophing aan hun song ‘The Pope of Dope’ uit 2010, en meer bepaald aan de videoclip, waarin gastvocalist Eric Bassleer een mijter en kazuifel draagt. Op mijn 8ste had ik namelijk een tekening van Sinterklaas gemaakt, en mijn moeder vond die zo lelijk dat ze zei: ‘Amber, dat is niet de Sint, dat is de Pope of Dope.’ Waarop ik er ‘De Poop of Doop’ boven schreef en het kunstwerkje cadeau gaf aan mijn pa, die ze in zijn platenbak stak.

»Normaal spelen The Subs ‘The Pope of Dope’ niet als Eric er niet bij is, maar speciaal voor mij hebben ze het in Avoriaz wél gedaan: het dak ging eraf.»

'Mijn vriend is mijn number one fan. We zijn een koppel geworden vlak voor corona. Ik denk niet dat hij had voorzien wat het voorbije jaar allemaal op me af is gekomen.' Beeld Koen Bauters

POWERVROUWEN

HUMO Ook techno is jarig in 2023: precies 35 jaar geleden verscheen de mijlpaal ‘Techno! The New Dance Sound of Detroit’, een compilatie van vroege Detroit-technotracks, vooral door zwarte artiesten als Juan Atkins, Derrick May en Kevin Saunderson. Maar hoe belangrijk zijn die grondleggers nog voor een 20-jarige dj?

BROOS «Tijdens de pandemie heb ik online een interessante talk in de AB gevolgd, ‘Decolonising Music & Nightlife Culture’, waarin zwarte artiesten en zwarte mensen uit de muziekindustrie praatten over de geschiedenis van techno. Heel interessant. Een directe rol hebben namen als Juan Atkins voor mij niet gespeeld: mijn godfathers zijn Carl Cox en Green Velvet, en zij behoorden al tot een volgende generatie. Maar ook zij waren zwarte dj’s, terwijl techno voor de meeste van mijn leeftijdgenoten gelijkstaat aan ‘witte muziek uit Berlijn’.»

HUMO Vandaag is techno groter dan ooit, mede dankzij twee Belgische dj’s: Charlotte de Witte en Amelie Lens. De rauwe achterkant van dat succesverhaal: De Witte is als jong meisje begonnen onder de naam Raving George, om zichzelf te beschermen tegen haatreacties van mannelijke collega’s. Om dezelfde reden draaide Lens eerst onder het pseudoniem Renée, de naam van haar overleden moeder maar ook – ik citeer – ‘een mannelijk klinkende naam’.

BROOS «Ik ben zelf beginnen te draaien onder een genderneutrale naam: 13 AMPS, een verwijzing naar mijn toenmalige leeftijd en naar ‘ampère’, de eenheid van elektrische stroomsterkte. Ik weet niet of ik per se wilde verstoppen dat ik een vrouw was, ik vond die 13 AMPS vooral stoer. Het was Eva De Roo die me op mijn 16de zei: ‘Waarom zou je niet onder je eigen naam draaien?’»

HUMO Amelie Lens zei drie jaar geleden in Humo: ‘Ik vraag me af of meisjes die nu als techno-dj doorbreken hetzelfde meemaken als ik in het begin: het seksisme was toen héél erg.’ Heb jij hetzelfde meegemaakt?

BROOS «In het begin heb ik een paar keer moeten overnemen van mannen die me toonden (rolt met haar ogen) waar de playknop stond. Maar dat kan ook met mijn leeftijd te maken hebben gehad: ik was amper 14. Veel seksistische opmerkingen heb ik sindsdien niet gehad. Er zijn wel commentaren als: ‘Haar vriend zal wel boeker bij Tomorrowland zijn, anders had ze daar niet gestaan.’ Maar daarbij denk ik: je weet niet waarover je spreekt. Die mensen kennen mijn parcours niet. Ze weten niet hoelang ik al bezig ben en op hoeveel scouts- en chirofuiven ik al heb gedraaid. Ik heb het allemaal gedaan, en dat móét ook.

»Ik geef toe: door al die verhalen ben ik bang van de reacties wanneer ik straks op het hoofdpodium van Tomorrowland sta. Want Charlotte krijgt nog altijd met vreselijk seksisme te maken. Als StuBru iets over haar deelt op de sociale media, zijn er altijd weer negatieve, seksistisch geïnspireerde comments. Daarom ben ik ook zo dankbaar dat zij en Amelie hebben doorgezet. Ze zijn mijn voorbeelden omdat ze de allergrootsten zijn – de absolute top van de internationale technoscene – en omdat ze er stáán. Het zijn powervrouwen die een dik vel hebben gekweekt. Ze moesten wel.»

DOVY TECHNO

HUMO Aangespoord door de hype maakt zelfs EDM-superster David Guetta tegenwoordig techno, onder het alter ego Jack Back. De technowereld reageert door harder en sneller te gaan: vóór corona was 130-132 bpm hét tempo, tegenwoordig zit Charlotte de Witte aan 138, 140 en zelfs 145 bpm. Hoeveel bpm hou jij aan?

BROOS «Ik draai nog altijd vrij traag: meestal rond de 130 bpm in het begin en maximaal 144 op het einde. Ik ben nog nooit gestart met 140, wat je inderdaad ziet bij stevigere technoartiesten zoals Amelie of Charlotte.

»En dan hebben we het nog niet gehad over de 150 bpm van de zogenoemde memetechno (een mix van harde techno, drum-’n-bass en humor die in 2022 ontstond in Nederland, red.). De Nederlandse grondleggers van dat genre zijn Gladde Paling, Vieze Asbak en Natte Visstick, in Vlaanderen hebben we Pombak met zijn ‘Dovy Keukens Hardcore Remix’. Ik zal het niet onmiddellijk in mijn sets stoppen, maar voor mijn studie communicatiewetenschappen heb ik er wel een paper over geschreven. Mijn conclusie: voor mensen van mijn generatie is memetechno niet ‘fout’, omdat wij ons sowieso niet aan één genre houden. De generatie van mijn ouders vindt het commerciële rommel (lacht).»

HUMO Met La Rocca is in 2017 de laatste tempel uit de uitgaansjaren van je ouders verdwenen. Met Tomorrowland kreeg dance een ander soort beleving: overdag, in de natuur, met yogalessen en vegan foodtrucks. Kom je als dj nog in aardedonkere clubs waar iedereen wég is?

BROOS «Zelfzorg is een trend geworden, maar drugs horen nog altijd bij het nachtleven. Je ziet het meteen aan je publiek. Soms kom ik een club binnen en denk ik meteen: wow, ze zijn hier goed bien op iets. Dan komen mensen me verkleed als sjamaan omhelzen: ‘Bedankt voor de muziek!’ (lacht)

»Nu, verder reikt mijn kennis over roesmiddelen niet. Ik heb er ook geen mening over: iedereen moet maar doen waar-ie zich het best bij voelt.»

HUMO Hoe kijken je medestudenten naar iemand die al werkt als dj?

BROOS «O, ze zijn daar niet echt mee bezig. In de middelbare school was het net zo: de andere leerlingen wisten amper wat ik deed in het weekend. De leraren wél, hoor: zij waren mijn fans, ze luisterden naar Studio Brussel. Aan mijn lagereschooltijd heb ik wel een groepje vrienden overgehouden dat alle mijlpalen met mij heeft meegemaakt: de Robert Abigail Academy-wedstrijd, Tomorrowland 2022...

»Mijn beste vriendin studeert binnenkort af als leraar. Door corona heeft ze twee jaar van haar studententijd verloren, en voor haar komt het volwassen leven té snel. Ze wil nog wat langer studeren. Wel meer vrienden hebben dat gevoel, merk ik.»

VERGETEN PAREL

HUMO Je woont nog thuis: vind je dat lekker makkelijk, of droom je toch van meer zelfstandigheid?

BROOS «Door nog even bij mijn ouders te wonen, hoop ik later in een eigen stek te kunnen investeren: ik zou graag een appartementje kopen in Leuven, maar het is hier duur.

»Voor alle duidelijkheid: ik woon gráág bij mijn ouders. Ik ben enig kind, en met z’n drietjes zijn we superclose. Aan de keukentafel gaat het constant over muziek. Als ik het allemaal alleen had moeten doen, was het zeker anders afgelopen. In dit vak kom je oneerlijke mensen tegen: ik ben blij dat ik als 16-jarige op mijn vader en moeder kon terugvallen.»

HUMO De focus op financiële stabiliteit zou een typisch kenmerk zijn van generatie Z. Is er nog iets aan jezelf dat je als typisch gen Z zou beschrijven?

BROOS «Hmmm, Ik vind mezelf geen échte gen Z’er. Ik ben van de tussengeneratie, de zillennials. In het zesde jaar van de middelbare school heb ik die kloof gevoeld als meter van een klasje in het tweede jaar: die generatie is grootgebracht met TikTok en is erg begaan met thema’s als seksisme en racisme. Prachtig vind ik dat.»

HUMO In één van je ‘Sorry for the Noise’-shows passeerde ‘Back to Earth’ van Yves Deruyter al, Belgische hardtrance uit 2000. Uit ons land komen lijkt me een voorrecht voor een dj: in het buitenland kun je uitpakken met een hele reeks vaderlandse classics.

BROOS «Wij Belgen mogen trots zijn op wat we al 30 jaar doen. Ik word vaak geboekt op retro-events met Yves Deruyter, een hele eer. Vorige zomer draaide ik in het Ushuaïa-hotel zo’n echte Belgische classic, ‘Tone’ van Emmanuel Top (Top is een Franse producer uit Lille, maar was erg actief in België, red.). Achteraf kwamen een paar oudere Belgen naar me toe: ‘Yo, keigoed dat je dat hebt gespeeld!’

»In iedere set probeer ik minstens één vergeten parel te smokkelen. Ja, dát is wat dj’en voor mij zo’n bijzondere dimensie geeft.»

‘De 40 uur van StuBru’, met o.a. Warhaus, STAKE, Xander De Rycke en Amber Broos, vindt op 21 en 22 april plaats in De Vooruit, Gent. Op 22 en 28 juli staat Amber Broos ook op Tomorrowland.

