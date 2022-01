Amerikaanse zanger Meat Loaf (74) overleden

De Amerikaanse zanger Meat Loaf is op 74-jarige leeftijd overleden. De zanger, geboren als Marvin Lee Aday, overleed gisteravond in het bijzijn van zijn vrouw Deborah, zo heeft zijn manager bekendgemaakt aan Deadline. De doodsoorzaak is niet bekend.

Meat Loaf, pseudoniem van Marvin Lee Aday, had eind jaren 70 een grote hit met ‘Paradise By the Dashboard Light’. Ook scoorde hij hits met nummers als ‘You Took The Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night)’ en ‘I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)’. Meat Loafs album ‘Bat Out of Hell’ is een van de best verkochte albums ooit.

Meat Loaf al langer flink met zijn gezondheid. Zo raakte de zanger in 2012 onwel net voordat hij zijn opwachting zou maken in de Britse live tv-show ‘Loose Women’. Een jaar daarvoor viel hij flauw tijdens een optreden en in 2009 was hij volledig gedesoriënteerd bij een prijsuitreiking in Londen.

Jim Steinman

De belangrijkste songwriter van Meat Loaf, Jim Steinman, kwam vorig jaar op 73-jarige leeftijd te overlijden. ‘We waren met hart en ziel bij elkaar. We kenden elkaar niet, we waren elkaar,’ zo vatte Meat Loaf hun lange vriendschap samen. ‘Sinds ik Jim ontmoette, was hij het middelpunt van mijn leven,’ zei Meat Loaf over Steinman. ‘En ik was altijd zijn middelpunt. Bij alles wat hij deed, praatten ze over mij. En bij alles wat ik deed, praatten ze over Jim. Dat maakte mij niet uit. Dat is wat ik wilde.’

Steinman schreef onder meer Meat Loafs grote hits ‘Paradise By the Dashboard Light’ en 'I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)’.

