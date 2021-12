An Pierlé in de AB: ‘Ik ben ‘te moeilijk’ voor de radio’

Vorig jaar kwam ze in de Ancienne Belgique, kenschetsende zitbal incluis, haar debuut ‘Mud Stories’ nog eens voor het voetlicht brengen. Deze woensdag staat An Pierlé er opnieuw met het aanzienlijk jazzyer, bij momenten zelfs cabareteske An Pierlé Quartet. Dat u weet wie wie is: Hendrik Lasure speelt synths, Casper Van de Velde drums, en Koen Gisen van alles en nog wat.

An Pierlé «De beginner’s mind die ik ten tijde van ‘Mud Stories’ bezat, heb ik nu teruggevonden met het Quartet. Dat maakt me ontzettend blij. We hebben een levendige dynamiek. Aan de ene kant heb je Koen en ik, oude rotten die zijn grootgebracht met het stramien van strofen, refreinen en bruggen. Aan de andere kant heb je Hendrik en Casper, jonge honden die uit de jazzwereld komen en dus veel meer vrijheid gewend zijn. Dat resulteert in the best of both worlds: al onze songs hebben herkenbare melodieën, refreinen en hooks, maar op het podium vinden we ze telkens helemaal opnieuw uit.»

HUMO Ik heb het net nog even gecheckt: jullie optreden in de AB is uitverkocht. Dat betekent a) dat jullie buiten mijn weten om een behoorlijk grote populariteit hebben verworven, en b) dat dit gesprek vanuit promotioneel oogpunt zinloos is.

Pierlé (lacht) «O, maar ik vind het sowieso tof dat er aandacht aan ons wordt geschonken. Op de radio worden we niet gedraaid, hè.»

HUMO Waarom niet?

Pierlé «Omdat ze het te moeilijk vinden, geloof ik. Ook al is er niks moeilijks aan. Ik kan me trouwens niet van de indruk ontdoen dat ‘moeilijk’ gecombineerd met ‘vrouw’ al helemaal problematisch is.

»Maar ach, ik luister zelden nog naar de radio: je doet er bitter weinig ontdekkingen. Ze zijn bang voor lagere luistercijfers, dus er worden amper nog risico’s genomen.»

HUMO Je bent ernstig ziek geweest.

Pierlé «Klopt.»

HUMO Hoe gaat het nu met je?

Pierlé «Heel goed, dank je. Weet je, door die ziekte apprecieer ik het feest dat spelen is nog meer dan vroeger. Zeker in deze tijden. Optreden creëert een gevoel van saamhorigheid, maar we hebben met z’n allen zo lang thuisgezeten dat we dat gevoel dreigen te verliezen. Ik zou iedereen willen toeroepen: laat die Netflix-serie eens voor wat ze is, en kom naar ons kijken!

»Voilà, dan toch nog een beetje promo.»

An Pierlé Quartet speelt op woensdag 15 december in AB in Brussel

