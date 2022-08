Een kakaanval bij de Eyjafjallajökull, Jean-Marie Dedecker die reikhalst naar de volgende hittegolf, een aambei die op springen staat: Goose bewoonde een uur lang het spanningsveld tussen de lont en de ontploffing.

Goose heeft een nieuwe plaat uit, Endless, waarop Mickael Karkousse op de titeltrack bescheiden “who thought we could get better at this” zingt – spierballenrollen voor gevorderden, dat zeker, maar de ironie wil dat de Kortrijkzanen het op Pukkelpop van de songs vóór Endless moest hebben.

‘Fear of Letting Go’, met die opdringerige maar kleverige riff, beukte ongeduldig op de poort waarachter extase schuilging. Goose zou de uitpuilende Dance Hall echter pas aan het heupwiegen krijgen met ‘Control’. ‘Call Me’ kittelde de knaldrang aan de tenen, ‘Bring It On’ bracht de dansbenen in stelling. Anders dan anders was Goose niet van meet af aan genadeloos, en dat was toch wennen.

Kort daarna schreeuwde Karkousse “can’t stop me now”, overtuigend als een marktkramer over zijn handelswaar, en plots was het hek van de dam. Bierbuiken dansten spontaan (en ongevraagd) de macarena, stemmen vlogen als een bezopen Radja Nainggolan uit de bocht, de eerste krampen van de editie waren een feit, en toen zou ‘British Mode’ nog kolen op het vuur gooien.

Met verder ook ‘Words’ en ‘Synrise’ waren het de klassiekers die het ‘m deden voor Goose – een groep wiens muziek wordt ingezet tijdens familiebarbecues, gemeenteraden en sweet sixteens om disputen te beëindigen en de bollebozen op de trein naar hogere sferen te zetten. Vervroeg het vertrekuur en Goose speelt als vanouds een viersterrenconcert.

