Anderson .Paak laat een wel heel bijzondere wens tattoeëren op zijn arm

Mevrouw Leemans overleden: deze week geen leenwoorden

Dat we deze nog mogen meemaken: Bob Dylan – u hebt misschien al van ’m gehoord – wordt beschuldigd van kindermisbruik door een vrouw die beweert dat ze 56 jaar geleden als 12-jarig meisje gedrogeerd en misbruikt werd door de zanger, en dat over een periode van zes weken. Dylan zou op het moment van de vermeende feiten 23 jaar oud geweest zijn TTT Woordvoerders van de intussen 80-jarige Dylan ontkennen de feiten ten stelligste en zeggen hun gram te zullen halen in de rechtbank. Een biograaf van Dylan trachtte die ontkenning daarop te staven aan de hand van een tourschema van toen, waaruit zou blijken dat Dylan rond die tijd niet in New York was, waar het misbruik zou hebben plaatsgevonden, maar op tournee in Engeland TTT De advocaat van de tegenpartij verklaarde vervolgens dat zoiets allesbehalve waterdicht is als verweer, aangezien hij na uitvoerig onderzoek in het archief dan weer had vastgesteld dat, jawel, het vliegtuig blijkbaar al uitgevonden was toen

Ook triest is hoe Simon Gallup, alles opgeteld veertig jaar lang iconisch als bassist van The Cure, vorige week niet alleen uit de groep stapte, maar dat hij daarna op sociale media ook nog de nood voelde om passief-agressief mist te spuien rond de reden van zijn vertrek TTT Gevraagd door een fan op Facebook of zijn gezondheid misschien de oorzaak was, antwoordde hij: ‘Ik ben oké, ik ben gewoon het verraad moe.’ Voor meer details is het wachten tot Simon het slotje op zijn dagboek ‘vergeet’ te sluiten en het nonchalant open laat liggen op de juiste pagina TTT Lacht er niet mee: Anderson .Paak, die er als de dood voor is dat er na zijn dood nog nieuw materiaal van hem uitkomt, en dat nu ook in inkt heeft laten vereeuwigen op zijn arm TTT De letterlijke tekst van Andersons nieuwe tatoeage: ‘When I’m gone, please don’t release any posthumous albums or songs with my name attached. Those were just demos and never intended to be heard by the public’ TTT Andersons eerste idee, een tatoeage op zijn rug met ‘If you can read this, the bitch fell off’, sneuvelde omdat hij geen brommer heeft

Daar is Bastille weer, terug van niet lang genoeg weggeweest, en ze hebben nieuw werk meegebracht. ‘Thelma + Louise’ heet dat nieuwe nummer, volgens de band ‘een liefdesbrief aan escapisme’ TTT In de praktijk betekent dat dat er vóór de eerste noot afgeteld wordt van tien naar nul, zodat je je nog tijdig uit de voeten kunt maken wanneer ‘Thelma + Louise’ je straks onvermijdelijk opgedrongen wordt in de Delhaize TTT Lady Gaga en Elton John zitten naar verluidt samen in de studio om ‘een hardcore drum-’n-bass-nummer’ op te nemen TTT Ze doen maar, zolang we op voorhand maar tien seconden voorsprong krijgen TTT ‘Ich will’ van Rammstein is gekozen als het officiële lijflied van de Duitse paralympische atleten, die duidelijk niet van plan zijn om veel vrienden te maken in Tokio TTT Toegegeven: ‘Ich will’ ligt goed in het gehoor. Maar dat er niet geopteerd is voor ‘Mein Teil’, waarin de protagonist met mes en vork z’n eigen geslacht verorbert, is wat ons betreft een gemiste kans. Je krijgt maar één poging voor een eerste indruk.