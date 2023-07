Het duurde meer dan tien jaar, tussen ‘I Am a Bird Now’ en ‘Hopelessness’, vóór Anohni zich opnieuw had uitgevonden. Nu heeft ze de klus in zeven jaar geklaard, en voor het eerst sinds lang zijn de Johnsons er weer bij.

De opener ‘It Must Change’ verraadt meteen dat de dreigende postapocalyptische elektronica plaats heeft geruimd voor kamerbrede soulfulness. Drums, bas en gitaren domineren de nieuwe sound. De songs zijn snel en zonder veel franjes op de band gezwierd door soulpopproducer Jimmy Hogarth. Zijn gitaar gidst ons jazzy, ijl, bijtend of rockend door de emotionele pieken en dalen. Anohni’s unieke stem trilt, jammert, zalft en schittert als nooit tevoren.

Op ‘My Back Was a Bridge for You to Cross’ blikt Anohni nadrukkelijk terug: een portret van haar overleden spirituele gids, mensenrechtenactiviste Marsha P. Johnson, siert de hoes. Met haar nieuwe geluid nestelt ze zich in de traditie van Marvin Gaye, Nina Simone en andere soulzangers die in de jaren 50, 60 en 70 vooropgingen in de strijd voor burgerrechten. Tegelijk brengt ze hulde aan de blue-eyed soul-stemmen van Alison Moyet en Boy George, die haar haar kindertijd hielpen te overleven. En een simpel ijsblokje voert haar in het tedere ‘Sliver of Ice’ terug naar de laatste gesprekken met haar vriend Lou Reed, kort voor hij stierf.

Alle onderwerpen van de afgelopen twintig jaar passeren de revue. Haters worden uitgedaagd met gruizige gitaren in ‘Go Ahead’. Wanhoop na de zelfmoord van een vriend verlamt Anohni in ‘Can’t’. ‘Scapegoat’ plaatst misselijkmakende transfobie tegenover moedige kwetsbaarheid: ‘You’re so killable’, klinkt het, en ‘I can punch you / And take all of my hate / Into your body’.‘It’s my fault / The way I broke the Earth’: nog altijd ontziet Anohni zichzelf niet, maar deze keer toont ze zich milder dan op ‘Hopelessness’. ‘My Back Was a Bridge for You to Cross’ moet een toevluchtsoord worden voor iedereen die van verandering droomt. Een veilige plek die uitnodigt om de juiste vragen te stellen.

In het slotnummer ‘You Be Free’ richt ze de blik op de toekomst. Deze plaat is géén afscheid, wel een oproep om de fakkel over te nemen. ‘Done my work / My back was broke / My back was a bridge for you to cross’, zingt ze voor ze ons de rest van ons leven instuurt met het allermooiste marsorder: ‘Ooh, you, you be free / You be free for me’. We blijven maar denken aan het liedje ‘For Today I Am a Boy’ op ‘I Am a Bird Now’, de plaat waarop Anohni (toen nog Antony) voor het eerst haar vleugels uitsloeg. ‘One day I’ll grow up, I’ll be a beautiful woman’, zong ze toen. En kijk nu.

