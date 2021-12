Arno Hintjens: ‘Always look on the bright side of life’

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

ARNO «Ik heb geleefd.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

ARNO «Beste radio: Radio 1 & Willy. Beste tv: ‘Blokken’!»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

ARNO «Boek: de kamasutra. Muziek: Sleaford Mods.»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2022 (ten goede of ten kwade)? «

ARNO «Always look on the bright side of life.»

