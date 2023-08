‘Arrogant, egoïstisch en onaardig’: Lizzo beschuldigd van (seksuele) intimidatie, zangeres ontkent

Door niet de vanzelfsprekende popster te zijn, kon Lizzo (35) uitgroeien tot boegbeeld van de bodypositivity-beweging. Haar boodschap – ‘vier wie je bent’ – staat volgens drie ex-danseressen in schril contrast met het personeelsbeleid.

Update: Lizzo ontkent dat er sprake is geweest van seksueel wangedrag en een vijandige werkomgeving bij haar in het team: “De afgelopen dagen waren hartverscheurend, moeilijk en overweldigend teleurstellend. Mijn arbeidsethos, moraal en respect zijn in twijfel getrokken. Mijn karakter is bekritiseerd”, schrijft Lizzo donderdag op Instagram. “Meestal kies ik ervoor om niet te reageren op valse beschuldigingen, maar deze zijn net zo ongelooflijk als ze klinken en te schandalig om ze niet aan de orde te stellen. Deze sensationele verhalen komen van voormalige werknemers die al publiekelijk hebben toegegeven dat hun gedrag tijdens de tour ongepast en onprofessioneel was.”

In de HBO-documentaire ‘Love, Lizzo’ uit 2022 is het een pakkende scène: na een repetitie voert de Amerikaanse zangeres een kringgesprek met haar ‘big grrrls’ – de leden van haar danscrew. Die vertellen zonder rem over de worstelingen die met te veel kilo’s gepaard gaan. Lizzo streeft namelijk niet zozeer naar perfectie, maar wel naar ‘echtheid’, stelt ze. De danseressen moeten zich, wanneer ze het gelijknamige lied uitvoeren, ‘good as hell’ voelen als zwarte, zwaarlijvige vrouwen.

Beschuldigingen van drie voormalige danseressen, big grrrls tussen 2021 en 2023, plaatsen die scène vandaag in een ander daglicht. Samen met de aanvoerder van de danscrew zou Lizzo een onveilige omgeving gecreëerd hebben, waarbij dansers onder meer seksueel geïntimideerd werden of aangesproken op hun gewicht. Een sfeer die ‘ingaat tegen alles waar zij voor staat’, zo leest de aanklacht die ingediend is bij de rechtbank van Los Angeles.

Een incident in Amsterdam valt daarbij op. In stripclub Bananenbar zou Lizzo personeelsleden na een optreden uitgenodigd hebben om ‘de naakte artiesten aan te raken, dildo’s op te vangen die uit de vagina’s van de strippers werden gelanceerd en bananen te eten die uit de vagina’s van de artiesten staken’. Daarbij werd ook druk uitgeoefend op een vrouwelijke werknemer die weigerde mee te doen.

Voor Lizzbians – haar trouwe schare fans – zal het even schrikken zijn. De beschuldigingen, die de juridische toets nog moeten doorstaan en door de stripclub zelf ontkend worden, raken aan de kernboodschap van Lizzo. De zwarte zangeres met een maatje meer is boegbeeld van een beweging die lichaamsvormen van alle heersende normen probeert te ontdoen.

‘Vier wie je bent’, schreeuwt Lizzo van de daken, maar niet in de coulissen? Een beetje alsof een bekende burn-outprof plots zelf een toxische leidinggevende zou blijken te zijn.

Dwarsfluit

In 2020 beschreef het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone Lizzo als ‘een nieuw soort superster’, omdat ze als zwarte zangeres met een maatje meer haar plek opeiste in ‘de voornamelijk slanke en witte popscene’. Een figuur als Lizzo had, zo lijkt de consensus, tien jaar geleden geen schijn van kans gemaakt in de popindustrie.

Lizzo – echte naam Melissa Viviane Jefferson – lijkt op geen enkel vlak in de gangbare clichés te passen. Ze groeit op met gospel, noemt ‘OK Computer’ van Radiohead de ‘soundtrack van mijn jeugd’ – niet meteen de muziek waar andere zwarte meisjes zich mee vereenzelvigen – en geeft op haar 21ste een universitaire studie dwarsfluit in Houston op, om het dan als rapper te proberen.

Beeld BETHANY MOLLENKOF / NYT

In interviews of speeches vertelt Lizzo over de financiële problemen die volgden, en hoe ze een jaar in haar auto woonde om uit de kosten te geraken. Evengoed gaat het over de dood van haar vader, of hoe twerken haar verloste van de ‘hekel aan mijn kont’ – in diezelfde TED-talk beschrijft ze de zwarte geschiedenis van twerken.

Dat Prince haar in 2014 als tweede stem in ‘Boytrouble’ in de kijker zet, blijkt niet voldoende om het blik aan onzekerheid weg te spoelen. ‘Lange tijd was er voor mij geen plaats in de showroom. Ik zat weggestopt in de achterste kast’, zei Lizzo – een combinatie van roepnaam Lissa en de Jay Z-song ‘Izzo’ – na haar doorbraak in 2019.

Na twee lauw onthaalde albums wordt de derde worp ‘Cuz I Love You’ dat jaar wél de stormram. Met single ‘Truth Hurts’ staat ze wekenlang bovenaan in de Amerikaanse Billboard-hitlijst, in Europa charmeert vooral de dansbare zomersingle ‘Juice’. Time Magazine zet haar even later op de cover als ‘Entertainer of the year’.

Lees ook Recensie: Lizzo heeft het leven voor een goede documentaire, helaas is ‘Love, Lizzo’ geen goede documentaire ★★½☆☆

Entertainend is het minste wat je kan zeggen van Lizzo. Staat ze niet te schudden in een tanga, dan speelt ze (al twerkend) op de kristallen, eeuwenoude fluit van de Amerikaanse president James Madison, een van Amerika’s Founding Fathers. Altijd met de drie zelf’s in het achterhoofd: zelfvertrouwen, zelfliefde, zelfrelativering.

De balans zorgde dat de positieve attitude oprecht overkwam, dat de shapewear van haar label Yitty – met maten XS tot 6XL – niet als goedkope marketing werd beschouwd. In de Emmy-winnende serie ‘Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls’ ging ze op zoek naar dansers die er zoals haar uitzien, in tegenstelling tot ‘de dansers die ik via agentschappen kan inhuren’.

Het orgelpunt komt er begin dit jaar, wanneer ze als eerste zwarte vrouw sinds Whitney Houston in 1994 de Grammy voor Record of the Year wint met ‘About Damn Time’. Bekroning voor een funky riedel en een funky persoonlijkheid.

Barbie

Onderweg waren er tot nu toe enkel kleine opschuddingen, eigen aan het vergrootglas op dit soort wereldsterren. Het woord ‘spaz’ in een lyric, die haar op forse kritiek kwam te staan van mensen die met spasmen kampen, werd uiteindelijk weggehaald. Of de TikTok-filmpjes over een tien dagen durend smoothiedieet, volgens sommige fans net iets te veel promotie voor de dieetcultuur.

De storm zal nu minder snel gaan liggen. Documentairemaker Sophia Nahli Allison, die twee weken meeliep met Lizzo, noemt haar nu ‘arrogant, egoïstisch en onaardig’. Ook Beyoncé besloot tijdens een concert haar gewoonlijke shout-out naar Lizzo tijdens het nummer ‘Break My Soul (Queen’s Remix)’ even over te slaan.

Of er iets verandert aan de introscène van ‘Barbie’ zal moeten blijken. Die hitfilm, die bodypositivity viert, ontwaakt op de tonen van het nummer ‘Pink’. Gezongen door, jawel, Lizzo.