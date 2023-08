‘Austin’ van Post Malone: een pijnlijk persoonlijke plaat

Vóór Post Malone zijn identiteit overliet aan zijn tatoeëerder en RapNameGenerator.com berispten zijn schooljuffen hem nog gewoon als Austin Post. De jongste van de Texaan heet simpelweg ‘Austin’ en bevat 17 tracks zonder één feature: meer hebt u niet nodig om te weten dat het een pijnlijk persoonlijke plaat betreft. Geen ‘Poppin’ pillies and pourin’ liquor’ meer? Helaas wel, maar sinds de komst van vrouw en kind maakte de trots over doorgedrukte blisters en lege flessen plaats voor weerzin.

In de mooie openers ‘Don’t Understand’ en ‘Something Real’ gunt Post ons een inkijk recht in zijn borstkas: een vervette lever en een vaker gebroken dan gelijmd hart, waarin we tot straffe afsluiters ‘Green Thumb’ en ‘Laugh it off’ naar believen mogen rondwroeten.

In zijn transformatie van rapper naar (pop)zanger staat niet élk nummer even stabiel – tijdens ‘Enough is Enough’ vielen de Coldplay-ballonnen uit ons plafond en ‘Landmine’ klinkt als de slotscène van ‘Pitch Perfect’ – maar zelfs dan voelt ieder woord schrijnend oprecht. Alsof Post tegen zichzelf murmelt, in de badkamerspiegel aangestaard door zijn eigen glazige ogen en de initialen van zijn dochter. Die liet hij niet voor niets op zijn voorhoofd vereeuwigen.

