Balthazar en Whispering Sons veroveren de muziektempel L’Olympia: ‘Serieus, ik voel een dankbaarheid die ik vroeger niet kende’

De namen van twee van de beste Belgische bands van het moment in die iconische rode neon- letters op die gevel van L’Olympia in Parijs: dat zicht alleen al doet wat met een mens. Balthazar en support act Whispering Sons verkochten de zaal moeiteloos uit op zondag 7 november, Humo nam de Thalys naar de Lichtstad om de temperatuur backstage én in de concertzaal te meten. ‘Het is raar, maar we verkopen nu méér tickets dan voor corona.’

Michel Berger, Véronique Sanson en natuurlijk Brel en Piaf: hun foto’s sieren de muur in de artiestenloge, want L’Olympia pakt maar al te graag uit met het roemrijke verleden van deze zaal. Het is vier uur in de namiddag en Fenne Kuppens zoeft me voorbij in de catacomben onder het podium: terwijl Balthazar net z’n soundcheck afsluit, is haar groep Whispering Sons nog maar pas toegekomen. De reden dat ze deze tournee altijd later arriveren: ze beschikken (nog) niet over een tourbus zoals Balthazar. Na ieder optreden slapen Kuppens en co. in een hotel, om ’s anderendaags een halve dag in de bestelwagen te zitten op weg naar de volgende bestemming. Intussen ook aanwezig: gitarist Kobe Lijnen.

KOBE LIJNEN «Bovendien combineren we het voorprogramma voor Balthazar met eigen soloshows – vaak voor een zaal van 500 man. Dat zijn meestal optredens die nog voor de pandemie waren vastgelegd en die we nu moeten inhalen. De route is daardoor vaak van hot naar her.»

FENNE KUPPENS «Van Rennes naar Lyon, dan terug naar Nantes, vervolgens naar Lorient en nu Parijs: best pittig. Meestal zijn we tegen vijf uur binnen, dan is het soundchecken, eten, show spelen en weer inpakken.»

Beeld ALEXANDER D’HIET

HUMO Vier jaar geleden beleefden jullie in Parijs een heftige ruzie, na een optreden in Espace B. Wat doen jullie sindsdien om zulke toestanden te vermijden?

LIJNEN «Géén 27 shows spelen in 35 dagen, zoals toen. Ach, we waren net afgestudeerd, nog groen achter de oren, en vooral: vermoeid. Dan maak je je kwaad over dingen die je normaal gezien nooit zouden storen. Ik weet nog dat ik probeerde te sussen, maar dat werkte absoluut niet.»

KUPPENS «Nee, jij zat gewoon te mokken in de bus, terwijl ik op straat ruzie stond te maken (lacht). Dat was geen mooie avond, maar de dag erna was alles wel vergeten.»

LIJNEN «We kregen die avond een backstage van drie meter op drie meter, die we moesten delen met twee andere bands. Dan zit je op elkaars lip, hè. Ook die omstandigheden zijn intussen verbeterd, zoals je ziet.»

Terwijl Fenne zich terugtrekt in haar loge om het overhemd te stomen dat ze vanavond op het podium zal dragen – ‘Heel rustgevend om te doen, en ik kan toch niet met een gekreukt hemd op het podium staan?’ – heerst even verderop in de kleedkamer van Balthazar die typische backstage-bedrijvigheid. Roadies lopen binnen en buiten, (tour)managers tokkelen op hun laptop, groepsleden hangen languit in sofa’s, meegekomen vrienden uit België speuren de koelkasten af naar drankjes. Terwijl tal van groepen en organisatoren bij ons klagen over een teleurstellende ticketverkoop – het lijkt vooralsnog allemaal flink tegen te vallen met het ‘roaring twenties’-effect dat het Rijk der Vrijheid met zich zou meebrengen – valt er een heel ander verhaal te noteren bij Balthazar: op deze tournee verkopen ze net méér tickets dan pre-corona.

JINTE DEPREZ «Overal spelen we onze grootste shows ooit. Zelfs in het ‘moeilijke’ Londen, waar we morgen voor 1.300 man in The Electric Ballroom staan. Binnen twee weken staan we in Istanbul in de Volkswagen Arena – voor 3.000 man, een gereduceerde corona-capaciteit – en daar kijk ik het meest naar uit. Het is sowieso een plek waar Belgische muziek het goed doet – denk maar aan Oscar and the Wolf en Tamino – maar ook daar zijn we weer iets hoger geklommen.»

HUMO Veel groepen vreesden tijdens de pandemie dat hun uitgekomen plaat in een ‘zwart gat’ zou verdwijnen, omdat ze niet live gepromoot kon worden. Ként het publiek op deze tournee de songs van het begin 2021 uitgekomen ‘Sand’?

MAARTEN DEVOLDERE «Meer zelfs: deze plaat is kunnen rijpen bij het publiek, zodat men nu helemaal loos gaat op die songs. ‘Losers’ is nu zelfs één van onze bisnummers, terwijl we normaliter eindigden met een ouder nummer.»

DEPREZ «Hier in Parijs kennen de mensen ook alle nummers van onze eerste plaat, terwijl dat veel minder het geval is in pakweg Istanbul of Rusland. Daar kennen ze vooral onze laatste platen, ‘Sand’ op kop. Ons publiek is daar heel jong.»

BALTHAZAR Beeld ALEXANDER D’HIET

HUMO Toen ik jullie in juni interviewde, leek de rust van de lockdowns jullie goed meegevallen te zijn. ‘Na tien jaar intensief touren waren we verslaafd geraakt aan dat bestaan, we wisten niet beter,’ klonk het. Iets zegt me dat de verslaving helemaal terug is.

DEVOLDERE «Euh, we hadden gisteren een rustdag, en we zijn zwaar uitgeweest (lacht).»

DEPREZ «We zijn er misschien iets té enthousiast weer ingevlogen. En hebben een beetje onderschat dat onze conditie niet helemaal je dat meer is (lacht). Al sporten we nu ook: ik heb zelfs mijn koersfiets mee.»

DEVOLDERE «En de volgende keer nemen we een fietsmonteur mee als roadie! Serieus, ik voel nu een dankbaarheid die ik vroeger niet kende. Voor de pandemie nam ik dit allemaal for granted, nu besef ik: ‘fuck, dit is écht de coolste job ter wereld.’»

DEPREZ «We weten morgen pas of we over enkele dagen in Moskou kunnen spelen, want die stad zit nu in lockdown. Iedere avond dat je mág spelen, speel je daardoor bewuster.»

HUMO Balthazar speelt voor de tweede keer een soloshow in L’Olympia. Is het omdat dit de tweede keer is dat jullie zo relaxt zijn?

DEVOLDERE «Zenuwen hebben we nooit gehad. We zijn met veel in deze groep: als iemand een steek laat vallen, is er altijd iemand die dat opvangt. Soms is dat zelfs pijnlijk voor je ego.»

DEPREZ «Ik had dat vorige week in Madrid: ‘Sorry gasten, ik heb het echt verkloot.’ Waarop iedereen: ‘Allee, het was toch een goeie show?’ ‘What the fuck? Ik doe er niet toe of wat!?’ (lacht) Maar beloofd: vanavond doen we allemaal ons best.»

Terug van haar soundcheck met Whispering Sons trek ik Fenne Kuppens nog eens aan haar – kreukvrije – hemd. Zij is er niet helemaal gerust op.

KUPPENS «Grote zaal toch. Ik vraag me af of er volk zal staan voor ons. Dus ja: zenuwen.»

In het halfuur dat Whispering Sons krijgt, loopt L’Olympia aardig vol en reageert het publiek allesbehalve lauw. Fenne Kuppens en de haren serveren de Parijzenaars een vinnige, pulserende set met vooral materiaal uit de tweede plaat ‘Several Others’. Mooi om te zien hoe er na het eerste applaus zichtbaar duizend kilogram van de schouders van Kuppens en co. valt. Tegen dat killer track ‘Flood’ passeert, met Kuppens in de rol van ‘murmurous, murmurous’ mompelende schikgodin, zit de zaal vol en is het merendeel ervan méé met deze hoekige groep en haar aparte frontvrouw, er wordt zelfs – aarzelend, maar toch – meegedanst met haar eigenzinnige ritmiek.

De absolute chouchous voor wie les rockeurs de Paris zich vanavond naar deze zaal hebben gehaast, zijn natuurlijk Balthazar. De groep met de twee frontmannen speelt een show van bijna twee uur met een haast jaloersmakende souplesse. En of het nu ‘les chansons plus intimes’ zijn zoals Jinte Deprez ze ergens introduceert – met stip: ‘You Won’t Come Around’ uit ‘Sand’ en ‘Grapefruit’ uit ‘Fever’, met een glansrol voor de eenzame trompet van Tijs Delbeke – of de meer dansbare nummers als ‘Blood Like Wine’ en ‘Entertainment’ (dat door de hele zaal, balkon inbegrepen, nog minutenlang na de outro wordt geneuried): Parijs verorbert het als zoete koek.

En het is waar: ‘Losers’ van de laatste plaat ‘Sand’ werkt perfect als afsluiter, vraag het aan dit meezingend en -dansend L’Olympia. Rest er maar één vraag na een triomftocht als deze: what’s next?

Waar en wanneer kunt u Balthazar en Whispering Sons live nog aan het werk zien? BALTHAZAR 25 & 26/11 @ Lotto Arena, Antwerpen WHISPERING SONS 16/12 @ AB, Brussel 12/02/22 @ KulturA, Liège 02/04/22 @ Cactus, Brugge 13/04/22 @ Het Depot, Leuven 22/04/22 @ Trix, Antwerp 25/06/22 @ TW Classic 2022, Werchter

