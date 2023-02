Bassist ‘Lange Polle’ verlaat Triggerfinger: ‘Het gevoel van een sprong in het diepe’

Bassist Paul ‘Lange Polle’ Van Bruystegem verlaat Triggerfinger om zich op zijn eigen projecten te richten. Dat kondigt de band aan op Facebook. ‘Het is tijd voor nieuwe avonturen en uitdagingen, om te voelen dat ik nog leef.’

Paul Van Bruystegem, beter bekend als ‘Monsieur Paul’ of ‘Lange Polle’, maakt al twintig jaar deel uit van Triggerfinger, de band met Ruben Block en Mario Goossens. “Twintig onwaarschijnlijk boeiende, muzikale, opwindende, creatieve, heftige jaren”, zegt hij daarover. “Jaren van hard werken, hard lachen én hard spelen.”

Van Bruystegem kondigt aan dat hij besloten heeft om de band na al die jaren te verlaten om zich meer toe te leggen op eigen projecten. “Het is tijd voor verandering, om nieuwe avonturen en uitdagingen aan te gaan, terug het gevoel te krijgen van een sprong in het diepe, zonder goed te weten of ik nog wel kan zwemmen.”

Aan zijn tijd bij de band houdt hij vooral positieve herinneringen over. “Ik besef met wat voor straffe muzikanten ik heb mogen samenwerken. In de band werden we vrienden, evolueerden we naar broers en soulmates. Het waren geweldige jaren waar ik met heel veel fierheid en dankbaarheid aan terug zal denken.”

Op 5 en 6 juni speelt Triggerfinger nog twee shows in Nederland met Van Bruystegem op de bas, op 10 juni volgt het laatste optreden in de AB. Tickets voor die laatste optredens zijn vanaf vrijdag te koop.

Geoffrey Burton, gitarist bij onder meer Hong Kong Dong, zal daarna de baslijnen verzorgen tijdens de optredens van Triggerfinger.