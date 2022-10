Bauke (18) verkocht de Trix uit voor een Taylor Swift-feest: ‘De playlist met onze favorieten is zeven uur lang, en het feestje duurt maar zes uur!’

Tien minuten: in die tijd gingen alle 1.100 tickets over de spreekwoordelijke toonbank voor Swiftieverse, de eerste Belgische fanparty rond Taylor Swift in Trix. Om het in swiftiaanse termen uit te drukken: dat is even lang als de uitgebreide versie van ‘All Too Well’ die de zangeres vorig jaar uitbracht en die meteen uitgroeide tot een favoriet van de fans. Eén van hen is het brein achter Swiftieverse: Bauke Van den Bossche, een 18-jarige student lager onderwijs.

HUMO Een volledige clubavond wijden aan Taylor Swift: hoe kóm je erbij, Bauke?

BAUKE VAN DEN BOSSCHE «Ik ben al fan van haar sinds de single ‘Shake It Off’ uit 2014. In vriendenboekjes schreef ik later: ‘Ik wil Taylor Swift worden!’

»Welnu, op TikTok zag ik de voorbije jaren geregeld filmpjes van Taylor-fanparty’s, maar die waren allemaal te ver weg. Dus dacht ik: waarom organiseer ik er zélf geen? Mijn vader werkt als vrijwilliger bij Trix en heeft mijn idee voorgesteld. Ze hebben er meteen hun schouders onder gezet.»

HUMO Heb je met een medeorganisator als Trix zelf nog veel werk?

VAN DEN BOSSCHE «Ik ben nu videoclips aan het uitzoeken die geprojecteerd zullen worden, en voor de dj heb ik een playlist samengesteld met favorieten van de fans. Die lijst is al zeven uur lang, een uur langer dan Swiftieverse zal duren.»

HUMO Swiftieverse vindt niet toevallig vrijdag plaats: je idool brengt die dag ‘Midnights’ uit, haar nieuwe plaat.

VAN DEN BOSSCHE «Inderdaad. Waarschijnlijk zullen we ze één keer van voren naar achteren draaien. (Mysterieus) En wie wil weten wat er verder nog te beleven valt, zal erbij moeten zijn!»

HUMO Wat verwacht je van ‘Midnights’?

VAN DEN BOSSCHE «Dat is moeilijk te zeggen, en dat vind ik net zo cool aan Taylor: ze vindt zichzelf telkens opnieuw uit. Er is ook nog niks bekend over de plaat, alleen dat de dertien nummers gaan over evenveel slapeloze nachten.

»Ik hoop dat ze in haar teksten opnieuw verhalen zal vertellen, zoals op de voorgangers ‘Folklore’ en ‘Evermore’. De sound mag, wat mij betreft, aanleunen bij Fleetwood Mac of Lana Del Rey: die seventiesvibe zit al in het artwork.»

HUMO Tot slot: wat weet alleen de ware fan over Taylor Swift?

VAN DEN BOSSCHE «Dat de rode sjaal waar ze over schrijft in ‘All Too Well’ een metafoor is voor een ex-geliefde of verloren vriend die je in je hart blijft dragen, ook al is de relatie voorbij.»

HUMO En wat is het grootste misverstand over de zangeres?

VAN DEN BOSSCHE «Dat ze alleen maar dramatische liedjes over haar liefdesbreuken pent. Klopt níét!»

Swiftieverse, vrijdag 21 oktober in Trix, Antwerpen. Het evenement is uitverkocht.

‘Midnights’ verschijnt op 21 oktober bij Republic Records.

Beeld rv

