Bazart bouwt Nederlandstalig feestje en Loreen zakt af naar België

Na de mainstage van Werchter zal Bazart wederom een riedeltje spelen in het Sportpaleis, op zaterdag 23 december. De groep heeft in oktober 2022 een eigen platenlabel opgericht, Echo heet het kind, dat ook een platform wil zijn voor ander Nederlandstalige muziek. Zodoende nemen Mathieu Terryn en co. andere Nederlandse vrienden mee, maar met wie ze het podium gaan delen willen ze nog niet kwijt. Een ding is zeker: met de ijzersterkte live-reputatie van Bazart wordt het een feest van jewelste.

Tickets beschikbaar vanaf vrijdag 26 mei

★★★★★ voor Bazart op Rock Werchter: het concert mondde via de linkerrijstrook naar de hel uit in complete waanzin

***

Dubbel Eurosong in België

Maandag 22 mei

Zweedse heksachtige en dubbelvoudige Eurosongwinnaar Loreen komt op 14 november naar Trix in Antwerpen, als deel van een Europese tour. In 2012 speelde ze het Eurovisiesongfestival naar huis met het nummer ‘Euphoria’, wat ze dit jaar vlotjes overdeed met ‘Tattoo’. De popster heeft een Engelstalig album maar heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk gefocust op Zweedse nummers. Ze staat bekend om haar spirituele sfeertje en sterke live-optredens. Tickets vanaf 26 mei om 10u.

Nog meer Eurosong-camp op Belgische bodem want ook Alessandra, de Noorse inzending van dit jaar zal in Trix staan. De singer-songwriter eindigde vijfde met ‘Queen of Kings’. Ze wil naar eigen zeggen vooral zelfliefde promoten, dus het feit dat ze op 14 februari – Valentijn, voor de romantici – zal spelen is misschien geen toeval.

***

Verrassing! Noel Gallagher’s High Flying Birds eerste headliner van Crammerock 2023

16 mei 2023

De eerste naam voor Crammerock 2023 is binnen! Noel Gallagher (u ongetwijfeld bekend als onuitstaanbare frontman van Oasis) zal met zijn High Flying Birds op zaterdag 2 september headlinen op de tweede festivaldag. Gallagher is met zijn solo project ondertussen al toe aan zijn vierde album en na een wereldtournée met passages op Glastonbury en shows in de USA en UK is hij eindelijk klaar om ook in Stekene neer te dalen.

Crammerock 2023 vindt plaats op vrijdag 1 september en zaterdag 2 september. De ticketverkoop start op zaterdag 20 mei om 10 uur. Meer namen voor Crammerock worden binnenkort bekendgemaakt.

***

Zeg niet langer The Weeknd tegen The Weeknd: zanger kiest voor andere naam



De Canadese zanger The Weeknd gebruikt op sociale media opnieuw zijn echte naam Abel Tesfaye. Daarmee lijkt hij officieel afscheid te nemen van zijn alter ego. ‘Ik ben klaar om The Weeknd achter mij te laten’, liet hij eerder deze maand vallen in een interview. ‘Ik wil The Weeknd dood. Ik probeer de naam van me af te schudden zodat ik snel herboren kan worden. Als The Weeknd heb ik alles gezegd wat ik kan zeggen.’

Een jaar geleden hintte hij al naar een naamswijziging in een tweet: ‘ABEL, voorheen gekend als The Weeknd?’ Nu is het dus zover. Toch komt er nog één laatste album onder het alter ego van The Weeknd. ‘Het album waar ik nu aan werk is waarschijnlijk een afsluitende knaller voor The Weeknd’, vertelde hij.

ABEL formally known as The Weeknd ? — Abel Tesfaye (@theweeknd) 3 april 2022

Onder de naam The Weeknd was de zanger enorm succesvol. In 2010 werd hij opgepikt door zijn landgenoot en rapper Drake toen hij zijn demo’s online zette. Intussen werd hij uitgeroepen tot populairste artiest ter wereld door Guinness World Records. De eretitel heeft hij niet alleen te danken aan de nummer één-singles in de hitparades, maar ook aan zijn grote succes op Spotify. De zanger domineert het streamingplatform met maandelijks 111 miljoen mensen die naar zijn muziek luisteren. Dat is veruit het meeste wereldwijd; Abel – voorheen The Weeknd dus – is de enige artiest die de kaap van 100 miljoen luisteraars weet te overstijgen. Momenteel staat Miley Cyrus op de tweede plaats op Spotify met 82,4 miljoen maandelijkse luisteraars.

Zijn muziek leverde de zanger meer dan 45 platina singles en albums op, en vier Grammy’s. Binnenkort debuteert hij ook als acteur in een hoofdrol, in de HBO-serie ‘The Idol’, naast Lily-Rose Depp, de dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis.

***

De Jeugd, de blues en de nostalgie: knetterende nieuwe namen Lokerse Feesten

12 mei 2023

De Lokerse Feesten vult haar tweede festivaldag netjes in met Hollandse hiphop van De Jeugd van Tegenwoordig, meteen hun enige festivalshow deze zomer. Zij krijgen gezelschap van hitmachine Kungs, Rag’n’Bone Man (winnaar van meest irritante oorwurm met ‘Human), XINK en Vlaams hiphopfenomeent Glints. De dag wordt afgerond door de Nieuwe Lichting winnaars Mayorga en Jack Vamp & The Castle Of Creep.

Op maandag 7 augustus vervoegen Vive La Fête en The Waeve (Blur gitarist Graham Coxon) Placebo, Siouxsie en The Haunted Youth. Antwerpse en Brusselse rap worden op woensdag verzorgd door Kleine Crack & Slagter en Jazz Brak (van STIKSTOF), respectievelijk. Op donderdag is het uitkijken naar Tsar B, dansmuziek pur sang van Lander & Adriaan, Balthazar en indie-oudgediende Wilco.

Van 4 tot 13 augustus, tickets en meer info via lokersefeesten.be

***

Roméo Elvis onthult met teaservideo op YouTube nieuwe project “Les Galeries”

10 mei 2023

Ons Brussels ketje Roméo Elvis heeft een opvolger voor zijn plaat ‘tout peut arriver’ klaarliggen. Zijn nieuwe EP ‘Les Galeries’ zal 9 tracks tellen en komt uit op 26 mei.

Via een teaservideo van net geen één minuut dertig op YouTube krijg je een glimp van wat komen zal. Hij vertrekt uit zijn appartement in Vorst en neemt je al fietsend mee door de straten van Brussel. Op het einde houdt hij halt in een platenzaak waar hij je de hoes toont met een mysterieuze skyline.

***

Stromae annuleert optredens Rock Werchter en Paleis 12: ‘Het is een moeilijke beslissing om te nemen, maar een noodzakelijke om te genezen’

9 mei 2023

Na verschillende afgelaste optredens vorige en deze maand kondigt Stromae op zijn Twitteraccount aan de hij ook de resterende 28 shows van zijn Multitude-tour moet annuleren. Paul Van Haver, zoals Stromae echt heet, zal dus niet optreden op Rock Werchter 2023 op 1 juli en ook zijn vijf shows in Paleis 12 (op 1, 2, 3 juni en 8, 9 december) gaan niet door.

De beslissing volgt nadat het ‘enkele maanden geleden bergaf ging met zijn gezondheid’. ‘Omringd door familie, vrienden, dokters en mijn team hoopte ik snel genoeg te genezen om de tour verder te zetten en jullie zo snel mogelijk te ontmoeten. Helaas moet ik vandaag aanvaarden dat de tijd die ik nodig heb om te rusten en te genezen langer zal duren dan ik verwachtte.’

‘Ik keek even hard uit naar de ontmoetingen als jullie. Het is een moeilijke beslissing om te nemen, maar tegelijk een noodzakelijke om te genezen.’

Personen met een ticket voor Paleis 12 kunnen bij de organisatie terecht voor een terugbetaling.

De organisatie van Rock Werchter liet al weten Stromae veel beterschap te wensen en dat er nog geen nieuws is over een mogelijke vervanger: ‘Er is geen draaiboek voor dit soort situatie, geen plan B of C dat klaarligt als een headliner afzegt. Onze programmatoren zijn aan het werk om de best mogelijke vervanger vast te leggen.’ Enkele weken geleden verraste het festival wel met de aankondiging van technokoningin Charlotte De Witte, de kans lijkt dus reëel dat zij zijn plaats op het hoofdpodium zal innemen.

***

Kate Bush en Rage Against The Machine krijgen een plekje in de Rock and Roll Hall of Fame

Welke muzikanten verdienen eeuwige lof en heil voor hun liedjes, hun concerten en hun wonderbaarlijke zijn tout court? Een vraag om eindeloos over te ouwehoeren, kijk maar naar hoe Twitter op oudjaar loos gaat over Disturbed in De Tijdloze. In de Verenigde Staten lossen ze dat op en petit comité en noemen ze het de Rock and Roll Hall of Fame.

Woensdag werden weer wat illustere namen toegevoegd aan die eregalerij. Daar zit alles bij elkaar maar één rockband bij: Rage Against The Machine, alweer drie decennia goed voor gierende gitaren en gebrieste meningen. Niet onterecht had de jury ook aandacht voor hiphop (Missy Elliott), country (Willie Nelson), soul (The Spinners) en pop-perfectie (George Michael, Sheryl Crow en Kate Bush). Bij dezen weten we dat de jury van de Rock and Roll Hall of Fame na een dagje rijp beraad graag naar ‘Stranger Things' kijkt. Voor de andere genomineerden A Tribe Called Quest, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, Soundgarden, White Stripes en Warren Zevon is het nog minstens een jaar wachten.

Ook in de nevencategorieën zijn er nieuwe namen bijgekomen. DJ Kool Herc en Link Wray kregen een plekje in de Musical Influences-categorie voor hun pionierswerk in respectievelijk de hiphop en de rock. Don Cornelius, presentator van het muziekprogramma ‘Soul Train’, wordt geëerd in de categorie Non-Performers. Chaka Khan, Al Kooper en Bernie Taupin, de tekstschrijver van Elton John, krijgen een Award for Musical Excellence.

De ceremonie vindt plaats op 3 november.

***

‘t Hof van Commerce maakt eenmalige comeback ter ere van 25 jaar ‘En in Izzegem’

3 mei 2023

‘t Hof van Commerce, ‘s Lands meest legendarische West-Vlaamse (+1 Limburger) hiphopcrew, schudt de winterslaap van zich af met de 25e verjaardag van hun debuutalbum ‘En In Izzegem’. En dat in dé place to be, althans in West-Vlaanderen: Kortrijk. Op zaterdag 2 september weerklinkt op het Nelson Mandela-plein zoals dagelijks onverstaanbaar gewauwel, maar dit keer uiterst melodisch en onder oldskool beats. Greatest hits incluis, zoals het een comebackconcert betaamt.

Kom mor ip met die tickets, denkt u? De ticketverkoop voor de West-Vlaamse trip down memory lane met Flip Kowlier of ‘Levrancier’, Buyse (Serge Buyse) of ‘Dommestik’ en DJ 4T4 (Kristof Michiels) gaat vrijdag 5 mei om 10 u van start op www.thofvancommerce.be. Een ticket kost 40 euro.

***

Pukkelpop blijft verwennen met XINK, Obongjayar en Lil Tjay

26 april 2023

Met een verse hutsepot aan acts mikt Pukkelpop (van 17 tot 20 augustus) op het breedste publiek. Vrijdag is het naast de gender- en genre-bending Dorian Electra is het ook uitkijken naar de zweverige belpop van BLUAI, indiedarlings DIRK. en klassieke muziek rapper sor. Ook altijd al een memerapper aan het werk willen zien? Dromen zijn geen bedrog want Amsterdammer Gotu Jim is zaterdag ook van de partij, zij aan zij op de affiche met r&b-zangeres Fousheé, geprezen kunstenares Nabihah Iqbal en de hipphop/metal van Deijuvhs. Zondag komt XINK het kind in ieder van ons beroeren, plukt Humo’s Rock Rally halve finalist Kids With Buns aan hartesnaren en stelt podiumbeest Obongjayar zijn langverwachte debuutplaat ‘Some Nights I Dream of Doors’ voor.

Jonge hiphopper Lil Tjay zal zich staande moeten houden naast de eerder aangekondigde Mackelmore en Brusselse trots Zwangere Guy. Voor haters van de hop is er ook Billie Eilish, The Killers, Yungblud en de bijna-boomers Limp Bizkit.

Meer info en tickets via pukkelpop.be.

***

De gitariste van Rock Rally-winnaar BLUAI maakt het uit

24 april 2023

Exact een jaar geleden won het dromerige BLUAI de Humo's Rock Rally, na ook de eerste plaats in De Nieuwe Lichting van Studio Brussel te hebben gekaapt. Helaas moeten frontvrouw Catherine Smet, bassist Caitlin Talbut en drummer Mo Govaerts vanop heden verder zonder het zoete gitaargeluid van Amina Parago, volgens de socials “om haar dromen na te jagen op een ander pad”.

Het is de tweede keer dat de gitarist van BLUAI afzwaait: na de opnames van hun eerste EP ‘Junkyard’ hield Ilayda Cicek aka ILA het voor bekeken omdat de agenda’s te druk werden.

***

Macklemore! Dry Cleaning! Pukkelpop pakt nog eens uit met vijf nieuwe namen

19 april 2023

Wie Pukkelpop dit jaar aan zich voorbij wilde laten gaan, gaat best nog eens met zichzelf in overleg, want Chokri en co. pakken nog eens uit met nieuwe namen. Op zondag mag Macklemore op de mainstage zijn oorwormen – ‘Thriftshop’ verblijft nog steeds kosteloos in ons hoofd – aan de man brengen. De laatste festivaldag zal vooral keuzestress met zich meebrengen, want ook punkers Destroy Boys, dj Charlie Sparks en singer-songwriter Bakar dingen mee naar uw aandacht. En dan te zeggen dat het al moeilijk behoorlijk puzzelen was met eerder aangekondigde acts Zwangere Guy, Florence + The Machine en The Killers.

Zaterdag beloofde al een ervaring op zich te worden met Angèle, Limp Bizkit en 2MANYDJS en nu vervolledigen de hypnotiserende postpunk van Dry Cleaning en het drum-’n-bassbommetje Kanine het plaatje.

Meer info en tickets via pukkelpop.be.

***

Sting heeft een mooie boodschap in zijn fles: hij komt in november weer naar België

17 april 2023

Nog geen jaar nadat Sting op gracieuze wijze Gent Jazz uit zijn hand liet eten, heeft de rankste aller Britse basgitaristen een nieuw concert aangekondigd. Afspraak op zaterdag 25 november in Vorst Nationaal, waar de frontman van The Police halt houdt met dezelfde ‘My Songs’-tournee als die waarmee hij in Gent was. Ook de special guest is nog steeds dezelfde: Joe Sumner, de zoon van Sting en ook bekend van zijn hit ‘Every Little Thing He Does Is Nepotism’.

Over Gent Jazz schreef Onze Man: ‘De band gaf het volk wel wat het wilde: de ene hit na de andere, solide en met vaart gespeeld. [...] Serieus, prop een rosse cent onder Stings strakke oranje shirt - bijzonder strak shirt voor een zeventigjarige trouwens - en er komt geheid een briefje van honderd pond uit zijn mond. Wat een man, wat een groep. Tikje routineus afgewerkt misschien, net niet blasé, maar dat zeg je ook niet luidop als Lukaku zijn twintigste van het seizoen tegen de netten buffelt.’

Tickets zijn te koop vanaf vrijdag 21 april om 10 uur via livenation.be.

***

‘Festivals zo duur dat bezoekers meer drugs gebruiken’

14 april 2023

Interessant onderzoekje uit Nederland van EenVandaag: 19% van de ondervraagde festivalgangers verwacht door de gestegen prijzen komende zomer meer drugs te gebruiken dan normaal. Door de hoge inflatie verhoogden veel festivals dit jaar zowel de prijzen voor tickets en campingplaatsen als de prijs voor consumptiemunten. ‘Voor 20 euro heb je een xtc-pil én een hele dag water op een festival. Met bier en eten ben je drie of vier keer zo veel kwijt’, aldus een van de ondervraagden.

Andere festivalgangers besparen op een iets conventionelere manier: 37 procent van de ondervraagden geeft aan dit jaar één of meerdere festivals over te slaan vanwege de gestegen prijzen.

Voor vier dagen Rock Werchter betaal 292 euro, waar dat vorig jaar 266 euro was, een prijsstijging van 9 procent. Een combiticket voor Pukkelpop kost dit jaar 265 euro, 20 euro meer dan vorig jaar. In 2019 betaalde je daar nog 205 euro voor.

Voor het onderzoek werden 1.758 mensen tussen de 16 en 34 jaar ondervraagd.

Waarop ook een fijne nieuwe single ‘Rommel’ staat, en daarbij hoort ook een absurde kortfilm, zie hieronder. Goldband is deze zomer te zien op CORE, Werchter Boutique, Rock Zottegem, Cactus Festival, Suikerrock en Lokerse Feesten. Lees ook de 7 hoofdzonden van Goldband: ‘Bier, bacardi-cola en onze dealer: de drie voorwaarden voor een geslaagd avondje’

Coely, Black Box Revelation en co: Dranouter trekt vers blik Belgen open

Dranouter trekt vers blik Belgen open

Selah Sue, Warhaus, Daan en Bazart stonden al te popelen om van 4 tot 6 augustus af te zakken naar de voet van de Kemmelberg, vandaag gooit Dranouter daar nog een pak landgenoten bovenop. Gesp u vast voor onder meer de hiphop, soul en r&b van Coely op zaterdag 5 augustus, kleinkunstkoning Jan De Wilde (5 augustus), de rockende ridders van de Black Box Revelation (4 augustus)en nimf van het Nederlands Johannes is Zijn Naam (6 augustus).

De volledige line-up, tickets en info zijn te vinden op www.festivaldranouter.be

Staat de vervanger van Stromae al klaar? Rock Werchter kondigt ‘verrassingsact’ Charlotte De Witte

6 april 2023

Uw Vrijdag was al Goed, maar staat op het punt om nog beter te worden: Rock Werchter heeft zonet een verrassing toegevoegd aan haar line-up. Technokoningin Charlotte De Witte komt The Barn op donderdag 29 juni onderdompelen in loeiharde beats. Wij kunnen alleen maar hopen dat de installatie het in Werchter beter uithoudt dan die van de concullega’s in Hasselt vorig jaar.

De ‘verrassingsaankondiging’ van Werchter is wel opvallend, aangezien de line-up al eerder volledig was bekendgemaakt. Heeft de onzekere beschikbaarheid van Stromae, die om gezondheidsredenen al zijn optredens tot eind mei heeft geschrapt, daar iets mee te maken? Stromae zou headlinen op donderdag 29 juni, precies dezelfde dag waarop Charlotte De Witte de wei moet komen platspelen.

Rock Werchter 2023 vindt plaats donderdag 29 juni tot zondag 2 juli. Onder andere Muse, Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Stormzy, Liam Gallagher, Oscar and The Wolf, Queens of the Stone Age, Fred again.., Rosalía, Lil Nas X, Sam Fender, Machine Gun Kelly, Iggy Pop en Editors staan op de affiche. De volledige line-up én de timetable van de optredens zijn te vinden op rockwerchter.be.

***

Stromae annuleert al zijn optredens tot eind mei: ‘Ik moet de tijd nemen om beter te worden’

5 april 2023

Stromae (38) heeft tot eind mei al zijn optredens geschrapt. Dat hebben de zanger en zijn management, Auguri Productions, via sociale media meegedeeld. In totaal worden een vijftiental concerten geschrapt, onder meer in Amsterdam, Londen, Berlijn en Rome. De voorbije weken had Stromae ook al zes concerten in Frankrijk geannuleerd. Paul Van Haver, zoals de artiest echt heet, zegt dat hij vanwege zijn ‘huidige gezondheid’ niet kan optreden.

‘Ik ben tot het besef gekomen dat mijn huidige gezondheidstoestand me momenteel niet toestaat om jullie te zien’, schrijft Stromae in een bericht aan zijn fans. ‘Het spijt me dit nieuws met jullie te delen, het doet me enorm veel verdriet, maar ik moet mijn limieten erkennen. Omringd door mijn familie moet ik de tijd nemen om beter te worden om weer te kunnen optreden.’ Wat er mis is, wil de popster niet kwijt. Wel zegt hij zeer binnenkort ‘positiever nieuws’ te willen brengen en dat hij zijn tour snel wil hervatten.

Fans maakten zich al langer zorgen om de gezondheidstoestand van Stromae. De zanger was voorheen ook al een lange periode out door een slechte reactie op antimalaria-medicatie en een zware burn-out. ‘Er werd vastgesteld dat ik leed aan een psychische aandoening, veroorzaakt door het medicament. Ik was bang dat ik mezelf iets zou aandoen, ik was mezelf niet meer’, zei hij toen in een interview met Libération.

Stromae keerde in 2022 na die lange onderbreking terug op het podium en een nieuwe plaat ‘Multitude’. Het album was een weerspiegeling van de zware periode die hij achter de rug had, met als blikvanger de song ‘L’enfer’ over zelfmoordgedachten en eenzaamheid.

***

Helmut Lotti goes metal op Graspop

31 maart 2023

Opvallende naam op de affiche van Graspop: niemand minder dan een met ‘metalvuur’ aangewakkerde Helmut Lotti trekt in juni naar Dessel om daar een uur lang metalcovers te brengen. Geen Lotti originals dus, maar verwacht je aan songs à la ‘Run To The Hills’ van Iron Maiden, die de zanger eerder al coverde ter gelegenheid van de Willy 1000.

Volgens Lotti zit de liefde voor metal er al van jongs af aan in: ‘Mijn broer Johan was een echte metalhead, dus ik zong al vanaf mijn 13de mee met de platen van Iron Maiden. Sinds ik ‘Run to the Hills’ bij Willy coverde, weet nu ook de buitenwereld dat ik niet alleen van klassieke muziek of Elvis, maar ook van een flinke dosis stevige gitaren houd.’ Hij laat vervolgens weten dat hij zijn passage op Graspop helemaal ziet zitten. ‘Hell yeah!’

Graspop Metal Meeting gaat door van 15 juni tot en met 18 juni. Naast Helmut Lotti passeren onder andere Def Leppard, Slipknot, Ghost, Mötley Crüe, Parkway Drive en Gojira de revue. Meer info en tickets vind je op graspop.be.

***

Nog meer namen voor Lokerse Feesten: Nederlandse pop met Merol en S10

Goldband krijgt gezelschap van enkele landgenoten op de Lokerse Feesten: ook Merol, S10 en Sophie Straat mogen op vrijdag 4 augustus meefeesten. Op dinsdag 8 augustus vergezellen Hot Chip, Baxter Dury, Warmduscher en Ada Oda dan weer de eerder aangekondige Blur.

Vanaf zaterdag 1 april om 10u zijn de eerste early bird combi tickets te koop aan €220, zolang de voorraad strekt. De resterende combi tickets zullen €230 kosten. Info en tickets vind je op lokersefeesten.be.

***

Lokerse Feesten pakt uit met K’s Choice en Skunk Anansie, Couleur Café kondigt Coely aan

Van Blur tot Megadeth en van Wilco tot Pommelien Thijs: weinig line-ups zo eclectisch als die van de Lokerse Feesten en daar hebben de Oost-Vlamingen nu nog een festivaldag tegenaan gegooid vol groepen met een indrukwekkende staat van dienst en een dito repertoire. Wie graag meezingt en zijn klassiekers kent, mag zich op zaterdag 12 augustus opmaken voor Skunk Anansie, Anouk, Arsenal en K’s Choice, dat dit jaar zijn dertigjarig bestaan viert.

Ook onder het Atomium blijft de namenmolen lekker doordraaien. Couleur Café voegde maar liefst elf acts aan zijn affiche toe en daar zitten een pak Belgen bij met Peet, JUICY, Lander & Adriaan en Coely, die twee weken geleden nog haar nieuwe album ‘Alive’ uitbracht. Bij de internationale namen valt vooral die van rapper Earl Sweatshirt op, naast Compota de Manana, Protoje, London Afrobeat Collective, Wicked and Bonny, Dub Engine en Bisou.

De ticketverkoop voor 12 augustus op de Lokerse Feesten is al begonnen, voor een combiticket - tien dagen, alstublieft -, kan u vanaf zaterdag 1 april om 10 uur aanschuiven in de digitale rij op www.lokersefeesten.be. Tickets voor Couleur Café scoort u op www.couleurcafe.be.

***

Hip Hop Hooray, Cypress Hill viert verjaardagsfeestje op Lokerse Feesten

Woensdag 9 augustus komen de mannen van South Gate Californië het ivoren jubileum vieren van hun tweede plaat ‘Black Sunday’ op de Lokerse Feesten. Begrijp: T-shirts kapotscheuren en borstharen uittrekken op Insane In The Brain! I Wanna Get High! Hits From The Bong! I Ain’t Going Out Like That!

Op de main stage kan u op hetzelfde elan verdergaan, want ook STIKSTOF tekent present. Zwangere Guy, Jazz Brak, Astrofisiks en DeeJay Vega keren terug na 2018, toen nog in de indoorzaal.

De ticketverkoop voor die dag is al begonnen, voor een combiticket - tien dagen, alstublieft -, kan u vanaf zaterdag 1 april om 10 uur aanschuiven in de digitale rij op www.lokersefeesten.be

***

Absolutely Free Festival dropt eerst 20 namen!

29 maart 2023

Maken dan weer hun opwachting op het tweedaagse gratis festival op de C-mine site in Genk: BEAK> (UK), Protomartyr (US), Porridge Radio (UK), King Hannah (UK), Lander & Adriaan, Deadletter (UK), Personal Trainer (NL), Avalanche Kaito, Horse Lords (US), Mayorga, Lambrini Girls (UK), Fat Dog (UK), Ada Oda, Ão, Movulango, 30,000 Monkies, Elephant (NL), The Christian Club, Novgrod en Steve.

***

Franse pianovirtuoos Sofiane Pamart gaat in duet met de zon op OLT Rivierenhof

29 maart 2023

Het provinciaal groendomein opent de deuren op 17 augustus al om 04u30 voor alle vroege vogels. De Fransman Sofiane Pamart serveert de eerste zonnestralen van de dag met een accompagnement van pianonoten. Andere nieuwe namen op de kalender van OLT Rivierenhof zijn: Arsenal op 26/08, Gary Numan op 05/08, Laura ‘LP’ Pergolizzi op 13/06, Coely op 13/07, Melody Gardot op 23/07 en Wim Helsen op 29/06.

Bekijk de volledige lune-up op info OLT Rivierenhof

***

Belgische metal boven! Amenra en STAKE op de Lokerse Feesten

28 maart 2023

Geduld loont: Amenra sluit dit jaar de metal-dag van de Lokerse Feesten af op zondag 6 augustus! En nog meer goed nieuws voor de Belgische metalfans want STAKE zal die dag de mainstage openen. Ze voegen zich bij het eerder aangekondigde Within Temptation, Megadeth, Bullet for My Valentine, Biohazard, Slift, Psychonaut en Hammok.

De verkoop voor de metaldag is reeds gestart. Nu zaterdag 1 april om 10u start de verkoop van de 10-dagen combitickets. Info en tickets via www.lokersefeesten.be

***

CORE Festival maakt nieuwe namen bekend: Moderat, JPEGMAFIA en meer

27 maart 2023

CORE Festival voegt vijf nieuwe namen aan de affiche toe. Het Berlijnse trio Moderat, de Jamaicaans-Amerikaanse Masego, rapper JPEGMAFIA en dj’s Jayda G en Sherelle zakken af naar het Ossegempark in Brussel. Masego kun je aan het werk zien op zaterdag 27 mei, de andere artiesten maken het op zondag 28 mei bont. Eerder werden Angèle, alt-J, NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge), Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Little Simz, Channel Tres en PinkPantheress aangekondigd.

Tickets voor het tweedaagse festival zijn te koop via corefestival.com. Een dagticket kost 82 euro, voor het volledige weekend tel je 147 euro neer.

***

Selah Sue, Laïs, Daan & Lucky Chops naar Dranouter

Nadat eerder al Merol, Warhaus en Bazart werden aangekondigd voor Dranouter, maakt de festivalorganisatie nu bekend dat ook Selah Sue, Daan en de Amerikaanse brassband Lucky Chops zullen afreizen naar het land van Boer Keuninck. Ook de Vlaamse folkgroepen Naragonia Quartet, Snaarmaarwaar, Broes en Laïs beklimmen het podium, net als de jonge artiesten Vincent Coomans, Loogaroo Quartet, Omar Dahl en Ão.

Dranouter vindt plaats van 4 tot en met 6 augustus, voor 92 euro heb je een dagticket, voor 155 euro krijg je drie dagen toegang, tickets zijn hier te koop.

***

Lokerse Feesten dopen 11 augustus om tot MIA night op de Grote Kaai: Pommelien Thijs, Bart Peeters, Metejoor en Regi

‘1 op een miljoen meisjes van honing vergeten de tijd lepeltjesgewijs.’ Echte fans ontrafelen hiermee feilloos over welke vier artiesten we het hier hebben, maar voor wie het niet helemaal snapt, leggen we het graag uit.

De Grote Kaai wordt 11 augustus omgedoopt tot MIA night met live-optredens van Pommelien Thijs, Bart Peeters, Metejoor en Regi. Een mix van rijzende sterren en gevestigde waarden maken er een avond van om niet te vergeten.

Metejoors debuutalbum is nog geen twee jaar oud, maar met ‘1 op een miljoen’ en ‘Dit is wat mijn mama zei’ gooide hij meteen hoge ogen. Pommelien Thijs laat echter nog even op zich wachten wat een debuutalbum betreft, maar met hits als ‘Ongewoon’, ‘Meisjes van honing’ en ‘Zilver’ weet ook zij wat succes is.

Eerder werden onder meer Blur, Placebo, Megadeth, Within Temptation, Goldband, Balthazar en Wilco al aangekondigd voor het tiendaagse stadsfestival.

De 48e editie van de Lokerse Feesten vindt plaats van vrijdag 4 augustus tot en met zondag 13 augustus 2023. De volledige planning vindt u hier.

Live is Live strikt Grace Jones en presenteert en tweede podium ‘Dageraad’

23 maart 2023

Live is Live 2023, twee dagen live-concerten bij Middenvijver op Linkeroever in Antwerpen, introduceert niet alleen drie nieuwe namen, maar zal nu ook een tweede podium ‘Dageraad’ voorzien om dubbel zoveel te kunnen genieten van de beste live-optredens. Live is Live vindt dit jaar plaats op 24 en 25 juni.

De affiche wordt aangevuld door Grace Jones, Suede en Whitney. Op zondag 25 juni komt de Jamaicaanse Grace Jones naar Linkeroever. Sinds eind jaren 70 brengt zij flamboyante avant-garde pop en dansbare disco. Diezelfde dag zal ook Suede aanwezig zijn. Zij brengen zowel hun nieuwe plaat ‘Autofiction’ als al hun klassiekers. Whitney tekent op zaterdag 24 juni present met dromerige pop.

Eerder kondigde Live is Live onder andere The War On Drugs, Baltazar, Warpaint en dEUS aan.

Alle informatie over Live is Live vindt u hier.

***

Na onverwacht vertrek Sarah Pepels: Portland heeft nieuwe zangeres gevonden

22 maart 2023

Drie weken na het onverwachte vertrek van zangeres Sarah Pepels heeft Portland al een vervangster geworden. De promotie van nieuwe plaat ‘Departures’ wacht immers niet, en dus stond kersvers Portland-lid Nina Kortekaas vrijdag al op het podium van Club K in Kalmthout.

‘Portland heeft een vrouwenstem nodig, dus hebben we de band moeten herschikken’, aldus frontman Jente Pironet bij Radar op Studio Brussel. ‘We wilden absoluut geen ‘Wie wordt de nieuwe Sarah?’ organiseren, wel de band uitbreiden. We hebben try-outs gespeeld en daar is Nina uitgekomen als nieuwe zangeres en pianiste.’ Kortekaas is een ervaren muzikante en speelde al bij verschillende bands, waaronder Nieuwe Lichting-winnaar The Radar Station. Ze timmert daarnaast al geruime tijd aan haar eigen carrière als frontvrouw van de vierkoppige band Noa Lee, waarmee ze op tournee ging als het voorprogramma van Eefje de Visser.

In haar afscheidsboodschap van Portland zei Sarah Pepels dat ze ‘grenzen had proberen te stellen, tevergeefs.’ Haar exit sloeg, aan de vooravond van de voorstelling van hun nieuwe plaat, in als een bescheiden bommetje. Portland zit ook in het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor Muziek’, dat binnenkort op VTM te zien is maar al opgenomen werd toen Peepels nog deel uitmaakte van de band. Zo krijgt Portland vanaf 4 april even twee gedaantes: één met Sarah Pepels op het kleine scherm, en één met Nina Kortekaas op het podium.

***

Na hun succes in de AB: XINK komt ook naar de Lotto Arena

20 maart 2023

Vier uitverkochte shows in de Ancienne Belgique doen naar meer smaken, dachten zowel de fans als de gasten van XINK zelf. Onze Man was ook heel enthousiast over de comeback van de groep, dus geen wonder dat er nog een concert komt. Volgende stop: de Lotto Arena. Noteer alvast vrijdag 29 maart 2024 in jouw agenda.

‘We zijn echt omvergeblazen van de reacties op onze shows in de Ancienne Belgique, zowel van onze fans als van de positieve reviews. Daarom kondigen wij met heel veel plezier aan dat we op 29 maart 2024 in de Lotto Arena zullen spelen. Met heel veel zin in wat morgen brengt kijken we enorm uit naar de toekomst, waar we ook opnieuw aan nieuwe muziek zullen gaan werken’, aldus de groep.

De ticketverkoop start op woensdag 22 maart om 10.00 uur. Alle informatie vind je op Livenation.be.

***

19 nieuwe namen voor Pukkelpop

Met 19 nieuwe namen telt de line-up nu al 86 acts die op 17, 18, 19 en 20 augustus naar Kiewit komen voor Pukkelpop 2023. Eerder kondigde de organisatie al sterren als Billie Eilish, Angèle, Anne-Marie, Limp Bizkit en Amelie Lens aan.

Ascendant vierge, DJ HEARTSTRING, Farrago, Hannah Grae, Identified Patient, Nessa Barrett, Rolo Tomassi, The Aces, You Me At Six en Zulu vullen op vrijdag 18 augustus de artiestenlijst aan. Ascendant vierge brengt gabberpop naar de festivalweide met hun megahit ‘influencer’ en You And Me At Six komt hun achtste album vieren.

Zaterdag 19 augustus zijn Julie, Osees en Bou de nieuwe namen waarvan u nog niet wist dat ze zouden komen. Pukkelpop zet de weekendvibes in met Julie, laat iedereen kennis maken met de toekomst van indierock met Osees, en biedt een podium aan rijzende ster aan het drum ‘n bassfirmament met Bou, die al samenwerkte met Bru-C aan ‘Streetside’.

Voor zondag 20 augustus trekt Pukkelpop een blik open met ADF Family, Flowerovlove, Mother Mother, Oliver Malcolm, Scowl en Teki Latex. ADF Family is u wellicht beter bekend als Ronnie Flex en halfbroer ADF Samski. Zij slaan de handen in elkaar voor een exclusieve ADF Family performance.

De volledige line-up vind je hier.

***

Paradise City Festival zet de toon met een pak nieuwe artiesten

Paradise City Festival in Perk, dropt vandaag voor de derde keer een reeks namen die naar Kasteel Ribaucourt zullen afzakken. Op 30 juni, en 1 en 2 juli kan u er ook dit jaar weer terecht voor indrukwekkende podia en superieure geluids- en lichtsystemen.

Hieronder vindt u een alfabetische oplijsting van alle nieuwe namen.

ADI - BEN UFO & MOOPIE - BENDRIK & MAX TELAER - BIBI SECK - CARLOS WILLENGTON - CHRISTIAN LÖFFLER (LIVE) - CORMAC - DEADBEAT & TIKIMAN - DEE DIGGS - DJ DUSTIN - DJ HOLOGRAPHIC - DJ QU - EDWARD (LIVE) - FAIS LE BEAU - FIONA - GABRIELLE KWARTENG - HAME - HYPERAKTIVIST - INTERPLANETARY CRIMINAL - ISABELLA - KONSTANTIN SIBOLD - LAWRENCE - MAAYAN NIDAM (LIVE) - MANO LE TOUGH - MAP.ACHE (LIVE) - MATTHIAS - MELISSA JUICE - MELODY - MIKA OKI & OJOO GYAL - MOLLY & FRED P - MOODYMANN - MOSLEY JR - OK WILLIAMS - OMAR S - SAOIRSE - SCHATRAX (LIVE) - SECRET GUEST & SEDEF ADASI - TIMMERMAN - WALRUS - ZOMBIES IN MIAMI (LIVE)

De volledige line-up vindt u hier.

****