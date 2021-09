‘Before I Die’ van Park Hye Jin is het meest relaxte plaatje van de lopende indian summer

De house van Park Hye Jin ( voor de Zuid-Koreaanse vrienden) klinkt soms als hiphop in very slow motion (‘I Need You’), nu eens als funky bibliotheekjazz, dan een beetje als de voor hedendaagse oren bijna antieke deephouse van Ian Pooley, tussendoor als freaky pop à la SHYGIRL (‘Never Give Up’). Soms is ze gewoon creatief met techno (‘Hey, Hey, Hey’), maar het liefst luisteren we nog eens naar ‘Can I Get Your Number’ en ‘Where Did I Go’: rare sjarels die nergens thuishoren. Met dezelfde ingrediënten – nonchalant geprevelde mantra’s over seks, onderkoelde drummachines – maakt ze vijftien verschillende, kleurrijke puzzels. It’s house music, Jin, but not as we know it. Tevens het meest relaxte plaatje van de lopende indian summer.

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: