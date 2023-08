Begeleider van Dylan en maatje van Scorsese: muzikant Robbie Robertson (The Band) overleden

Gitarist, zanger en songwriter Robbie Robertson, vooral bekend als lid van de Canadees-Amerikaanse groep The Band en later als maker van verschillende soundtracks van Martin Scorsese-films, is overleden. Hij stierf woensdag in Los Angeles op 80-jarige leeftijd. Dat heeft zijn management gemeld aan Amerikaanse media.

Robertson begon zijn carrière op jonge leeftijd door zich eind jaren 50 aan te sluiten bij de begeleidingsband van rockabillyzanger Ronnie Hawkins. The Band ontstond midden jaren 60 in eerste instantie als begeleidingsband van Bob Dylan.

Later groeide de groep uit tot een veel gewaardeerde band met klassiekers als ‘The Night They Drove Old Dixie Down’ en ‘The Weight’. In 1976 nam The Band afscheid met ‘The Last Waltz’, een groots afscheidsconcert met gastoptredens van onder anderen Neil Young en Eric Clapton. Martin Scorsese draaide een iconische documentaire over het optreden.

Robertson werkte na het einde van The Band vaker met Scorsese. Voor verschillende films, zoals ‘Gangs of New York’, ‘The Wolf of Wall Street’ en ‘The Irishman’, maakte hij de soundtrack. ‘Killers of The Flower Moon’, die eerder dit jaar uitkwam, was Robertsons laatste film.

Martin Scorsese: ‘Een constante factor in mijn leven’

Inmiddels heeft Scorsese gereageerd op het overlijden van Robertson. Volgens de regisseur was Robertson ‘een grootheid’ en speelde zijn muziek ‘een centrale rol’ in zijn leven.

‘Robbie Robertson was een van mijn beste vrienden, een constante factor in mijn leven en werk’, reageert Scorsese in vakblad Variety. De twee konden altijd bij elkaar terecht, vervolgt hij. ‘Lang voordat we elkaar ooit hadden ontmoet, speelde zijn muziek al een centrale rol in mijn leven – dat van mij en miljoenen andere mensen over de hele wereld.’

Regisseur Martin Scorsese (L) en Robbie Robertson. Beeld AP

De muziek van The Band, maar ook latere solomuziek van Robertson, leek volgens de regisseur te komen uit ‘het hart van dit continent’. ‘Het spreekt voor zich dat hij een grootheid was, dat zijn invloed op deze kunstvorm diepgaand en blijvend is. Ik hield van Robbie.’