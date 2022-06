Begin met een Belg en vier andere tips voor de eerste dag van Rock Werchter

Normaal komen hier clichés over bier en gras, maar daar heeft niemand na twee festivalloze jaren nog tijd voor. Ook dát is een cliché, maar het is wel waar. Rock Werchter kan weer en het festival begint - gelukkig zijn er nog zekerheden - met de eerste festivaldag. Herman, een voorbeschouwing!

1. De openingsmatch is België-Nederland met een toefje Turkije.

Het is niet lang wachten op de eerste Belgen dit jaar. De eer gaat naar ILA (The Slope, 13.35), het driespan waarmee frontvrouw Ilayda Cicek De Nieuwe Lichting won en waarvoor ze haar andere groep BLUAI moest achterlaten. Voor wie ‘Leave Me Dry’ het afgelopen halfjaar op de radio miste: dit is frisse rock met een rafelrand en een ninetiesgeur, uit de doos geplukt waarin ook de poster van PJ Harvey lag die op jouw tienerkamer hing. Cicek deelt haar Turkse roots met een andere smaakmaker van deze eerste Werchterse noen: Altin Gün (Klub C, 14.50). Het Nederlandse ensemble werkt al een paar jaar op de heupen in de goede zin van het woord met hun van Anatolische psychedelica.

Lees ook het interview met ILA: ‘Qua grunge ben ik altijd meer van de Nirvana-kant geweest’

2. Natúúrlijk gaat alles en iedereen kapot bij Fontaines D.C.

Ze waren goed in de Trix. Ze waren goed op Primavera. Ze waren goed op Best Kept Secret. Geef de Ieren van Fontaines D.C. (Main Stage, 14.05) een rusthuis in Oostrozebeke en tante Maria gaat nóg aan de pogo. Iedereen wil hen, hun nieuwe plaat ‘Skinty Fia' verzamelde meer sterretjes dan een voorruit in een meteorietenregen en de verwachtingen liggen zo hoog dat ze vanaf de begane grond enkel als stipjes in het firmament te zien zijn. Niks houdt de band tegen om hier een Groot Moment van te maken.

3. ‘Call Me Maybe' wordt de meezinger van de dag.

Tien jaar geleden scoorde de Canadese popnimf Carly Rae Jepsen (Main Stage, 15.40) een wereldhit met ‘Call Me Maybe’. Wie toen meteen de hoorn heeft ingelegd, schrok zich een hoedenwinkel bij haar naam op deze affiche. Maar Jepsen bracht sindsdien twee platen uit, is een gay-icoon en speelde drie jaar geleden een gesmaakte set op hipsterhoogmis Best Kept Secret. Als je nood hebt aan een uurtje poptimisme na de sloopwerken van Fontaines D.C., dan moet je hier zijn.

Lees ook het interview met Fontaines D.C.: ‘Pas als ik ergens een Iers accent hoor, voel ik me veilig’

4. Beck en Glints gaan het duel van de alleskunners aan.

Een artiestennaam van één woord, een manische podiumpresence en de neiging om de grenzen van hun genre naar believen te buigen of te breken: Beck (The Barn, 19.30) en Glints (The Slope, 19.45) hebben meer gemeen dan je zou denken. Beck speelde nog niet in België sinds hij drie jaar geleden ‘Hyperspace’ uitbracht, Glints glimt nog harder sinds hij het Sportpaleis mocht opwarmen voor 50 Cent. Altijd prijs, altijd gewonnen.

5. The Barn gaat veel te klein zijn voor Kid LaRoi.

Volgens de mainstreampers is Pearl Jam (Main Stage, 23.00) de top-act van deze festivaldag, maar de harde feiten vertellen iets anders. Hun grootste ‘Alive’ verzamelde een schamele 384 miljoen streams op Spotify, terwijl Australiër The Kid LAROI (The Barn, 21.45) in twee jaar tijd al dríe nummers uitbracht die daar ver over gaan. Mocht je ze nog niet kennen: het gaat om‘STAY’ met Justin Bieber, ‘GO’ met Juice Wrld en ‘WITHOUT YOU’met alleen de man zelf. Mocht je nog steeds geen idee hebben: wacht tot je de golf van pubergebrul uit The Barn hoort opstijgen. “So there you go, oh / Can’t make a wife out of a ho”, zo klinken tienerklanken anno 2022.