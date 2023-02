‘Begrafenisondernemer, breng mij onmiddellijk naar uw XL-rayon’: Lange Peter van de Confetti’s is dood TTT Peter Renkens, zoals de man heette wanneer hij niet in uniform stak, overleed vorige week op 55-jarige leeftijd, een dikke dertig jaar na de new beat TTT Waardoor het een bewogen week werd voor muzikanten van bovengemiddeld formaat: ongeveer op hetzelfde moment werd bekend dat Paul ‘Lange Polle’ Van Bruystegem na twintig jaar uit Triggerfinger stapt TTT Goed nieuws voor de ophanging van de tourbus, minder jolig voor de rest TTT Behalve op een waaier aan bijnamen blikt Monsieur Paul naar eigen zeggen terug op twee decennia hard werken, hard lachen en hard spelen, maar het is nu tijd voor iets anders. In casu: de voortzetting van zijn solocarrière TTT Triggerfinger as we know it zwaait af op 10 juni in de AB, waarna de groep een nieuw leven begint met Geoffrey Burton als bassist. Burton stond al als officieus vierde lid mee op het podium TTT Het gros van de muziekwereld kijkt argwanend naar de opmars van artificiële intelligentie, maar niet David Guetta. Voor de dj is het duidelijk: AI is de toekomst van de muziek TTT Als je David Guetta bent, lijkt élke vorm van intelligentie in je muziek wellicht aantrekkelijk TTT Guetta zette zijn punt kracht bij door een computer een tekst te laten schrijven ‘in de stijl van Eminem’, en die vervolgens te laten inzingen op een nieuw nummer TTT Wij geven toe: de deepfake-Eminem klinkt meer als Eminem dan Eminem de laatste vijftien jaar zelf nog heeft gedaan TTT Toch maar oppassen, David: Eminem imiteren kan ernstige gevolgen hebben TTT Ook dood, namelijk: Ryan Shepard, Eminems officiële dubbelganger TTT De 40-jarige Shepard, die begin deze eeuw door de rapper tijdens optredens werd ingezet voor het komische effect, werd enkele weken geleden aangereden door een vrachtwagen terwijl hij de straat overstak TTT Een bewogen Eminem in een reactie: ‘It feels so empty without me’ TTT Duif is dood: Trugoy the Dove, één derde van de hiphoppioniers De La Soul, is ook al wijlen. Hij werd 54 TTT Trugoy, die geboren werd als David Jolicoeur, een naam waarmee je geen rapcarrière begint, kampte al geruime tijd met gezondheidsproblemen TTT Donald Trump heeft via de naar zijn maatstaven geijkte kanalen laten weten dat hij het optreden van Rihanna op de Super Bowl maar niets vond TTT ‘EPIC FAIL: het slechtste Super Bowl-optreden aller tijden!’ Zo klinkt dat dan onder hersenpatiënten TTT Mogelijke verklaring: enkele jaren geleden zette Rihanna een foto online met het opschrift ‘Fuck Trump’. En behalve een pietje ter grootte van een pindanoot heeft Donald het geheugen van een olifant TTT Die van U2 maken een droom onder muzikanten waar en trekken de hort op zonder hun drummer TTT Sindsdien is het bij Metallica naar verluidt erg stil in het repetitielokaal TTT De Ieren spelen deze herfst een reeks optredens in Las Vegas, maar dan zonder Larry Mullen Jr., die herstelt van een rugoperatie TTT Minstens even opvallend was de naam van Mullens tijdelijke vervanger: de Nederlander Bram van den Berg, drummer bij – van alle groepen ter wereld – Krezip TTT Van X!NK had Bono wellicht het telefoonnummer niet TTT Sihame El Kaouakibi, in een steunbetuiging aan Mullen Jr.: ‘Ik ben óók al eens thuisgebleven van het werk’