Bekende festivalgangers over hun wei-gevoel: ‘Elk moment KAN een orgie los barsten, maar helaas ben ik er niet bij’

Muziekfestivals. Wat zijn ze? Wie gaat ernaartoe? En waarom zou u er zich iets van moeten aantrekken? Tekst en uitleg worden u op deze pagina’s wekelijks aangedragen door mensen met kennis van zaken en oren die zich alle kanten uit spitsen. Dit keer aan de rol: Jelle Denturck, Average Rob en Ilse Liebens.

Jelle Denturck: ‘Willen maar niet kunnen’

De mannen van DIRK., de Weezer van Vlaanderen, wilden zich deze zomer uitsluitend bezighouden met het schrijven van een opvolger voor ‘Cracks in Common Sense’ uit 2020. Maar wie staat daar op de affiches van Boomtown, Absolutely Free Festival, Lokerse Feesten en Road Rock? Betrapt!

JELLE DENTURCK «Ik weet het, we wilden het rustiger aan doen. Maar de festivals zijn na twee saaie coronajaren te verleidelijk om links te laten liggen. Voor Boomtown moest ik niet eens moeite doen: dat is op vijf minuten wandelen.»

HUMO Wie wil je deze zomer aan het werk zien?

DENTURCK «Gilla Band, vroeger Girl Band. Vier Ieren met beenharde, boze doch grappige gitaarliedjes, zoals ‘De Bom Bom’. Schijnen live ook een bom te zijn, ze staan op Absolutely Free Festival.

»Divided wil ik ook absoluut zien. Ik begrijp niet zo goed waarom hun kersverse ep ‘Riser’ niet meer aandacht heeft gekregen, want de Kortrijkzanen klinken potig en volwassen. Ik zie dat een Amenra-verhaal worden. Ze spelen onder meer op Melkrock en Schippersweekend.»

HUMO Welke namen op de Lokerse Feesten weten je te prikkelen?

DENTURCK «Kraftwerk, holy shit! Ik zag hen op Rock Werchter in 2005: de perfecte symbiose tussen mens en machine, één van de indrukwekkendste optredens uit mijn leven. Op de wenslijst: Shaka Shams, een Antwerpse hiphopper die heel hard z’n eigen ding doet; Willy Organ, een maatje van ons die gegarandeerd een memorabel optreden zal geven; Sylvie Kreusch, die haar topplaat ‘Montbray’ komt voorstellen; en The Afghan Whigs, die zou ik ook echt eens willen zien. Al ben ik op mijn hoede voor oude rockbands: ik vrees een beetje voor een willen-maar-niet-kunnen-optreden.»

HUMO Heb je zelf festivaltickets gekocht?

DENTURCK «Goh, ik spendeer als performer al genoeg tijd op festivals. Ik betwijfel of er veel voetballers zijn die naast hun eigen matchen ook nog naar concurrenten gaan kijken. Misschien doe ik Pukkelpop, want daar ontdek ik altijd toffe nieuwe groepjes, maar dat beslis ik last minute.»

HUMO Wanneer is een optreden geweldig?

DENTURCK «Het gaat om connectie. Het publiek in de ogen kijken en zeggen: wat jij voelt, voel ik ook, en we gaan dat nu sámen voelen. Ik denk meteen aan Nick Cave op Best Kept Secret. Of onze eigen set op Rock Herk, enkele jaren geleden. We speelden toen op de Street, een zijpodium dat helemaal geen podium was: we stonden gewoon op straat met het publiek om ons heen. Dat concert was zó crazy dat de fans al na drie nummers wild tussen onze versterkers en gitaarpedalen stonden te dansen. Ik voelde me als in de videoclip van ‘Smells Like Teen Spirit’.»

HUMO Tot slot: welke artiest mag thuisblijven?

DENTURCK «Het is niet mooi om slecht te spreken over andere bands, maar iemand moet de Humo-lezer waarschuwen: blijf weg van Flogging Molly. Als de hel bestaat, dan speelt Flogging Molly er zeven dagen per week.» (jmi)

Average Rob: ‘Alles is moshbaar’

U kent hem als YouTubefenomeen of kersvers brouwer, maar ook de muzikale carrière van Average Rob loopt op wieltjes. Samen met Omdat Het Kan Soundsystem staat hij binnenkort op het Pukkelpoppodium. Meer nog, ze stonden al in 2020 op de line-up, maar om redenen u allen bekend werd dat steeds uitgesteld. ‘Ineens moesten we nog twee jaar langer relevant blijven (lacht).’

HUMO Wordt Pukkelpop jullie hoogtepunt?

AVERAGE ROB «Het is sowieso iets wat we van onze bucketlist kunnen schrappen, maar van een hoogtepunt wil ik niet spreken. Dat zou alles erna zo zielig maken. Ik denk dat we nóg hoger kunnen, ik weet alleen nog niet hoe.»

HUMO Blijf je even hangen in Kiewit?

AVERAGE ROB «Absoluut! Pukkelpop is altijd een voltreffer: je vindt er letterlijk alle genres.

»We spelen op donderdagavond en dan ziet alles er eigenlijk mooi uit: ik heb al veel goeds gehoord over Dikke, Coely maakt haar comeback en STIKSTOF gaat altijd hard. Oh, en De Heideroosjes, pure nostalgie!

»Op vrijdag kijk ik uit naar Goldband: zij hebben een coole eighties-vibe, dat vind ik heel nice. En hun liveshows zijn echt gek, kijk maar naar die gebroken voet op Werchter. Nog must-sees voor het weekend: Jack Harlow is de nieuwe Drake; de legendarische The Opposites, we draaien hen áltijd in onze set; en Marc Rebillet, die bekend is geworden met dj-sets in zijn badjas. Zijn energie is zo aanstekelijk, check hem zeker eens op YouTube! Helaas kan ik er niet bij zijn, want we staan die dag zelf op Kamping Kitsch Club.»

HUMO Ook een aanrader?

AVERAGE ROB «Het is... speciaal. Alsof er elk moment een orgie kan losbarsten, maar dat gebeurt dan net niet. Of ja, waarschijnlijk wel, maar toch nooit waar ik bij ben (lacht).

»Iedereen is verkleed als johnny of marina, en het gaat vooral over piemels en vagina’s. Mensen kunnen daar iemand volledig anders zijn. Ik heb al vaak gehoord dat er veel advocaten en chirurgen rondlopen die gewoon eens willen ontladen. Maar voor de muziek moet je niet gaan, het is een ervaringsfestival.»

HUMO Er is ook dat andere ervaringsfestival: Tomorrowland.

AVERAGE ROB «Daar móét je ooit geweest zijn. Eén van de innovatiefste festivals ter wereld, en voor de meeste Vlamingen amper een halfuurtje rijden.

»Ga dan ook zeker naar Lost Frequencies. In tegenstelling tot de meeste top-dj’s doet hij nog alles zelf. En hij schrijft geschiedenis dit jaar, als eerste live-act ooit op het hoofdpodium. Ook de kleinere Eptic is een aanrader: één van de meest underrated Belgische artiesten aller tijden, een creatief genie!»

HUMO We mogen weer! Hoe hyped ben je?

AVERAGE ROB «Eindelijk! Ik heb er zóveel goesting in. StuBru noemde het ‘knaldrang’: een stom woord, maar het dekt de lading perfect. We zien dat heel goed vanop het podium: de mensen dansen harder dan vroeger. Elke plaat is ineens moshbaar: draai ‘Let It Go’ uit ‘Frozen’ en iedereen gaat uit zijn dak. Dit wordt een festivalzomer voor de geschiedenisboeken!» (mam)

Ilse Liebens: ‘Gigantische high’

Ilse Liebens vragen om een páár festivaltips is vragen om gedonder van iemand die, zo hebben we uit goede bron, zelfs geen festivalwei opstapt zonder eerst een strak schema op te stellen.

ILSE LIEBENS «Ik heb er wellicht iets te veel opgeschreven, maar goed. Op de Lokerse Feesten: de dag met Kraftwerk, 2 ManyDJs en Charlotte Adigéry & Bolis Pupul. Ik heb ze allemaal al eens eerder gezien, maar net daarom weet ik dat het de moeite zal worden. De plaat van Charlotte en Bolis is ook fenomenaal, en ze zitten momenteel op een gigantische high: kan ik niet genoeg aanraden!

»Ik heb ook Froukje aangeduid, een Nederlandse die we vaak draaien op Radio 1. Ik vond haar singles eerst wel oké, maar ook niet meer dan dat. Maar toen zag ik beelden van haar concert op Pinkpop, en daar heeft ze de boel werkelijk platgespeeld. Toch maar aangekruist, dus. Froukje staat ook op Suikerrock, mocht je niet tot in Lokeren raken.»

HUMO Handig. Heb je...

LIEBENS (gaat verder) «En dan heb ik nog een heel lange lijst Pukkelpop-namen, het festival waar ik al sinds mijn jeugd het meeste voeling mee heb. Little Simz, die dé plaat van vorig jaar heeft gemaakt, Kokoroko, Emma-Jean Thackray, Gabriels – een beetje de hype van het moment, maar ze zijn dan ook fenomenaal – en King Hannah, omdat ik die heb gemist in de Trix. En ook nog Ibeyi, omdat ik hun nummer ‘Made of Gold’ voorlopig hét nummer van het jaar vind.»

HUMO Mocht je...

LIEBENS (op kruissnelheid) «Dan, in de categorie ‘Te ontdekken’: For Those I Love, een gast uit Dublin die ik af en toe heb gedraaid in ‘Wonderland’. Hij is alles wat ik fijn vind in één artiest: spoken word, hiphop en een interessant accent. Een beetje triest maar bloedmooi, ergens tussen Kae Tempest en The Streets in. Heel benieuwd of hij dat live ook vertaald krijgt.»

HUMO (Na lang wachten) Iemand die je onlangs pas voor het eerst hebt gezien, maar iedereen kunt aanraden?

LIEBENS «Ik heb eindelijk mijn twee jaar oude concerttickets voor Eefje de Visser kunnen gebruiken. Prachtige lichtshow, en in het algemeen een erg classy optreden. Ze staat op Pukkelpop: haar enige Belgische concert deze zomer, waar iedereen dus bij moet zijn.»

HUMO Noem eens een klein festivalletje waar je nieuwsgierig naar bent?

LIEBENS «Ik las onlangs iets over het Doel Festival: nieuw, en mij dus compleet onbekend. Ik zag in de line-up tal van namen die ik niet ken, dus dat prikkelt me vanzelf. Alleen denk ik niet dat ik erbij zal zijn: ik word mama rond die periode.»

HUMO Mijn gelukwensen.

LIEBENS «Bedankt. Wie toch gaat: weet me achteraf te zeggen hoe het was.»

HUMO Welke festivalweide-herinnering zul je altijd blijven koesteren?

LIEBENS «Weer te veel om op te noemen, maar ik moet Jeff Buckley vermelden, op Rock Werchter ’95. Zo’n optreden waarvan je pas achteraf beseft hoe speciaal het was dat je erbij was. Hij speelde helemaal als eerste: ik had het bijna hopeloos gemist, zoals iedereen, ware het niet dat mijn toenmalige lief me uit m’n tent sleurde en erop stond dat we gingen kijken. We maakten er een deal van: ik ging mee kijken naar Jeff Buckley, en in ruil gingen we daarna naar The Cranberries, die ik wilde zien. Misschien zijn excuses daarvoor intussen wel gepast (lacht).» (tr)

