Bekende festivalgangers over hun wei-gevoel: ‘Ik heb per ongeluk needle spiking uitgevonden’

In de zomer van ’22 kijken hónderden vaderlandse weiden, terreinen en polyvalente ruimtes ernaar uit u en uw fomo te mogen verwelkomen. Maar hoe maakt u daarin weloverwogen keuzes? Wat wel en wat vooral níét? Het wei-gevoel, onze rubriek voor en van de muziekjunk, gidst u een zomer lang met naam en toenaam door het aanbod.

Otto-Jan Ham: ‘Blijf weg! Dit is míjn festival’

Doorgaans verschijnt Otto-Jan Ham pas op een festivalpodium als hij een band aan te kondigen heeft, maar onder meer op Lokerse Feesten en Pukkelpop zal hij dit jaar zélf een gitaar in handen hebben als frontman van Hairbaby. ‘Van Dour zijn vooral de modder en de algehele uitzichtloosheid me bijgebleven.’

Beeld Johan jacobs/Humo

Pixies: ‘Bekogeld met glazen flessen’

Mooi zijn de tijden waarin je de Pixies in één zomer twee keer in dit vlakke land kunt zien. Op Rock Werchter palmden ze rond etenstijd op dag één het hoofdpodium in, later treden ze ook aan op Hear Hear! in Kiewit. Voor bassiste Paz Lenchantin is het allemaal nog verre toekomst wanneer we haar spreken: ze zoomt vanaf een terras in Rouen, waar haar band de Europese festivalzomer aftrapt.‘Ik wil meer vrouwen op het podium, en gezinnen met kinderen op de wei.’

Beeld AFP

Chibi Ichigo: ‘Afkoelen met thee’

Nauwelijks een festival te vinden waar Chibi Ichigo deze zomer níét op de affiche figureert. Als iemand weet waarheen, dan wel Sabina Nurijeva. ‘Tot vorig jaar was ik altijd verschrikkelijk zenuwachtig voor een optreden, bijna tot overgeven toe.’

Beeld Maxim Meyer-Horn

Fien Germijns: ‘Ik wil aan Haim ruiken’

Fien Germijns beleeft een gezegend jaar als ochtendpresentator op Studio Brussel, sidekick van Bart Cannaerts in ‘De dag van vandaag’ en nieuwe quizmaster van Eén-programma ‘Switch’. De kers op de taart: ze presenteerde Rock Werchter! ‘Ik ben tegen roken, maar als ik sigaretten ruik, ben ik meteen in festivalstemming.’

Beeld Johan Jacobs

Lander Gyselinck: ‘Draag maar beter sneakers’

Move over, Bassie! Lander Gyselinck (drummer bij STUFF. en andere avontuurlijke projecten) en Adriaan ‘Pomrad’ Van de Velde hebben een volle agenda deze zomer als Lander & Adriaan. ‘Zwangere Guy grijpt je tijdens concerten als geen ander bij de ballen.’

Beeld Jef Boes @ Initials LA

Sociaal Incapabele Michiel: ‘Needle spiking’

Allesbehalve een festivalmaagd en dit jaar bovendien vliegende reporter voor Humo.be vanaf de Werchterse weide: Sociaal Incapabele Michiel! ‘Jammer genoeg bestaan er geen Belle Perez-coverbands.’