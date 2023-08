Bekijk hier de nieuwe muziekvideo van The Hickey Underworld - ‘Wall on The Fly’

Vier dagen geleden braken ze nog de tent af op Pukkelpop, nu kunnen we nagenieten met de muziekvideo voor ‘Wall On The Fly’, geregisseerd door gitarist en filmmaker Jonas Govaerts.

‘Nummer na nummer werd het intenser, tot zanger Younes Faltakh zich luidop afvroeg: ‘Ik ben toch niet de enige die aan het loskomen is?!’ (...) Bedacht ik me nog: wát een drummer is Jimmy Wouters, wát een bassist is Yorgos Tsakiridis, wát een regisseur is Jonas Govaerts. (Leve ‘H4Z4RD’!)’, schreef Onze Man nog na hun concert op Pukkelpop. Acht jaar hebben we moeten wachten op hun comeback, en na een eerste single in mei dit jaar (‘Living on Big Foot’) trakteren de mannen van The Hickey Underworld ons nu ook op ‘Wall On The Fly’. Bekijk hier de videoclip:

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: