Bekijk hier de nieuwe videoclip van Nele Needs A Holiday: ‘Ik wil niemands groene blaadje zijn’

U kent Nele Van den Broeck waarschijnlijk van haar persoonlijke columns in De Standaard, maar dat is niet haar enige talent. In 2010 stond ze in de finale van Humo’s Rock Rally als Nele Needs A Holiday en sindsdien is ook haar muziekcarrière nooit gestopt. Nu brengt ze een nieuwe videoclip van één van haar oude nummers: ‘Like My Mom’. ‘Will you still love me / If I look like my mom?’ Ik wil niemands groene blaadje zijn en ik zal, uit solidariteit met alle vrouwen van zestig die geen man vinden, nooit iemand van zestig daten tot ik zélf zo oud ben.’