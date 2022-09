Bekijk hier de nieuwe videoclip van Ruben Block, vanaf nu solo want yolo: ‘Ik wilde de buren niet wakker maken’

Hij tourde er deze zomer al mee in het voorprogramma van Crowded House, stond ermee op M-IDZOMER in Leuven, en speelde er een nummer uit op het – tenenkrullend slechte – Brusselse ‘volksfeest’ ter gelegenheid van de nationale feestdag, waar hij zowaar de hand van het staatshoofd mocht schudden. Nu, éíndelijk, ziet ‘Looking to Glide’ het daglicht, het solodebuut van Triggerfinger-voorman Ruben Block. Wat niet onopgemerkt voorbij mag gaan, getuige de nieuwe single ‘That’s just the way’. Bekijk hieronder de videoclip bij het nummer.

RUBEN BLOCK «Voordat ik op tournee ga door België en Nederland, speel ik komende woensdag een intiem concert in de Antwerpse boekhandel ’t Stad Leest, waar ik ook een aantal foto’s zal exposeren die ik van de opnameperiode in Los Angeles heb gemaakt – enkele daarvan sieren het artwork van de plaat. Nieuw voor mij, en dus: opwindend.»

HUMO Prominent aanwezig op meerdere van die foto’s: een badkamer.

BLOCK «Die van mijn huurhuisje in L.A. Ik heb daar best veel opgenomen vanwege de goeie akoestiek. Vooral ’s ochtends, voordat ik rond de middag naar het huis van Mitchell (Froom, red.) reed, waar we na een halfuurtje koffie slurpen samen voortwerkten tot een uur of zes.»

HUMO Heeft Froom ook meegeschreven?

BLOCK «Ja. Soms had hij nog een beat liggen, of een paar akkoorden, en vroeg hij of ik er iets mee kon aanvangen. Zo is bijvoorbeeld ‘Awake’ ontstaan, met een paar akkoorden van hem die ik mooi vond. In die optiek is ‘Looking to Glide’ feitelijk geen soloplaat. Mitchell en ik hebben alles met z’n tweeën gedaan: schrijven, opnemen, producen. Alleen de mix is van Tchad Blake.»

HUMO Het moet prettig zijn om voor je solodebuut al meteen met zulke kleppers te kunnen samenwerken.

BLOCK «Nog niet zo’n klein beetje. Maar ik hield Mitchell gewoon aan de belofte die hij me gedaan had nadat hij ‘Colossus’, de laatste Triggerfinger, had geproducet: ‘Als je me nodig hebt, I’m your man.’ En ik had hem al vrij snel nodig, want na het laatste optreden van de ‘Colossus’-tournee, in september 2019, besloten we met Triggerfinger om een wat langere vakantie te nemen dan de gebruikelijke paar maanden. Voor mij schiep dat de gelegenheid om eens in m’n eentje aan de slag te gaan met wat je oneerbiedig ‘restjes’ zou kunnen noemen. Potentieel goeie songs, of aanzetten, die ooit zijn blijven liggen omdat ze niet pasten op een Triggerfinger-plaat. Al is het leeuwendeel van ‘Looking to Glide’ nieuwe muziek.

»Het resultaat heeft wel een behoorlijk andere vibe, onder meer doordat ik op sommige nummers mijn stem anders gebruik. Voor Triggerfinger werkt het middengebied van mijn stem heel goed; nu heb ik al eens wat lager gezongen, en soms ook hoger en breekbaarder. In het geval van ‘That’s Just the Way’, waarbij ik net een clip heb gemaakt met Charlie De Keersmaecker, had dat een praktische reden: die vocals heb ik ’s nachts opgenomen, en ik wilde de buren niet wakker maken (lacht).»

HUMO Beschouw je dit nu als een zijpaadje op de grote weg die Triggerfinger heet?

BLOCK «Het is in ieder geval iets wat ik vaker wil doen. Ik apprecieer Triggerfinger nog altijd enorm, maar ik merk dat het me goed doet om ook eens andere oorden op te zoeken, en de groep eens als een buitenstaander te bekijken.»

HUMO Over andere oorden gesproken. Ik zag dat je deze herfst een aantal keer in Nederland gaat optreden met een symfonisch orkest in je gat. Ik moet veel moeite doen om me daar iets bij voor te stellen.

BLOCK (lacht) «Een wild ideetje uit de coronaperiode. Ik heb zelf ook nog geen idee wat het zal geven. Maar dat is goed: we zijn op avontuur.»

‘Looking to Glide’ verschijnt op 30 september bij PIAS. Ruben Block speelt op zaterdag 1 oktober in Ancienne Belgique, Brussel.