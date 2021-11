Bekijk hier op Humo de uitstekende documentaire ‘Freddie Mercury – The Great Pretender’

Deze maand is het dertig jaar geleden dat Freddie Mercury aan de gevolgen van aids overleed. Als Queen-fans van het eerste uur (just kidding) gedenken wij bij Humo de geboren Farrokh Bulsara eerbiedig op onze website: abonnees krijgen, bovenop de ‘Classic Albums’-aflevering over ‘A Night at the Opera’ en het fameuze ‘Live at The Rainbow’-concert uit ’74, ook de uitstekende documentaire ‘Freddie Mercury – The Great Pretender’ in de schoot geworpen. Maker Rhys Thomas maakt u warm.

– ‘The Great Pretender’ wordt algemeen beschouwd als de beste Freddie-documentaire ooit gemaakt. Wat maakt ’m anders dan alle andere?

RHYS THOMAS «Veel documentaires over Freddie Mercury zijn niet alleen overdreven sentimenteel – deze eindigt met een lach – ze zijn ook onwaarachtig. Je krijgt bijvoorbeeld Freddie te zien die naar de hemel wijst en zegt: ‘Iemand hierboven zorgt voor mij’. Die uitspraak wordt, om het wat aangrijpender te maken, in de context van zijn ziekte geplaatst, hoewel hij het daar over iets heel anders had. Hetzelfde met het fameuze feest, of zeg maar de orgie, voor Freddies 39ste verjaardag, in München. Doorgaans laat men de beelden daarvan zien ter illustratie van hoe compleet van de pot gerukt Freddie Mercury wel niet was, terwijl het in realiteit een eindpunt was: nog een laatste keer gingen alle remmen los voordat hij zich settelde, en een gemoedelijker bestaan ging leiden.»

– Dat gemoedelijke bestaan heeft helaas niet al te lang mogen duren.

THOMAS «Freddie was al lang ziek – volgens sommige bronnen al sinds ’82, al volgde de diagnose pas in ’87 – maar hij sprak er eigenlijk met niemand over. De leden van Queen had hij er één keer over aangesproken, om het er daarna nooit meer over te hebben. Een paar dagen voor hij stierf, kwam Queens manager Jim Beach bij hem langs in Londen. Hij was gestopt met zijn medicatie en was blind geworden, maar het enige waar hij het over wilde hebben, was zijn muziek. Toen Jim hem vertelde dat hij Brian May op het hart had gedrukt om nog te wachten met het uitbrengen van diens eerste solosingle, ‘Too Much Love Will Kill You’, zei Freddie: ‘Zeg hem dat hij ’m nu uitbrengt. Ik kan elk moment doodvallen: betere reclame kan hij zich toch niet wensen?’ Dat was Freddie Mercury ten voeten uit.»

– ‘The Great Pretender’ laat zien hoe belangrijk de samenwerking met operaster Montserrat Cabbalé, met wie hij in 1988 ‘Barcelona’ uitbracht, voor hem was. Zijn bewondering voor haar grensde aan verafgoding.

THOMAS «Eeuwig zonde, wat dat betreft, dat hij zijn ultieme droom niet meer heeft kunnen waarmaken: samen met Montserrat ‘Phantom of the Opera’ zingen. Hij was er te ziek voor, zodat Montserrat het themanummer van die musical met iemand anders heeft gezongen. Toen ze hem belde om hem via de telefoon het resultaat te laten horen, was hij tot tranen geroerd. Het zou de laatste keer zijn dat ze elkaar spraken: hij overleed niet veel later, op 45-jarige leeftijd.»

‘The Great Pretender’ is hieronder gratis te zien voor abonnees:

