België boven op Pukkelpop 2022: ‘Wat betekent het woord hoogtepunt in een set zonder dieptepunten?’

De afgelopen editie van Pukkelpop bewees het maar eens: voor écht goede muziek hoeven we niet over de landsgrenzen heen. Meer dan 100 Belgen maakten de Pukkelpodia onveilig, wij gingen – met veel goesting – luisteren bij 26 van hen. Een overzicht!

Oscar and the Wolf ★★★★★

Oscar and the Wolf was op Pukkelpop een medicijn tegen het gal van hardvochtige haters en verzuurde naysayers. Een boosterprik voor wie hardnekkig in sprookjes wil geloven. Max is zo iemand.

STAKE ★★★★★

De band zag er goed uit, daar in die stevig gevulde Club. Brent Vanneste droeg voor de gelegenheid een oranje overall: hij zag eruit als de enige vuilnisman die op zaterdag werkt, maar dan op een héél coole manier.

Tamino ★★★★★

Tamino heeft een band rond zich verzameld waaruit heel veel liefde voor het instrument en het samenspelen blijkt. Een band met absolute controle over de eigen kunst, gecombineerd met de begeestering van Tamino zelf.

Meskerem Mees ★★★★★

Alles wat Meskerem doet lijkt gewoon, tot ze begint te zingen. De volle Club deed er instant het zwijgen toe.

Charlotte de Witte ★★★★☆

De keizerin houdt haar onderdanen in de tang. Het feestje dooft niet uit. Hippies en hardcorefreaks, Johnny’s en junkies, zonderlingen en zuipschuiten: ZE BLIJVEN DANSEN!

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul ★★★★☆

Een gezellige gevulde Club zag een duo outsiders en gediplomeerde weirdo’s met een set die, noblesse oblige, aanhoudend even dansbaar als bevreemdend was.

Coely ★★★★☆

Halfweg de show moest de plankenvloer er zelfs ei zo na aan geloven toen Coely de aanzet gaf tot een surplacende stampede. En dan moest het gewisse orgelpunt ‘Celebrate’ nog de Dance Hall in de hens zetten.

Heisa ★★★★☆

Heisa steeg op, maakte af en toe een looping en een kleine tussenlanding, om vervolgens weer verschroeiend door de Lift te scheuren.

Lander & Adriaan ★★★★☆

Hun surrogaatdance klinkt aanstekelijk als de neten, de energiemeter gaat bijna voortdurend in het bloedrood.

Chibi Ichigo ★★★★☆

Al die angst over een Russische invasie: als ze ook maar een klein beetje op Chibi lijken, laat ze dan maar over al onze grenzen razen, de uwe én de mijne.

Selah Sue ★★★★☆

Selah Sue liet het niet na om af en toe het gordijn in haar bovenkamer te lichten. Tijdens en tussen de songs door verwees ze bijvoorbeeld al eens zijdelings of meer rechtstreeks naar haar intieme wereld.

The Haunted Youth ★★★★☆

The Haunted Youth is gewoon het soort band geworden dat een stampvolle Club verdíent. Wat betekent het woord hoogtepunt in een set zonder dieptepunten?

Voetvolk ★★★★☆

Kronkelend, provocatief poserend, spartelend en op schouders dan wel handen gehesen: in deze meeslepende en extatische choreografie gooiden de dansers hun lichaam zonder al te veel mededogen in de strijd.

ECHT! ★★★★☆

Of ze nu voor 4, 44 of 400 man spelen: ECHT! benadert elke show als de laatste show die ze ooit zullen spelen – het zit ’m in de overtuiging en de fierheid waarmee ze een concert aanvatten.

Willy Organ ★★★½☆

Pukkelpop beginnen met Willy Organ is zoals leren fietsen met een Harley, je dorst lessen met een bakkie Stroh-rum, je maagdelijkheid verliezen aan een stuurse drilboor.

STIKSTOF ★★★½☆

Moet gezegd: of het nu de twaalfde, de zestiende, dan wel de tweeënvijftigste keer is dat Stikstof aantreedt deze zomer, aan intensiteit wordt nooit ofte nimmer ingeboet.

High Hi ★★★½☆

Het bedaarde hobbelen van hoofdjes in de Club maakte zowaar plaats voor wilde galop, zwiepende vuisten, massale samenzang en een tumultueus applaus achteraf.

Mooneye ★★★½☆

Op het podium stond een hechte groep met 1) zichtbaar plezier en veel schwung, en 2) een aanstekelijke neiging om de bekende songs lang uit te spinnen en aan te dikken met pathos van het zuiverste pompwater.

Goose ★★★☆☆

Jean-Marie Dedecker die reikhalst naar de volgende hittegolf, een aambei die op springen staat: Goose bewoonde een uur lang het spanningsveld tussen de lont en de ontploffing.

Slow Crush ★★★☆☆

De perfecte cursus schoenpuntstaren, voor beginners én gevorderden, gedoceerd door een Belgische band waar we het net wat vaker over mogen hebben.

IBE ★★★☆☆

Lang niet slecht voor een zanger die oogt alsof Revenge of the Nerds nooit tot artefact verheven werd, terwijl hij zijn broek net zo hoog optrok dat Steve Urkel er jaloers op zou worden.

Hairbaby ★★★☆☆

Dankzij Hairbaby kreeg de Club iets van een echt gezellig clubhuis, een kamp in het bos zoals je dat vroeger met je vrienden tegen een boom stapelde en dat je je vandaag nog steeds groter inbeeldt dan het was.

Sam De Nef ★★★☆☆

De Nef had lef: zijn eerste akoestische song speelde hij in z’n uppie. Hij floot er zelfs een deuntje bij dat op de plek zat waar normaal een gitaarsolo weerklinkt. Nou!

Bizkit Park ★★★☆☆

Op Pukkelpop mochten ze één dag nadat Slipknot de wei had platgespeeld, zelf drie Slipknot-songs spelen op de Main Stage. Daarvoor doen ze het, vermoed ik.

lalma ★★★☆☆

Ook al klonk het één me wat te vaak als het ander, toch bleef ik staan om naar hém te kijken, dirigent van de chaos in zijn eigen hoofd.

Chuki Beats ★★☆☆☆

Telkens hij die barbecuedeuntjes bovenhaalde, kwam het optreden - hoe beeldig die gitaar ‘m ook stond - piepend en schokkerig tot stilstand, als een auto waarvan je vergeet de koppeling in te duwen.

