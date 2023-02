Beluister hier ‘Lost’, de nieuwe song van Linkin Park met Chester Bennington

Zes jaar na het verlies van frontman Chester Bennington aan zelfdoding, brengt Linkin Park een nieuwe track uit mét zijn stem op. Het nummer, ‘Lost’, staat op de jubileumeditie van het iconische album ‘Meteora’ uit 2003.

‘Meteora’ was één van de succesvolste albums van de jaren 00: de plaat ging maar liefst 16 miljoen keer over de toonbank. Op het album staan hits als ‘Breaking the Habit’, ‘Numb’ en ‘Somewhere I Belong’.

‘Het was alsof je één van je favoriete foto’s terugvond, waarvan je was vergeten dat je hem gemaakt had. Alsof hij wachtte op het juiste moment om zichzelf te onthullen’, vertelde gitarist Mike Shinoda eerder over de vondst van ‘Lost’ in de Linkin Park-archieven. ‘Fans vragen ons al jaren om iets uit te brengen met de stem van Chester, en ik vind het fantastisch om dat op zo’n speciale manier te laten gebeuren.’

Fragmenten van de song waren eerder al te horen op de ‘Making of Meteora’-dvd, maar pas nu is er een volwaardig nummer van gemaakt. De band dropte ‘Lost’ op YouTube met een video waarin alle bandleden - inclusief Bennington - in anime-stijl te zien zijn, net zoals in de bekende ‘Breaking the Habit’-video.

Is deze song nu een hoogtepunt in de legacy van de Amerikaanse band? Absoluut niet. Begrijpen we waarom het destijds de tracklist van het album niet heeft gehaald? Zeker. Maar dat betekent niet dat ‘Lost’ een slechte song is: het klinkt als classic Linkin Park, inclusief onafscheidelijke synthesizers en een flink pak gitaar, en Bennington die de ziel uit z’n lijf zingt. Same old, same old dus, maar voor de échte fans hoeft dat allesbehalve te deren.

De verjaardagseditie van ‘Meteora’ verschijnt op 7 april in de vorm van een box met vier cd’s, drie dvd’s, vijf lp’s en een boek. Er zouden ook extra onuitgebrachte demo’s op te horen zijn.

Over een toekomst voor Linkin Park is verder nog weinig bekend. Shinoda zei vorig jaar tijdens een Twitch-stream dat hij nog steeds contact heeft met zijn bandleden, maar dat er geen tours, albums of nieuwe muziek in de pijplijn zitten. In andere interviews liet Shinoda ook al weten dat een nieuwe zanger vinden ‘geen doel’ is.

